Трансферный дайджест. 20 — 26 августа

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 25 лет

Этот форвард уже несколько лет является лидером атаки неаполитанцев. Уже не первое трансферное окно в СМИ гуляет информация о возможном переходе Осимхена в другой клуб.

По данным журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Наполи» близок к переходу в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Итальянский клуб почти договорился о сделке.

Несмотря на это, Осимхен может не согласиться на переход в Саудовскую Аравию. Клуб еще не пришел к соглашению с футболистом.

Дело в том, что Осимхен просит существенное повышение зарплаты и включение в контракт пункта об отступных. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 млн. евро.

Виктор Осимхен globallookpress.com

В прошедшем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 25 матчей в рамках Серии А, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Осимхен не перейдет в «Аль-Ахли», отдав предпочтение клубу из Европы.

Милан Шкриньяр

ПСЖ, защитник, 29 лет

В прошедшем сезоне игрок обороны не очень удачно проявил себя в ПСЖ, так и не стал основным в парижском клубе. Этим летом боссы парижан готовы расстаться с футболистом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Ювентус» и «Бавария» претендуют на подписание Шкриньяра этим летом. К тому же, один из клубов Турции также интересуется защитником.

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Дело в том, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике не видит Шкриньяра в стартовом составе своей команды.

Действующий контракт защитника с парижским клубом рассчитан до лета 2028-го года. Transfermarkt оценивает стоимость Шкриньяра в 30 млн. евро.

В прошлом сезоне защитник провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Наш прогноз: Шкриньяр пополнит состав «Ювентуса».

Киран Триппьер

«Ньюкасл», защитник, 33 года

Этот футболист является одним из лидеров «сорок» в последние годы. Триппьер, которому уже 33 года, захотел сменить клубную прописку, но куда может перейти этот защитник?

Как стало известно The Guardian, «Аталанта», «Галатасарай» и «Вест Хэм» активно интересуются Триппьером, желая подписать его этим летом. Ранее игроком интересовалась «Бавария».

Несмотря на это, наставник «Ньюкасла» Эдди Хау не хочет, чтобы Триппьер покидал команду. В качестве компромисса защитник может перейти в другой клуб на правах аренды.

На старте нынешнего сезона вместо Триппьера выходит на поле Валентино Ливраменто, который вполне способен заменить Кирана на его позиции в «Ньюкасле».

Киран Триппьер globallookpress.com

В прошедшем сезоне Триппьер провел за «сорок» 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 11 голевых передач.

Наш прогноз: Триппьер перейдет в «Аталанду» или «Галатасарай».

Скотт Мактоминей

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

Этот игрок отлично проявил себя в «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2023/2024, а теперь один из топ-клубов Италии очень хочет подписать Мактоминея в ближайшее время.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» ведет активную работу по подписанию полузащитника. Неаполитанцы уже сделали трансферное предложение «Манчестер Юнайтед».

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Боссы «Наполи» предложили «красным дьяволам» 25 млн. евро за Мактоминея, считая его подписание приоритетным вариантом.

Неаполитанцы также не против подписать полузащитника на правах аренды. Помимо «Наполи», в услугах Мактоминея также заинтересован «Фулхэм».

В прошедшем сезоне футболист провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед» откажет «Наполи», Мактоминей продолжит выступать за «красных дьяволов».

Микаил Файе

«Барселона», защитник, 20 лет

Этот игрок считается довольно перспективным в системе «Барселоны». Пока что Файе не попадает в основную команду «сине-гранатовых», но им уже интересуются топ-клубы Европы.

Как сообщает Mundo Deportivo, в борьбе за подписание защитника пока что лидирует «Милан». Помимо итальянского клуба, в услугах Файе также заинтересованы «Порту», «Монако», «Ренн», «Лилль» и ПСВ.

Сам защитник еще не определился со своим будущим. К тому же, «Барселона» хочет получить за трансфер игрока около 11 млн. евро.

Помимо этого, «сине-гранатовые» намерены включить в соглашение с покупателем пункт о возможности обратного выкупа Файе.

Микаил Файе globallookpress.com

В прошедшем сезоне защитник провел за 2-ю команду «Барселоны» 35 матчей и забил 4 гола.

Наш прогноз: Файе не покинет «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

Мохамед Симакан

«Лейпциг», защитник, 24 года

В прошлом сезоне игрок обороны прочно закрепился в основе «Лейпцига», проведя довольно результативный чемпионат, а сейчас Симакан может покинуть немецкий клуб.

По данным журналиста Филиппа Хинце, «Ливерпуль» и «Ювентус» интересуются защитником, но при этом трансферных предложений от клубов пока не поступало.

Мохамед Симакан globallookpress.com

Сам Симакан не против перейти в новую команду. Его все устраивает в «Лейпциге», но защитник хочет получить новый вызов в своей карьере.

По данным портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 30 млн. евро. Действующее соглашение Симакана с «Лейпцигом» оценивается до лета 2027-го года.

В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел за команду 32 матча, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Ливерпуль» подпишет Симакана до закрытия трансферного окна.

Винисиус Жуниор

«Реал», нападающий, 24 года

Звезда «Реала» и сборной Бразилии в прошлом сезоне показал очень яркую и результативную игру. Нападающий выиграл со «сливочными» Примеру и Лигу чемпионов.

Как сообщает ESPN, «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии активно интересуется Винисиусом, не оставляя надежд подписать его в ближайшие годы.

Клуб уже предлагал нападающему сумасшедший контракт с зарплатой в 1 миллиард евро и сроком до лета 2029-го года, но Винисиус решил отказать «Аль-Ахли».

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Дело в том, что форвард надеется выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы, поэтому хочет остаться в одном из лучших топ-клубов Европы. Винисиус примет решение о возможном переходе в другую команду только летом 2025-го года.

Винисиус globallookpress.com

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Реал» 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 10 голевых передач.

Наш прогноз: Винисиус покинет «Реал» следующим летом.