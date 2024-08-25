Грустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Ничто в этой жизни не вечно и, к сожалению, карьера Мануэля Нойера в Бундестим подошла к концу. Ходили слухи, что он хочет завершить выступления за сборную лишь после ЧМ-2026, однако голкипер быстро развеял их. Поговорим, что стало причиной изменения решения и кто заменит Нойера в воротах немецкой команды.

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Нынешнее лето для сборной Германии запомнится не только участием на Евро-2024, но и расставанием с рядом национальных икон, которые больше десятилетия защищали цвета Бундестим. И если Тони Кроос, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган так или иначе подготавливали общественность к уходу из команды, то заявление Мануэля Нойера о завершении карьеры стало неожиданным.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что 38-летний голкипер возьмет лишь небольшую паузу на сентябрьские матчи сборной, ни о каком прекращении выступлений речи не шло. Нойер хотел оставаться первым номером Бундестим еще на протяжении двух лет и поехать на Чемпионат мира 2026 года.

Тем не менее в планах вратаря произошел разворот на 180 градусов, и его история в команде Германии, длившаяся на протяжении пятнадцати лет, подошла к концу. Что же повлияло на смену решения немецкого стража ворот?

По словам самого Нойера, данный шаг дался ему крайне трудно, он переступил через веление сердца и отдал предпочтение разуму. Разговор Мануэля с семьей окончательно расставил точки над i и лишил голкипера тени сомнения: настало время говорить «прощай».

Мануэль Нойер globallookpress.com

Вероятно, Великий Ману трезво оценил шансы относительно своего будущего в сборной и понял, что с годами его форма не становится лучше, а травмы, в том числе нелепые, преследуют все чаще. К нему пришло осознание, что уходить нужно красиво, не дожидаясь окончательного спада в выступлениях.

Для расставания с Бундестим Нойер выбрал наиболее подходящий момент: лебединой песней голкипера стал домашний Чемпионат Европы, перед которым в него мало кто верил, предпочитая видеть в воротах многолетнего конкурента — Марка-Андре тер Штегена.

Однако Мануэль доказал, почему именно он на протяжении последних 15 лет был первым номером сборной Германии. Нойер провел великолепный турнир, выручая команду в самых сложных ситуациях и вытягивая порой «мертвые» мячи, как в свои лучшие годы.

Конечно, ему хотелось покинуть Бундестим на мажорной ноте, подняв над головой главный трофей Евро-2024, тем не менее выход в четвертьфинал первенства можно считать успехом нынешней сборной, переживающей переходный период.

Мануэль Нойер и Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Мы же со своей стороны солидарны со словами тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, что уход Нойера — большая потеря для немецкого футбола. Он был той самой незыблемой глыбой, которая всегда вселяла уверенность на последнем рубеже команды.

Мануэль влюбил в себя миллионы поклонников и внес инновации в игру вратарей по всему миру, реинкарнировав позицию либеро в современном футболе. В таких случаях принято говорить, что уходит эпоха, однако если брать во внимание вклад Нойера в игру можно сказать: уходит футболист, который разделил две эпохи — до него и после. Danke, Manu!

Немецкая стена

Величие — именно это слово ассоциируется с периодом выступления Нойера в сборной Германии. С момента дебюта в 2009 году Мануэль провел в футболке «немецкой машины» 124 матча, став рекордсменом по количеству игр за национальную команду среди вратарей.

Перевалив далеко за сотню поединков, он 51 раз сохранил ворота в неприкосновенности, что является лучшим показателем в истории Бундесманншафт.

Со сборной Германии Нойер пережил череду падений и взлетов, вершиной его нахождения в команде стала победа на Чемпионате мира 2014 года. Также в копилке Мануэля имеются бронзовые медали мундиаля 2010 года и Евро-2012.

Мануэль Нойер с Кубком мира globallookpress.com

За плечами многолетнего стража ворот Бундестим восемь крупных международных турниров, которые проходят через его карьеру бесконечной линией.

В последнее время нахождение Нойера в основе вызывало вопросы у множества фанатов футбола, особенно острым оно становилось на фоне не самых успешных выступлений на Евро-2020 и ЧМ-2022. Не добавляла оптимизма и тяжелая травма голкипера, когда он в отпуске сломал ногу во время катания на лыжах.

Казалось, что этот момент перечеркнет дальнейшие выступления Мануэля в Бундестим и место в старте останется за Марком-Андре тер Штегеном. Быть вне футбола на протяжении десяти месяцев — сложнейшее испытание, которое, к чести Нойера, он пережил достойно, не сдавался и вернулся на поле.

Маленькое чудо — так описал голкипер вызов в сборную Германии на Чемпионат Европы-2024. Юлиан Нагельсман подвергся критике после того, как отдал предпочтение Мануэлю в роли первого номера Бундестим.

Но многоопытный страж ворот не подвел главного тренера, провел отличный турнир и закрыл рты тем недоброжелателям, сомневавшимся в нем и списавшим его со счетов. Как мы и говорили выше, Нойер вовремя покидает сборную Германии — со щитом, а не на щите.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Теперь он сосредоточится еще больше на клубной карьере и выступлениям за «Баварию». В стане мюнхенцев даже тяжелая травма не повлияла на авторитет и позиции Нойера — он бесспорный игрок основы.

Конечно, не все так гладко у Мануэля в игре за «звезду юга», порой случаются фатальные ошибки. Недавний полуфинал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» тому подтверждение: вратарь выронил мяч из рук, после чего «сливочные» сравняли счет, а затем вовсе пробились дальше.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Однако характер Нойера закален за многие годы и такие испытания делают его только сильнее. В «Баварии» у него есть стимул для продолжения выступлений: как минимум, он желает вернуть мюнхенцев на вершину в немецком первенстве и пошуметь с клубом на европейской арене.

Пожелаем Мануэлю успехов на клубной тропе и завоевания новых трофеев с командой. Нам остается только получать наслаждение от его игры на последнем рубеже, держа в голове ту мысль, что закат Великого не за горами.

Долгожданный шанс и потенциальные сменщики

Нельзя сказать, что после ухода Нойера в сборной Германии ожидается смена поколений на вратарской позиции. Наконец место в рамке Бундестим займет Марк-Андре тер Штеген, засидевшийся за спиной Мануэля.

Голкипер «Барселоны» впервые надел футболку «немецкой машины» еще в 2012 году, однако с того времени так и не провел ни одной минуты на крупных международных турнирах. Нередко конкуренция между двумя вратарями становилась поводом для конфликтов, теперь же в руках тер Штегена все карты.

Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Вот только Марку-Андре уже 32 года, к следующему Чемпионату мира будет 34 — насколько долгосрочной будет его история с Бундесманншафт, и кто готов посоперничать с ним, а потом и сменить в роли первого номера?

К сожалению, в последние годы во вратарской школе Германии наметился определенный кризис — на футбольный небосклон давно не всходила яркая звезда. Если ранее в Бундеслиге практически ежегодно появлялось по 3-4 талантливых стража ворот, то теперь там образовалась почти что засуха.

Сейчас на первых ролях в немецком первенстве либо иностранные голкиперы (Лукаш Градецки, Грегор Кобель, Коэн Кастельс), либо те, кто уже приблизился к 30-летнему возрасту (Михаэль Цеттерер, Робин Центнер), а то и вовсе перешагнул эту ступень (Кевин Трапп, Оливер Бауман, Кевин Мюллер).

Наверное, последним отечественным вратарским прорывом можно считать Александра Нюбеля, который сразу же удостоился сравнения с Мануэлем Нойером. Ярко заявил о себе он в «Шальке», затем последовал переезд в «Баварию».

Естественно, подвинуть сходу легенду мюнхенцев Нюбель не сумел и отправился по арендам. Сперва Александр набирался опыта во французском «Монако», сейчас он защищает цвета «Штутгарта».

Александр Нюбель globallookpress.com

В стане «швабов» 27-летний голкипер является бесспорным первым номером и стал одним из творцов прошлогоднего успеха, завоевав с клубом серебро Бундеслиги и пробившись в Лигу чемпионов. При этом его контракт с «Баварией» действует до лета 2029 года, в Мюнхене рассчитывают на Нюбеля как преемника Нойера.

Что же касается истории Александра со сборной Германии, то там очень сложная ситуация ввиду все той же сильной конкуренции. Он пока так и не провел ни одного поединка за Бундестим, хоть и вызывается нередко в команду.

Календарь и таблица Бундеслиги

Нюбель попал в заявку «немецкой машины» на Евро-2024, но там ему была отведена роль третьего номера. Возможно, с уходом Нойера из стана Бундесманншафт позиции Александра укрепятся, и он посоперничает с Марком-Андре тер Штегеном за место в рамке.

Как мы уже говорили выше, в чемпионате Германии задают тон опытные представители вратарского цеха, тем не менее среди них нашлось место более молодому коллеге — речь идет о Ноа Атуболу. 22-летний голкипер ворвался во взрослый футбол в прошлом сезоне, сразу застолбив за собой во «Фрайбурге» футболку с первым номером.

Ноа Атуболу globallookpress.com

Являясь воспитанником клуба, он провел все матчи Бундеслиги от звонка до звонка и оставил десять раз ворота на замке. Атуболу называют «бриллиантом из Фрайбурга», который выделяется хорошей антропометрией, великолепной реакцией и кошачьими прыжками.

Ноа, имеющий нигерийские корни, играет за молодежную сборную Германии до 21 года. Исходя из выступлений голкипера, Юлиан Нагельсман вполне может начать привлекать его ко взрослой команде. Бундестим нужна свежая кровь на последнем рубеже, возможно именно Атуболу закроет вратарскую позицию в ближайшей перспективе.