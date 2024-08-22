Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?

Немецкая Бундеслига выходит с каникул 23 августа, в матче-открытия сойдутся чемпион «Байер» и едва спасшаяся от вылета «Боруссия Менхенгладбах».

Чемпионские амбиции

Спокойный ритм жизни немецкой Бундеслиги в минувшем сезоне был нарушен «Байером», прервавшим одиннадцатилетнюю гегемонию «Баварии». Хаби Алонсо собрал под свое крыло не самых звездных исполнителей, но сделал из них сплоченный коллектив, характеру и воле к победе которого можно позавидовать.

Алекс Гримальдо, Джонатан Та, Гранит Джака — это лишь небольшой перечень игроков, перезапустивших карьеры при 42-летнем испанском тренере. Вышеперечисленное трио внесло огромный вклад в итоговый прошлогодний успех леверкузенцев, заставив забыть футбольную общественность обидное прозвище «Неверкузен» и превратившись в «Неверлузен».

«Фармацевты» не знали горечи поражения во всех турнирах на протяжении 51 матча, лишь итальянская «Аталанта» в финале Лиги Европы остановила крейсерский ход немецкого клуба. Если брать внутреннее первенство, то «Байер» в последний раз проигрывал тут больше года назад — 27 мая 2023 года «Бохуму».

Многие думали, что по окончании розыгрыша Бундеслиги «львы» получат в руки золотую салатницу, однако немецкая футбольная ассоциация решила наградить их привычным серебряным трофеем.

«Байер» globallookpress.com

Нахождение Хаби Алонсо у руля леверкузенцев уже можно назвать эпохальным, ведь под его началом команда выиграла больше кубков, чем за всю 120-летнюю историю. Победа в Суперкубке Германии 17 августа над «Штутгартом» принесла «Байеру» третий немецкий титул за этот календарный год.

Кажется, что останавливаться на достигнутом «фармацевты» не намерены и хотят защитить звание чемпионов в предстоящем сезоне Бундеслиги. На фоне остальных конкурентов «львы» выглядят наиболее целостно и им, вопреки всем ожиданиям, удается удержать всех своих лидеров, дополняя при этом обойму новыми именами.

Присоединились к «Байеру» в это летнее трансферное окно полузащитник испанской «Жироны» Алеиш Гарсия, левый вингер Мартен Терье и защитник Жанюэль Белосьян (оба перешли из французского «Ренна»).

Алеиш Гарсия globallookpress.com

Важнейшим достижением «фармацевтов» стало сохранение Хаби Алонсо на должности главного наставника. Испанец показал президенту «Баварии» Ули Хенессу, что он человек с характером и ответил отказом на предложение мюнхенцев о работе тренером.

Алонсо считает свою миссию в «Байере» незаконченной и планирует повторить прошлогоднюю сказку, закрепившись на немецком троне второй сезон подряд.

«Бавария» провалилась по всем фронтам в прошлой футбольной кампании, закончив розыгрыш немецкого первенства с бронзовыми медалями. Впервые с 2011 года «звезда юга» опустилась ниже второй строчки, так что ничем, кроме фиаско, выступления «красных» не назовешь.

Видимо, проклятие Харри Кейна, переехавшего в Мюнхен минувшим летом, настолько сильно, что отразилось даже на многократных чемпионах Германии. Достижению успеха не способствовали скандалы вокруг персоны Томаса Тухеля, который, кажется, разругался со всеми, и в конечном итоге был отправлен в отставку.

Харри Кейн globallookpress.com

Руководство мюнхенцев верило, что быстро найдет замену немецкому специалисту, но тут их ждал сюрприз — никто не соглашался возглавить «Баварию». Отказом ответили Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман и Ральф Рангник, а ситуация с поиском тренера начала напоминать трагикомедию.

Тут боссы клуба решили пойти на авантюру и пригласили на должность главного наставника Венсана Компани, неоднозначно себя зарекомендовавшего с «Бернли» в АПЛ. Тем не менее в Мюнхене верят в тренерский талант бельгийца и собирают под него команду, которая должна вновь стать грозной силой, как минимум, в национальном первенстве.

Этим летом состав «Баварии» пополнили опорный полузащитник Жоау Пальинья из «Фулхэма», правый вингер Майкл Олисе из «Кристал Пэлас» и центральный защитник Хироки Ито из «Штутгарта». Также из аренды вернулся Йосип Станишич, защищавший в прошлом сезоне цвета «Байера» и призванный закрыть позицию на правом фланге обороны клуба.

Наметки для возвращения мюнхенцев на вершину Бундеслиги имеются, однако хватит ли их для реванша — хороший вопрос. Нынешний проект «Баварии» пока выглядит сыровато, что добавляет скептицизма относительно шансов «красных» на завоевание серебряной салатницы.

«Бавария» globallookpress.com

«Боруссия Дортмунд» сбавила обороты в национальном первенстве, но при этом сумела пошуметь на европейской арене. Ради выхода в финал Лиги чемпионов, «шмели» пожертвовали чемпионатом, спустившись на пятую строчку в турнирной таблице.

Исходя из результатов команды, очень неожиданной стала отставка главного тренера Эдина Терзича. Фанаты «Боруссии» с грустью восприняли такую новость, ведь 41-летний специалист — «желто-черный» до мозга костей.

Календарь и таблица Бундеслиги

Терзич начинал путь в клубе с должности скаута, наблюдая за игрой команды в Лиге чемпионов с трибун, а в последствии уже как наставник вывел «шмелей» в решающий матч элитного еврокубка. Одна красивая футбольная история подошла к концу, но при этом есть шанс увидеть зарождение новой.

Сменил Терзича на тренерском мостике экс-игрок дортмундцев Нури Шахин, находящийся с января 2024 года в штабе команды. Руководство клуба посчитало, что 35-летний специалист набрался необходимого опыта и готов к новому вызову.

Нури Шахин globallookpress.com

Возможно, на такое назначение их подтолкнул опыт «Байера» с Хаби Алонсо, и они хотят сотворить такую же сказку под началом Шахина. На усиление состава «Боруссия» охотно тратит деньги в летнее трансферное окно, действуя порой как «Бавария» и ослабляя конкурентов по немецкому первенству.

Отпустив нападающего Никласа Фюллькруга в «Вест Хэм», финалисты Лиги чемпионов приобрели сразу двух форвардов: расцветшего в «Хоффенхайме» Максимилиана Байера и второго лучшего снайпера Бундеслиги Серу Гирасси из «Штутгарта».

Однако не весь акцент был уделен лишь атакующей линии, в защиту «шмели» забрали у того же «Штутгарта» Вальдемара Антона и арендовали Яна Коуто у «Манчестер Сити». Укрепить центральную ось «Боруссия» решила Паскалем Гроссом из «Брайтона».

Вопросов относительно комплектации обоймы к дортмундцам не возникает, теперь все в руках Нури Шахина, который должен грамотно вписать новобранцев в игру команды. Тернистый путь к славе на тренерском поприще для турка только начинается, станет ли он открытием сезона или отправится повышать квалификацию в другое место — покажет время.

Претензии на топ-4 и зону еврокубков

Как и прошлое лето, нынешнее трансферное окно для «Лейпцига» знаменуется потерей одного из ключевых исполнителей: Дани Ольмо отправился покорять испанскую Ла Лигу, вернувшись в родную «Барселону». Тем не менее уход лидеров мало сказывается на результатах «быков», которые научились переживать такие потрясения.

Марко Розе быстро определился с кандидатурой сменщика Ольмо, получив в свое распоряжение норвежского таланта Антонио Нусу. 19-летний вингер покорил невероятной техникой и реактивной скоростью бельгийскую Лигу Жюпиле, выступая за «Брюгге», и теперь получил место в более статусной команде.

Помимо новых вливаний в состав, «Лейпцигу» удалось сохранить Хави Симонса, идеально вписавшегося в игровой механизм клуба. Новая «десятка» немецкой команды выбрала лучший вариант для дальнейшего развития карьеры.

Хави Симонс globallookpress.com

Подопечным Марко Розе снова предстоит разрываться на три фронта, однако молодой обойме «быков» вполне по силам выдержать напряженный ритм. Минимальной задачей на сезон «Лейпцига» является попадание в топ-4, тем не менее не возникает сомнений, что уровень коллектива позволит им вклиниться в борьбу и за медали Бундеслиги.

«Штутгарт» стал настоящей «золушкой» прошлого сезона чемпионата Германии, повысившись со статуса кандидатов на вылет до серебряных призеров. Дружина Себастьяна Хенесса удачно воспользовалась кризисом «Баварии», отправив мюнхенцев на третью строчку турнирной таблицы.

«Штутгарт» globallookpress.com

Теперь от «швабов» ждут, как минимум, борьбы за нахождение в квартете лучших Бундеслиги, так что ударить в грязь лицом им точно не хочется. Конкуренты по национальному первенству пытаются ослабить «автозаводцев», переманивая к себе лидеров команды.

Серу Гирасси, Вальдемар Антон и Хироки Ито сменили клубную прописку нынешним летом, отправившись в дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Однако «Штутгарт» не собирается так просто сдаваться и планирует навязать остальным конкурентам ожесточенную борьбу.

Компенсировать уход Гирасси «швабы» попытаются за счет трансфера Дениза Ундава, успевшего уже открыть счет голам за клуб в матче Суперкубка против «Байера». Себастьяна Хенесс надеется, что 28-летний форвард продолжит в том же духе и на его плечи ляжет основной груз по забиванию мячей.

«Автозаводцы» попробуют сохранить позиции в Бундеслиге, откинув оказывающееся на них давление, и сконцентрироваться на успешных выступлениях.

Дино Топпмёллер, возглавивший франкфуртский «Айнтрахт» минувшим летом, проделал колоссальную работу с командой и вернул ее в еврокубковую зону. Нынешнее межсезонье также заставляет 43-летнего специалиста поломать голову, ведь во французский «ПСЖ» отправился звездный центральный защитник Виллиан Пачо.

Перед немецким тренером стоит задача отойти от схемы с тремя защитниками, перейдя к расстановке с четырьмя игроками оборонительного плана. Пару в центре могут составить новички Робин Кох и Артур Теате, правый край отойдет к еще одному пополнению — Расмусу Кристенсену, на левом фланге расположится Нильс Нкунку.

Практически полная перестановка в линии защиты может вызвать некоторые трудности у «орлов» на начальном этапе, ввиду несыгранности исполнителей между собой. Однако постепенно этот фактор будет ликвидироваться, добавляя авансов «Айнтрахту» при игре в обороне.

Дино Топпмёллер globallookpress.com

Подопечных Дино Топпмёллера будут ждать ожесточенные баталии за место под солнцем в немецкой Бундеслиге, выдержав которые, франкфуртцы вполне могут посягнуть не только на путевку в Лигу Европы, но и квалификацию Лиги чемпионов.

Кто на выход?

«Бохум» героически сохранил прописку в элите чемпионата Германии, пройдя испытание стыковыми матчами. Команда подтвердила свое прозвище «несгибаемые», получив три безответных мяча в первой встрече с «Фортуной», и ликвидировала разрыв в ответном поединке — остались в Бундеслиге они благодаря победе в серии пенальти.

Однако, кажется, что руководства клуба не сделало никаких выводов по провальному сезону и не планирует выходить из борьбы за выживание. Приглашение на пост главного тренера Петера Зайдлера, приведшего «Санкт-Галлен» к бронзе швейцарской Суперлиги, призвано улучшить положение «Бохума».

Вот только 62-летний специалист практически лишен такого рычага, как трансферные расходы. На летнем рынке «несгибаемые» не потратили ни одного евро, ограничившись приглашением свободных агентов.

«Бохум» globallookpress.com

После тринадцати лет отсутствия в высшем эшелоне немецкого футбола, билет в Бундеслигу заполучил «Санкт-Паули». Новую эпоху в чемпионате Германии клуб начнет под руководством Александра Блессина, получившего тренерское кресло в июле 2024 года.

Затраты «пиратов» на новичков минимальны, они ограничиваются подписанием молодых исполнителей с невысокой трансферной стоимостью. Что, возможно, добавит «Санкт-Паули» дивидендов в борьбе за выживание, так это домашняя крепость «Миллернтор», славящаяся своей шумной поддержкой.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Спустя множество попыток перед «Хольштайном» наконец открылись двери Бундеслиги, Марсель Рапп шаг за шагом вел команду к заветной мечте и все-таки воплотил ее в реальность. Клуб из Киля сходу забрал себе статус самого северного футбольного коллектива чемпионата Германии.

Кроме географического положения, «аисты» интересны некоторыми игроками, ранее бывшими на слуху в немецком первенстве. К примеру, цвета «Хольштайна» защищает Льюис Холтби, который носит капитанскую повязку и является главной фигурой в полузащите команды.

Льюис Холтби globallookpress.com

Также обращает на себя внимание трансферная кампания клуба, целями которой стали два футболиста Российской Премьер-лиги: хавбеки «Ростова» Армин Гигович и Магнус Кнудсен перебрались в Киль.

Задача перед «Хольштайном» и Марселем Раппом, покорившими новую высоту, стоит достаточно простая — выжить в Бундеслиге.