По стопам Гвардиолы. Зачем «Баварии» Венсан Компани?

«Бавария», недавно свергнутая с трона чемпиона Бундеслиги леверкузенским «Байером», в течение трех месяцев искала замену Томасу Тухелю и добилась очень незначительного прогресса.

Так что же они нашли в Компани, что убедило их в том, что он сможет вернуть их на вершину немецкого и европейского футбола?

Насколько большим шоком является то, что «Бавария» рассматривает Компани?

Понижение команды в классе с всего 24 набранными очками — не лучший вариант для клубов, ищущих новых тренеров. Двенадцать месяцев назад акции Компани были на пике после того, как «Бернли» выиграл Чемпионшип с доминирующим результатом в 101 очко. Однако после очень неудачного сезона в высшем дивизионе, он котируется куда ниже.

Удивительно, что клуб такого уровня, как «Бавария Мюнхен», готов пойти на риск из-за Компани, учитывая, что он еще ни разу не руководил командой на самом высоком уровне. С другой стороны, верно также и то, что у немцев, похоже, быстро заканчиваются варианты в поисках, который начался, когда в феврале было объявлено об уходе Томаса Тухеля по окончании сезона.

Среди заявленных целей были Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник, Ханси Флик, Унаи Эмери, Эрик тен Хаг, Оливер Гласнер и Роберто Де Дзерби. «Бавария» даже вернулась к переговорам с Тухелем о продолжении сотрудничества.

Венсан Компани globallookpress.com

Компани далек от «плана А» немецкой команды, это больше похоже на «план Й».

Тем не менее, один сезон не должен определять тренера, и 38-летний специалист остается одним из самых многообещающих менеджеров в Европе, а прошлым летом его кандидатуру рассматривали «Челси» и «Тоттенхэм».

Он многому научился в этом сезоне, но только время покажет, извлечет ли он из этого пользу и сможет ли оправиться от трудной кампании. Он, безусловно, обладает элитным менталитетом и знает, что нужно, чтобы играть и побеждать на высшем уровне.

Был ли вылет «Бернли» полностью его виной?

Нет, но он сыграл в этом большую роль. Свободный, зрелищный атакующий стиль «Бернли» — это философия, которую Компани стремился сохранить при выходе в Премьер-лигу. Это было похвально, но и наивно. Неопытность бельгийца проявилась в тактическом плане, поскольку его команда выглядела недо конца подготовленной на ранних этапах кампании, когда над ними доминировали более сильные клубы.

Он придерживался своих принципов, но адаптировал свою тактику, перейдя от одинарной схемы 4-3-3 к двойной опорной схеме 4-2-3–1. Это принесло большую оборонительную стабильность (но не «сухие» матчи) и их стало труднее обыграть. Но потребовались последние 10 игр сезона, чтобы перейти от конкурентоспособности в матчах к фактическому обеспечению результатов.

Венсан Компани globallookpress.com

Компани играл ключевую роль в подборе игроков и последнее слово по всем трансферам «на вход» было за ним. После успешного первого лета, когда 16 новых игроков прибыли примерно за 26 миллионов фунтов стерлингов, «Бернли» потратил много — по их меркам — поскольку прошлым летом было заключено 15 контрактов на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов, но лишь несколько из них (Сандер Берге, Дара О'Ши и Вильсон Одобер) принесли ощутимую пользу. Некоторые были разочарованы отсутствием дополнительных инвестиций, которые могли бы помочь им конкурировать.

Компани любит ссылаться на то, что можно контролировать только контролируемое, и пока он собирал состав, он не мог ожидать то, что голкипер Ариянет Мурич совершит две ужасные ошибки в матчах против «Брайтона» и «Эвертона». Он также ничего не мог поделать с ошибочными судейскими решениями не в пользу его команды в решающих играх с соперниками по борьбе за выживание «Ноттингем Форест» и «Лутон Таун».

Каков его стиль игры и совместим ли он с «Баварией»?

Когда Компани прибыл на «Терф Мур», он описал свои основные ценности как упорный труд и единение. Наряду с этим применялась экспансивная, атакующая философия, направленная на создание возможности забить гол из любой точки поля, будь то вынос от ворот или вбрасывание у их собственного углового флажка. Эти принципы остались неизменными.

В Чемпионшипе команда Компани показала неотразимый футбол. Схема 4-3-3, которую он выбрал, превращалась в 3-2-5 при владении мячом. Они доминировали с мячом, прессинговали лучше и сильнее, чем любая другая команда, и заставляли соперников подчиняться. Игрокам давались роли с индивидуальными инструкциями по выполнению, а не позиции, чтобы сохранить гибкость и не быть слишком предсказуемыми.

Сравнение третьей лучшей команды Бундеслиги со второй худшей командой Премьер-лиги явно не принесет много пользы, но график ниже, сравнивающий их стили, показывает, что обе команды имеют одинаковый подход, ориентированный на владение мячом. Разница в качестве игроков очевидна в плохих показателях защиты и нападения.

Сравнение показателей «Бернли» и «Баварии» в сезоне 2023/24 nytimes.com

Можно возразить, что подход Компании лучше всего подходит для лучших игроков, и поэтому «Бавария» (и «Бернли» в Чемпионшипе) подходят для этого стиля лучше. Цифры, вероятно, подтвердят это.

Компани работал под руководством тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, стиль которого оказал ключевое влияние на игру команды, ведь «Бернли», по сути, был мини-версией команды каталонца во втором дивизионе. Гвардиола, который как-то сказал, что Компани однажды станет тренером «Сити», явно видит в своем бывшем игроке что-то, что ему нравится.

Готов ли он справляться со звездами?

Компани источает ауру победителя, когда входит в комнату, а его успех в «Манчестер Сити» и на международном уровне гарантирует, что его уважают в футбольном мире.

Его роль капитана «Сити» позволила ему иметь дело со многими колоритными и звездными персонажами. Он выслушивал недовольных игроков, которые не получали желаемого игрового времени и сталкивался со многими сложными и напряженными ситуациями во время борьбы за трофеи.

Венсан Компани globallookpress.com

Он не всегда идеально справлялся с каждой ситуацией в «Бернли», раздражая некоторых игроков и болельщиков тем, что исключил некоторых ключевых членов команды из промо-кампании. Однако, несмотря на трудный сезон, в раздевалке сохранялась вера в то, что они смогут осуществить невероятную миссию по выживанию. Он трудоголик, работающий по 12-14 часов в день. Встречи с игроками происходят часто и очень информативным.

Его тренировки сложные и требовательные. В прошлом сезоне это не было проблемой, но интенсивность игры в АПЛ в сочетании с плохими результатами сказались на некоторых игроках «Бернли».

Какие еще факторы могли сделать его привлекательным для «Баварии»?

Немецкий — один из многих языков, на которых может говорить Компания. Он научился этому, играя за «Гамбург» в начале своей карьеры. Он провел там два сезона, омраченных травмами, прежде чем перешел в «Манчестер Сити». Считается, что знание языка необходимо каждому, кто возьмет на себя работу в «Баварии».

Компани также сам по себе является известным брендом. Он один из самых известных молодых тренеров, у него хорошие связи и уважение в футбольном мире.

Пеп Гвардиола и Венсан Компани globallookpress.com

Однако в конечном счете его имя значит очень многое. Тренер «Бернли» не по имени Винсент Компани почти наверняка был бы уволен за то, что провел сезон, в котором клуб финишировал ниже «Лутона».

Одним из интересных элементов его возможного назначения в «Баварию» является то, что Компани не будет обладать там такой же властью и контролем, как в «Бернли», где он курирует почти каждую часть футбольной деятельности. В «Баварии», где крупные фигуры ведут почти постоянную борьбу за власть, у него никогда не будет такой власти.

Будет ли «Бернли» мешать ему уйти?

«Бернли» не хочет терять Компани, который построил клуб по своему видению и играет центральную роль в его работе. После того, как он привел их к повышению в своем первом сезоне, была надежда, что сейчас он останется и повторит этот успех, а затем будет лучше подготовлен ко второму шансу в Премьер-лиге.

Утром в среду, 22 мая, клуб даже опубликовал с ним интервью, в котором он рассказал о своих планах на следующий сезон.

Тем не менее, трудно будет отговорить его от того, чтобы занять должность в «Баварии», поскольку это будет означать значительный шаг вперед для него. Для бельгийца это слишком хорошая возможность, чтобы отказаться.

Венсан Компани globallookpress.com

«Бернли» понимает свою позицию в футбольной пищевой цепочке. Ключевой частью подписания контракта с Ваутом Вегхорстом в январе 2022 года стало неофициальное согласие председателя Алана Пейса, что, если нападающий не сможет спасти их от вылета, ему будет разрешено уйти, чтобы не терять шансы сыграть на чемпионате мира.

С момента своего прибытия Пейс стремился изменить то, как воспринимался их клуб. Он хотел, чтобы «Бернли» стал местом, которое помогает тренерам и игрокам достигать своих мечтаний.

Всегда должен был настать тот момент, когда более крупный клуб придет за Компани, потому что у него есть инструменты и подходящий профиль для тренерской работы на самом высоком уровне.

Однако «Бернли» будет упорно бороться за получение компенсации. В прошлом году Компани подписал пятилетний контракт, так что до конца контракта осталось четыре года. Нет никаких признаков того, что в сделку включен пункт об расторжении, поэтому «Бернли» получит хорошую компенсацию, если они потеряют свою ключевую фигуру.