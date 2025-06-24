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    «Бока Хуниорс» устроит разгром «Окленд Сити», «Бенфика» и «Бавария» обменяются голами

    Экспресс дня 24 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Венсан Компани
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира и чемпионата Литвы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бенфика» — «Бавария»

    Футбол. Клубный чемпионат мира

    «Бенфика» находится на 2-м месте в таблице квартета. В активе команды 4 набранных очка. Лиссабонцы близки к тому, чтобы выйти в плей-офф.

    Напомним, «Бенфика» начала Клубный чемпионат мира ничьей с «Бокой Хуниорс». Встреча завершилась со счетом 2:2. Затем «орлы» камня на камне не оставили от «Окленд Сити» (6:0).

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  • 20/06/2025

    • «Бавария» лидирует в группе. У команды отличная результативность. В двух матчах мюнхенцы забили 12 голов и пропустили лишь один мяч.

    Чемпион Германии уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира. В заключительной встрече группового этапа у Венсана Компани есть возможность поэкспериментировать с составом. Вряд ли команды будут отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 1.71.

    «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»

    Футбол. Клубный чемпионат мира

    «Окленд Сити» выступает на Клубном чемпионате мира под девизом: «Главное — не победа, а участие». Команда проиграла две встречи, пропустила 16 голов и ни разу не забила. Хуже всего «Окленд Сити» сыграл с «Баварией», где уступил со счетом 0:10.

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    Никакой интриги в предстоящем матче нет. «Окленд Сити» снова проиграет. Непонятно лишь, сколько мячей в итоге пропустит новозеландский клуб.

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  • 21/06/2025

    • «Бока Хуниорс» в двух матчах набрала одно очко. Необходимо срочно исправлять ситуацию. В матче 3-го тура группового этапа «Бока» должна победить и забить как можно больше голов в ворота «Окленда». При этом, для выхода в плей-офф еще нужно поражение «Бенфики» во встрече с «Баварией».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ясно, что «Бока Хуниорс» с первых минут захватит инициативу и постарается побыстрее забить. Букмекеры ждут разгром. «Бока» способна одержать победу с разницей минимум в 5 голов.

    Ставка: Победа «Бока Хуниорс» с форой (-5) за 1.53.

    «Жальгирис» — «Хегельманн»

    Футбол. Чемпионат Литвы

    «Жальгирис» в таблице чемпионата Литвы находится на 8-м месте. У команды 19 очков по итогам 16 матчей. «Жальгирис» одержал 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница мячей составляет 19-21.

    Безвыигрышная серия «Жальгириса» в чемпионате Литвы составляет 5 матчей. Последний раз клуб побеждал 9 мая. Тогда «Жальгирис» на своем поле взял верх над «Ритеряем» со счетом 2:0.

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  • 19/06/2025

    • «Хегельманн» в текущем сезоне борется за чемпионство. Сейчас клуб идет на 2-м месте в таблице. Набрано 31 очко в 16 матчах.

    В июне «Хегельманн» ни разу не побеждал. В текущем месяце команда сыграла вничью с «Дайнавой» (2:2), а также уступила «Кауно Жальгирису» (1:2).

    В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. Последний раз клубы играли в апреле 2025 года. «Хегельманн» дома смог одолеть «Жальгирис» со счетом 2:1.

    Ставка: ТБ 2 за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.68.

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    Экспресс дня 24 июня: прогноз и ставка за 3.68, статистика, коэффициенты матча 24.06.202522:00. «Бока Хуниорс» устроит разгром «Окленд Сити», «Бенфика» и «Бавария» обменяются голами
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