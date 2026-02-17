Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На недавнем турнире UFC 325 звездный тяжеловес Тай Туиваса потерпел шестое поражение подряд. Казалось бы, австралийцу в ближайшие дни подпишут увольнительную, но нет. Тай удивительным образом остался в лучшей лиге мира, как и его друзья по несчастью

Сэм Алви

Когда смотришь на статистику Сэма Алви, хочется спросить у UFC: как этот парень продержался в лиге почти 10 лет?  Всегда улыбчивый полутяж не побеждал на протяжении четырех лет и девяти боев подряд.  Если бы не случайная ничья в середине этой неудачной канонады, Алви обошел бы самого Тони Фергюсона по длине серии поражений.  Но руководство упорно оставляло его в ростере.

Алви никогда не отказывался от боев, выходил на коротких уведомлениях и дрался с кем угодно.  Он проигрывал 42-летнему «Минотавру» Ногейре, который до этого два года не выходил в октагон, получал перелом челюсти от Михала Олексейчука и снова соглашался на следующий поединок.

Сэм Алви
Сэм Алви globallookpress.com

За плечами у американца была ферма с 30-ю головами скота и шестеро детей.  Когда у тебя такая семья, выбора не остается: Сэм говорил «да» любому сопернику, даже понимая, что подготовки нет, а оппонент разберет тебя за раунд.  Алви соглашался снова и снова, превращаясь в идеального мальчика для битья.

Летом 2022-го после поражения нокаутом от Олексейчука Сэм объявил об уходе.  У него просто закончился контракт, и он решил не продлевать его сам.  Удивительно, но даже после девяти провалов кряду в главной лиге мира Алви ушел добровольно, а не дождался увольнения.  Всего же в UFC у него было 10 побед и 13 поражений.

Коди Брандейж

Коди Брандейдж
Коди Брандейдж globallookpress.com

То, что Коди Брандейж до сих пор в UFC, выглядит, как чудо.  За последние годы он избежал минимум трех очевидных поражений.  К лету 2023-го американец шел на серии из трех проигрышей подряд, два из которых досрочные.

Обычно после такого бойцам указывают на дверь, но с Коди все пошло не по плану.  В бою с Джейкобом Малкуном ситуация складывалась катастрофически.  Австралиец доминировал с первых секунд, перевел Коди в партер и принялся забивать его в затылок запрещенными ударами.

Брандейж отказался продолжать, и соперника дисквалифицировали.  Год спустя история повторилась в поединке с Абдулом-Разаком Аль-Хасаном, только тогда бой просто признали несостоявшимся.  Третий случай и вовсе стал анекдотичным.

В поединке с Мансуром Абдулмаликом бойцы столкнулись головами.  Судьи отдали победу Абдулмалику техническим решением, но потом выяснилось, что раунд с нарушением правил не должен оцениваться.  Исход битвы изменили на ничью, и Коди снова избежал поражения.

За 10 последних боев у Брандейжа формально 3 победы, 6 поражений и один несостоявшийся бой.  И даже после недавнего проигрыша от Кэма Роустона на UFC 325 американец сохранил прописку в промоушене.

Чак Лиделл

Чак Лидделл
Чак Лидделл globallookpress.com

Сегодня Дана Уайт легко прощается с бойцами после двух-трех поражений.  Но в случае с Чаком Лиделлом правила не работали.«Айсмен» был не просто первым любимчиком президента UFC, а человеком, который стоял у истоков успеха всей организации.  Именно Лиделл собирал полные арены в нулевых.

На пике карьеры Чак выглядел настоящим монстром.  С 2001 по 2006 год он провел 16 боев, выиграл 14 из них, 11 досрочно.  Также на его счету четыре успешные защиты титула в полутяжелом весе.  Но в 2007-м эра Лиделла закончилась.

Куинтон Джексон отобрал у него пояс, а дальше пошла черная полоса: 5 поражений в шести боях, в том числе нокаутами от Рашада Эванса и Маурисиу Руа.  Три года Чак падал все ниже и ниже, но Уайт не трогал ветерана.

Когда Чак в пятый раз проиграл досрочно, Дана собрался с духом и сказал: «Это конец».  Возможно, это самое непростое решение, которое Дана Уайт принял за карьеру.

«Айсмен» не держит зла, он и сам понимал, что пора уходить.  Но факт остается фактом: при желании Чак мог бы драться в UFC до бесконечности только за былые заслуги.

Би Джей Пенн

Би Джей Пенн
Би Джей Пенн globallookpress.com

Би Джей Пенн второй чемпион в истории UFC, завоевавший пояса в двух весовых категориях после Рэнди Кутюра.  В нулевых он сиял так ярко, что фанаты носили его на руках, а руководство закрывало глаза на любые капризы.

Но время беспощадно к тем, кто долго не уходит.  После потери титула в боях с Фрэнки Эдгаром гаваец решил, что может драться вечно.  Дальше была череда поражений, которая растянулась на 8,5 лет.  Семь проигрышей подряд — антирекорд, которого до Пенна не видел никто.

Он проигрывал Нику Диазу, Рори Макдональду, снова Эдгару.  Потом случился жесткий нокаут от Яира Родригеса, после которого гаваец выглядел потерянным.  В том бою стало окончательно ясно: возвращение было ошибкой.

Но Уайт до последнего относился к Пенну снисходительно.  Президент UFC регулярно советовал легенде закончить, но никогда даже не намекал на увольнение.  Би Джей, в свою очередь, раз за разом просил дать ему еще один бой, и Дана соглашался.

Серия могла дотянуться и до восьмого поражения, но летом 2019-го контракт Пенна истек на фоне проблем с законом.  Лига просто не стала его продлевать.  Формально Пенна не выгоняли, с ним попрощались по-тихому.  Легендам в UFC прощают многое, даже семь неудач подряд.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон против Нейта Диаса
Тони Фергюсон против Нейта Диаса globallookpress.com

«Эль-Кукуй» самый уникальный боец в истории UFC.  Никто не менял рекордную серию побед на рекордную серию поражений.  На пике у Тони было 12 выигрышей подряд, временный пояс в легком весе и статус самого безумного парня дивизиона.  А потом 8 поражений кряду и 4,5 года без побед.

В лучшие годы Тони закатывал зрелищные рубки и был готов драться с кем угодно.  Поэтому даже после четвертого поражения от Чендлера никто не говорил об увольнении.  Уайт тогда отсек подобные обсуждения, аргументируя тем, что Фергюсон проигрывал только элите: Гейджи, Оливейре, Дариушу и Чендлеру.

Но дальше поражения становились все унизительнее.«Эль-Кукуй» проигрывал уже не топам, а ветеранам вроде Диаса, Грина и проспекту Пимблетту.  Из UFC Тони только в августе 2024-го, когда он в первом раунде бесславно проиграл удушающим приемом очередному возрастному бойцу Майклу Кьезе.

Фергюсон после той неудачи вышел на центр клетки и положил одну перчатку в знак неопределенности в своей карьере.  После восьми поражений подряд Тони ушел из UFC и попробовал себя в новой американской лиге по боксу, где выиграл уже дважды.

Тай Туиваса

Тай Туиваса против Сирила Гана
Тай Туиваса против Сирила Гана globallookpress.com

И, собственно говоря, не обойтись в этой подборке без самого Тая Туивасы.  Буквально вчера «Бам-Бам» шел на одной из самых длинных серий побед нокаутами в тяжелом весе.  Австралиец вырубал одного соперника за другим и даже ворвался в топ-3.

В феврале 2022-го он ударом локтем снес Деррика Льюиса, и с тех пор о победах в UFC забыл.  Четыре года без выигрышей, 6 поражений подряд, 4 из них досрочно.  В любом другом дивизионе такого спортсмена уволили бы после третьего проигрыша.  Но в тяжелом весе сейчас слишком мало ярких бойцов.

Справедливости ради, соперники у Тая зачастую были самого высокого калибра: Сирил Ган, Сергей Павлович, Александр Волков, Марчин Тыбура.  Австралиец проигрывал лучшим, но держался в топ-15 просто потому, что в начале спада забрался слишком высоко в рейтинге и уступал тем, кто на 1-2 позиции позади.

Последние два боя окончательно показали, что прежнего Тая больше нет.  Австралиец уступил решением вязкому ударнику Жаирзиньо Розенстрайку, а на недавнем UFC 325 проиграл вчерашнему новичку Талисону Тейшейре по очкам уже из-за пробелов в борьбе.

Казалось бы, пора прощаться, но местная публика любит Тая так сильно, что увольнение откладывается снова и снова.  Да и кто, если не Туиваса, потенциально способен обновить или хотя бы повторить антирекорд Тони Фергюсона?  UFC нужно спасти репутацию легендарного «Эль-Кукуя»