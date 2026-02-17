На недавнем турнире UFC 325 звездный тяжеловес Тай Туиваса потерпел шестое поражение подряд. Казалось бы, австралийцу в ближайшие дни подпишут увольнительную, но нет. Тай удивительным образом остался в лучшей лиге мира, как и его друзья по несчастью

Сэм Алви

Когда смотришь на статистику Сэма Алви, хочется спросить у UFC: как этот парень продержался в лиге почти 10 лет? Всегда улыбчивый полутяж не побеждал на протяжении четырех лет и девяти боев подряд. Если бы не случайная ничья в середине этой неудачной канонады, Алви обошел бы самого Тони Фергюсона по длине серии поражений. Но руководство упорно оставляло его в ростере.

Алви никогда не отказывался от боев, выходил на коротких уведомлениях и дрался с кем угодно. Он проигрывал 42-летнему «Минотавру» Ногейре, который до этого два года не выходил в октагон, получал перелом челюсти от Михала Олексейчука и снова соглашался на следующий поединок.

Сэм Алви globallookpress.com

За плечами у американца была ферма с 30-ю головами скота и шестеро детей. Когда у тебя такая семья, выбора не остается: Сэм говорил «да» любому сопернику, даже понимая, что подготовки нет, а оппонент разберет тебя за раунд. Алви соглашался снова и снова, превращаясь в идеального мальчика для битья.

Летом 2022-го после поражения нокаутом от Олексейчука Сэм объявил об уходе. У него просто закончился контракт, и он решил не продлевать его сам. Удивительно, но даже после девяти провалов кряду в главной лиге мира Алви ушел добровольно, а не дождался увольнения. Всего же в UFC у него было 10 побед и 13 поражений.

Коди Брандейж

Коди Брандейдж globallookpress.com

То, что Коди Брандейж до сих пор в UFC, выглядит, как чудо. За последние годы он избежал минимум трех очевидных поражений. К лету 2023-го американец шел на серии из трех проигрышей подряд, два из которых досрочные.

Обычно после такого бойцам указывают на дверь, но с Коди все пошло не по плану. В бою с Джейкобом Малкуном ситуация складывалась катастрофически. Австралиец доминировал с первых секунд, перевел Коди в партер и принялся забивать его в затылок запрещенными ударами.

Брандейж отказался продолжать, и соперника дисквалифицировали. Год спустя история повторилась в поединке с Абдулом-Разаком Аль-Хасаном, только тогда бой просто признали несостоявшимся. Третий случай и вовсе стал анекдотичным.

В поединке с Мансуром Абдулмаликом бойцы столкнулись головами. Судьи отдали победу Абдулмалику техническим решением, но потом выяснилось, что раунд с нарушением правил не должен оцениваться. Исход битвы изменили на ничью, и Коди снова избежал поражения.

За 10 последних боев у Брандейжа формально 3 победы, 6 поражений и один несостоявшийся бой. И даже после недавнего проигрыша от Кэма Роустона на UFC 325 американец сохранил прописку в промоушене.

Чак Лиделл

Чак Лидделл globallookpress.com

Сегодня Дана Уайт легко прощается с бойцами после двух-трех поражений. Но в случае с Чаком Лиделлом правила не работали.«Айсмен» был не просто первым любимчиком президента UFC, а человеком, который стоял у истоков успеха всей организации. Именно Лиделл собирал полные арены в нулевых.

На пике карьеры Чак выглядел настоящим монстром. С 2001 по 2006 год он провел 16 боев, выиграл 14 из них, 11 досрочно. Также на его счету четыре успешные защиты титула в полутяжелом весе. Но в 2007-м эра Лиделла закончилась.

Куинтон Джексон отобрал у него пояс, а дальше пошла черная полоса: 5 поражений в шести боях, в том числе нокаутами от Рашада Эванса и Маурисиу Руа. Три года Чак падал все ниже и ниже, но Уайт не трогал ветерана.

Когда Чак в пятый раз проиграл досрочно, Дана собрался с духом и сказал: «Это конец». Возможно, это самое непростое решение, которое Дана Уайт принял за карьеру.

«Айсмен» не держит зла, он и сам понимал, что пора уходить. Но факт остается фактом: при желании Чак мог бы драться в UFC до бесконечности только за былые заслуги.

Би Джей Пенн

Би Джей Пенн globallookpress.com

Би Джей Пенн второй чемпион в истории UFC, завоевавший пояса в двух весовых категориях после Рэнди Кутюра. В нулевых он сиял так ярко, что фанаты носили его на руках, а руководство закрывало глаза на любые капризы.

Но время беспощадно к тем, кто долго не уходит. После потери титула в боях с Фрэнки Эдгаром гаваец решил, что может драться вечно. Дальше была череда поражений, которая растянулась на 8,5 лет. Семь проигрышей подряд — антирекорд, которого до Пенна не видел никто.

Он проигрывал Нику Диазу, Рори Макдональду, снова Эдгару. Потом случился жесткий нокаут от Яира Родригеса, после которого гаваец выглядел потерянным. В том бою стало окончательно ясно: возвращение было ошибкой.

Но Уайт до последнего относился к Пенну снисходительно. Президент UFC регулярно советовал легенде закончить, но никогда даже не намекал на увольнение. Би Джей, в свою очередь, раз за разом просил дать ему еще один бой, и Дана соглашался.

Серия могла дотянуться и до восьмого поражения, но летом 2019-го контракт Пенна истек на фоне проблем с законом. Лига просто не стала его продлевать. Формально Пенна не выгоняли, с ним попрощались по-тихому. Легендам в UFC прощают многое, даже семь неудач подряд.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон против Нейта Диаса globallookpress.com

«Эль-Кукуй» самый уникальный боец в истории UFC. Никто не менял рекордную серию побед на рекордную серию поражений. На пике у Тони было 12 выигрышей подряд, временный пояс в легком весе и статус самого безумного парня дивизиона. А потом 8 поражений кряду и 4,5 года без побед.

В лучшие годы Тони закатывал зрелищные рубки и был готов драться с кем угодно. Поэтому даже после четвертого поражения от Чендлера никто не говорил об увольнении. Уайт тогда отсек подобные обсуждения, аргументируя тем, что Фергюсон проигрывал только элите: Гейджи, Оливейре, Дариушу и Чендлеру.

Но дальше поражения становились все унизительнее.«Эль-Кукуй» проигрывал уже не топам, а ветеранам вроде Диаса, Грина и проспекту Пимблетту. Из UFC Тони только в августе 2024-го, когда он в первом раунде бесславно проиграл удушающим приемом очередному возрастному бойцу Майклу Кьезе.

Фергюсон после той неудачи вышел на центр клетки и положил одну перчатку в знак неопределенности в своей карьере. После восьми поражений подряд Тони ушел из UFC и попробовал себя в новой американской лиге по боксу, где выиграл уже дважды.

Тай Туиваса

Тай Туиваса против Сирила Гана globallookpress.com

И, собственно говоря, не обойтись в этой подборке без самого Тая Туивасы. Буквально вчера «Бам-Бам» шел на одной из самых длинных серий побед нокаутами в тяжелом весе. Австралиец вырубал одного соперника за другим и даже ворвался в топ-3.

В феврале 2022-го он ударом локтем снес Деррика Льюиса, и с тех пор о победах в UFC забыл. Четыре года без выигрышей, 6 поражений подряд, 4 из них досрочно. В любом другом дивизионе такого спортсмена уволили бы после третьего проигрыша. Но в тяжелом весе сейчас слишком мало ярких бойцов.

Справедливости ради, соперники у Тая зачастую были самого высокого калибра: Сирил Ган, Сергей Павлович, Александр Волков, Марчин Тыбура. Австралиец проигрывал лучшим, но держался в топ-15 просто потому, что в начале спада забрался слишком высоко в рейтинге и уступал тем, кто на 1-2 позиции позади.

Последние два боя окончательно показали, что прежнего Тая больше нет. Австралиец уступил решением вязкому ударнику Жаирзиньо Розенстрайку, а на недавнем UFC 325 проиграл вчерашнему новичку Талисону Тейшейре по очкам уже из-за пробелов в борьбе.

Казалось бы, пора прощаться, но местная публика любит Тая так сильно, что увольнение откладывается снова и снова. Да и кто, если не Туиваса, потенциально способен обновить или хотя бы повторить антирекорд Тони Фергюсона? UFC нужно спасти репутацию легендарного «Эль-Кукуя»