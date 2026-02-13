Александр Усик сделал в тяжелом весе то, что от него мало кто ожидал. Он дважды перебоксировал Фьюри, переиграл Джошуа, а прошлым летом нокаутировал во второй раз Дюбуа. И вот прошло уже 8 месяцев, а имя следующего оппонента Усика до сих пор неизвестно

Уайлдера уберегли от Усика и свели с Чисорой

С Деонтеем Уайлдером все было максимально близко к подписанию контракта. Американский нокаутер сам горел желанием подраться с украинцем, понимая, что лучших вариантов для завершения карьеры ему уже не найти.

В WBC даже согласились санкционировать поединок, как добровольную защиту титула Усика. Но в какой-то момент переговоры застопорились. Команда Уайлдера позже обмолвилась: процесс был слишком долгим.

Усик не спешил, полагая, что американец никуда не денется. Однако Уайлдер ухватился за альтернативное предложение. 4 апреля в Лондоне «Бронзовый бомбардировщик» встретится с Дереком Чисорой.

Деонтей Уайлдер против Чжана Чжилэя globallookpress.com

Бой интересный для британской публики, но с точки зрения титульных перспектив странный. Победитель этого противостояния не получает никаких гарантий статуса претендента.

Два возрастных ветерана просто выйдут зарубиться за право напомнить о себе. А украинец снова остался у разбитого корыта. Теперь, даже если Уайлдер эффектно финиширует Чисору, его путь к поясу не станет прямее.

Вряд ли американец, которому уже 40 лет, готов к многоступенчатым схемам. Скорее всего, Деонтей просто доедет до Лондона, проведет зрелищный поединок и уйдет на пенсию. А Усик останется с ощущением упущенной легкой возможности защитить титулы.

Уордли застрял в Британии

Фабио Уордли против Даниэля Дюбуа globallookpress.com

Фабио Уордли выглядел идеальным кандидатом на роль следующего соперника Усика. Молодой, непобежденный, с поясом WBO, который еще недавно принадлежал самому украинцу. Организовать бой за звание абсолютного чемпиона — что может быть логичнее?

Тем более, Уордли эффектно убрал с дороги Джозефа Паркера, которого пророчили в самые неудобные оппоненты для Усика. Казалось, вот он момент для больших переговоров.

Но промоутеры рассудили иначе. Вместо боя с Усиком Фабио получил совсем другую афишу. 9 мая в Манчестере Уордли будет защищать титул в поединке против Даниэля Дюбуа.

Победитель этого противостояния получит пояс WBO, но до боя с Усиком ему придется пройти еще, как минимум, один отборочный круг. Украинец снова остался без соперника. Сам Уордли готов выйти в ринг против лучшего боксера планеты.

Но промоутеры, судя по всему, видят развитие дивизиона иначе. Пока Уордли и Дюбуа выясняют отношения в Манчестере, Усик продолжает простаивать. И это при том, что официальных переговоров между ними даже не начиналось.

Фьюри выбрал Махмудова

Тайсон Фьюри против Александра Усика globallookpress.com

Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг со свойственным ему пафосом. Британские фанаты уже потирали руки в предвкушении третьей главы противостояния с Усиком. Тем более, оба боксера неоднократно намекали: трилогия неизбежна, это лишь вопрос времени.

Но вместо третьего поединка с украинцем Фьюри анонсировал битву с Арсланбеком Махмудовым. Россиянин с громким прозвищем «Лев» и тяжелым ударом, но медлительный и предсказуемый.

Соперник подобран максимально удобно. Фьюри давно не дрался, ему нужно размяться. И Махмудов в качестве спарринг-партнера подходит идеально. Агрессивно идет вперед, но попадает редко и быстро устает.

Очевидно, что трилогия с Усиком если и состоится, то не раньше конца года. Фьюри нужно сначала разобраться с Махмудовым, потом восстановиться, затем снова втянуться в тренировочный лагерь.

А Усику этот простой только вредит. Украинец уже 8 месяцев без дела. При этом сам Фьюри не гарантирует, что после Махмудова сразу переключится на Усика. Вдруг «Цыганскому королю» придет в голову еще кого-нибудь побить для коллекции.

Джошуа в депрессии, Верхувен на пенсии

Энтони Джошуа globallookpress.com

В отсутствие реальных новостей информационное поле заполняется слухами. Сначала в прессу просочилось, что Усик может встретиться с Энтони Джошуа в третий раз. Но британец после ДТП в Нигерии находится в тяжелом состоянии.

Его близкие друзья погибли в автокатастрофе, а сам Энтони чудом выжил. Хирн прямо заявил: вопрос возвращения Джошуа на ринг пока не обсуждается. Энтони всегда был эмоционально нестабильным бойцом.

Поражения выбивали его из колеи, а тут такая трагедия. Даже если физически он восстановился, морально вряд ли готов к бою. Эту тему быстро закрыли, правда осадок остался. Но неужели больше некого рассматривать?

Затем подтянулся промоутер Турки Аль эш-Шейх со своим громким заявлением. Функционер написал: хочу увидеть бой Рико Верхувена и Усика. Верхувен — легенда кикбоксинга, он владел поясом Glory почти 12 лет.

Но в профессиональном боксе голландец дилетант. Да и сам Рико недавно освободил титул и заговорил о желании завершить карьеру. В UFC его не подписали, драться в клетке в другой ММА-лиге он не хочет.

Получается, даже выставочный бой с Верхувеном не состоится. Впрочем, от безысходности и не такое предложат.

Бое с Кабайелом единственная реальность

Zhilei Zhang vs.Agit Kabayel

Пока Усик размышляет о следующем бое, WBA теряет терпение. Организация официально уведомила украинца: можно провести одну добровольную защиту, но в следующем бою придется драться против Агита Кабайела.

Немец с турецкими корнями заждался своего шанса. У него 27 побед и ни единого поражения в карьере, 19 нокаутов, статус временного чемпиона WBC. По всем формальным признакам Кабайел заслужил право драться с сильнейшим.

Другое дело, что Агит абсолютно немедийная персона. У него нет громкого имени и миллионов фанатов. Он просто выходит на ринг и методично переигрывает соперников.

Для Усика это максимально опасный вариант с минимальной финансовой отдачей. Но выбора почти не осталось. Если Александр откажется от боя с Кабайелом, WBA лишит его своего титула.

Потеря пояса даже ради выгодного коммерческого боя — удар по статусу. Скорее всего, Александр попытается договориться об исключении или будет тянуть до последнего.

Пока это единственный реальный вариант из всех имеющихся. Поединок с Кабайелом не сценарий мечты, но хотя бы конкретика.WBA загнала Усика в угол, из которого придется выбираться.