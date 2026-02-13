Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Александр Усик сделал в тяжелом весе то, что от него мало кто ожидал. Он дважды перебоксировал Фьюри, переиграл Джошуа, а прошлым летом нокаутировал во второй раз Дюбуа. И вот прошло уже 8 месяцев, а имя следующего оппонента Усика до сих пор неизвестно

Уайлдера уберегли от Усика и свели с Чисорой

С Деонтеем Уайлдером все было максимально близко к подписанию контракта.  Американский нокаутер сам горел желанием подраться с украинцем, понимая, что лучших вариантов для завершения карьеры ему уже не найти.

В WBC даже согласились санкционировать поединок, как добровольную защиту титула Усика.  Но в какой-то момент переговоры застопорились.  Команда Уайлдера позже обмолвилась: процесс был слишком долгим.

Усик не спешил, полагая, что американец никуда не денется.  Однако Уайлдер ухватился за альтернативное предложение. 4 апреля в Лондоне «Бронзовый бомбардировщик» встретится с Дереком Чисорой.

Деонтей Уайлдер против Чжана Чжилэя
Бой интересный для британской публики, но с точки зрения титульных перспектив странный.  Победитель этого противостояния не получает никаких гарантий статуса претендента.

Два возрастных ветерана просто выйдут зарубиться за право напомнить о себе.  А украинец снова остался у разбитого корыта.  Теперь, даже если Уайлдер эффектно финиширует Чисору, его путь к поясу не станет прямее.

Вряд ли американец, которому уже 40 лет, готов к многоступенчатым схемам.  Скорее всего, Деонтей просто доедет до Лондона, проведет зрелищный поединок и уйдет на пенсию.  А Усик останется с ощущением упущенной легкой возможности защитить титулы.

Уордли застрял в Британии

Фабио Уордли против Даниэля Дюбуа
Фабио Уордли выглядел идеальным кандидатом на роль следующего соперника Усика.  Молодой, непобежденный, с поясом WBO, который еще недавно принадлежал самому украинцу.  Организовать бой за звание абсолютного чемпиона — что может быть логичнее?

Тем более, Уордли эффектно убрал с дороги Джозефа Паркера, которого пророчили в самые неудобные оппоненты для Усика.  Казалось, вот он момент для больших переговоров.

Но промоутеры рассудили иначе.  Вместо боя с Усиком Фабио получил совсем другую афишу. 9 мая в Манчестере Уордли будет защищать титул в поединке против Даниэля Дюбуа.

Победитель этого противостояния получит пояс WBO, но до боя с Усиком ему придется пройти еще, как минимум, один отборочный круг.  Украинец снова остался без соперника.  Сам Уордли готов выйти в ринг против лучшего боксера планеты.

Но промоутеры, судя по всему, видят развитие дивизиона иначе.  Пока Уордли и Дюбуа выясняют отношения в Манчестере, Усик продолжает простаивать.  И это при том, что официальных переговоров между ними даже не начиналось.

Фьюри выбрал Махмудова

Тайсон Фьюри против Александра Усика
Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг со свойственным ему пафосом.  Британские фанаты уже потирали руки в предвкушении третьей главы противостояния с Усиком.  Тем более, оба боксера неоднократно намекали: трилогия неизбежна, это лишь вопрос времени.

Но вместо третьего поединка с украинцем Фьюри анонсировал битву с Арсланбеком Махмудовым.  Россиянин с громким прозвищем «Лев» и тяжелым ударом, но медлительный и предсказуемый.

Соперник подобран максимально удобно.  Фьюри давно не дрался, ему нужно размяться.  И Махмудов в качестве спарринг-партнера подходит идеально.  Агрессивно идет вперед, но попадает редко и быстро устает.

Очевидно, что трилогия с Усиком если и состоится, то не раньше конца года.  Фьюри нужно сначала разобраться с Махмудовым, потом восстановиться, затем снова втянуться в тренировочный лагерь.

А Усику этот простой только вредит.  Украинец уже 8 месяцев без дела.  При этом сам Фьюри не гарантирует, что после Махмудова сразу переключится на Усика.  Вдруг «Цыганскому королю» придет в голову еще кого-нибудь побить для коллекции.

Джошуа в депрессии, Верхувен на пенсии

Энтони Джошуа
В отсутствие реальных новостей информационное поле заполняется слухами.  Сначала в прессу просочилось, что Усик может встретиться с Энтони Джошуа в третий раз.  Но британец после ДТП в Нигерии находится в тяжелом состоянии.

Его близкие друзья погибли в автокатастрофе, а сам Энтони чудом выжил.  Хирн прямо заявил: вопрос возвращения Джошуа на ринг пока не обсуждается.  Энтони всегда был эмоционально нестабильным бойцом.

Поражения выбивали его из колеи, а тут такая трагедия.  Даже если физически он восстановился, морально вряд ли готов к бою.  Эту тему быстро закрыли, правда осадок остался.  Но неужели больше некого рассматривать?

Затем подтянулся промоутер Турки Аль эш-Шейх со своим громким заявлением.  Функционер написал: хочу увидеть бой Рико Верхувена и Усика.  Верхувен — легенда кикбоксинга, он владел поясом Glory почти 12 лет.

Но в профессиональном боксе голландец дилетант.  Да и сам Рико недавно освободил титул и заговорил о желании завершить карьеру.  В UFC его не подписали, драться в клетке в другой ММА-лиге он не хочет.

Получается, даже выставочный бой с Верхувеном не состоится.  Впрочем, от безысходности и не такое предложат.

Бое с Кабайелом единственная реальность

Zhilei Zhang vs.Agit Kabayel

Пока Усик размышляет о следующем бое, WBA теряет терпение.  Организация официально уведомила украинца: можно провести одну добровольную защиту, но в следующем бою придется драться против Агита Кабайела.

Немец с турецкими корнями заждался своего шанса.  У него 27 побед и ни единого поражения в карьере, 19 нокаутов, статус временного чемпиона WBC.  По всем формальным признакам Кабайел заслужил право драться с сильнейшим.

Другое дело, что Агит абсолютно немедийная персона.  У него нет громкого имени и миллионов фанатов.  Он просто выходит на ринг и методично переигрывает соперников.

Для Усика это максимально опасный вариант с минимальной финансовой отдачей.  Но выбора почти не осталось.  Если Александр откажется от боя с Кабайелом, WBA лишит его своего титула.

Потеря пояса даже ради выгодного коммерческого боя — удар по статусу.  Скорее всего, Александр попытается договориться об исключении или будет тянуть до последнего.

Пока это единственный реальный вариант из всех имеющихся.  Поединок с Кабайелом не сценарий мечты, но хотя бы конкретика.WBA загнала Усика в угол, из которого придется выбираться.