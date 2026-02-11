На UFC 326 8 марта состоится долгожданный реванш Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя в легком весе за титул BMF — отличная возможность для «Дю Бронкса» закрыть обидное поражение из-за травмы в первом бою. Есть 5 причина, почему ответный поединок может остаться за бразильцем

Абсолютное превосходство в партере

Чарльз Оливейра не просто хорош в борьбе. Он настоящий мастер удушающих приемов. Настоящий хищник, который превращает малейшую ошибку соперника в моментальный финиш. 17 побед сабмишнами в UFC говорят сами за себя.

Холлоуэй, безусловно, имеет солидную защиту от тейкдаунов. Но Оливейра и не собирается бороться в классическом понимании. Его тейкдауны — это не силовые проходы в ноги, а чаще всего цепкие захваты в клинче или остроумные подсечки.

Max Holloway vs Charles Oliveira 1 | Full Fight | UFC 326

Достаточно всего одного перевода в партер, чтобы Оливейра вышел за спину и закрыл захват на шее. Макс за всю карьеру лишь раз проиграл удушающим (Порье в первом бою), но удивительно то, что за долгие годы выступлений в UFC он ни разу не дрался с по-настоящему топовым борцом.

История их первого боя в 2015 году также работает на руку бразильцу. Тогда он проиграл ввиду травмы, а не из-за явного превосходства Макса. Эта несправедливость лишь разжигает в нем огонь. Оливейра знает, что его истинная сила на земле, и он сделает все, чтобы с течением времени бой оказался именно там, где Холлоуэй максимально уязвим.

Опыт Оливейры против элитных бойцов также показателен. Он без особых проблем финишировал в партере Майкла Чендлера, Дастина Порье, Джастина Гейджи и даже базового борца Матеуша Гамрота в последнем поединке в октябре.

Неожиданные козыри в стойке

Чарльз Оливейра против Матеуша Гамрота globallookpress.com

Принято считать, что в стойке Холлоуэй имеет подавляющее преимущество. Но это опасное заблуждение. Чарльз Оливейра давно перестал быть просто грэпплером. Он превратился в разностороннего бойца ММА, вполне способного закончить бой одним точным попаданием.

Десять побед нокаутом в карьере красноречиво это подтверждают. Вспомнить хотя бы хладнокровный разгром Бенеила Дариуша — хай-кик в голову и последующие хаммерфисты на настиле.

Оливейра бьет жестко, неожиданно и часто. Кроме того, арсенал Оливейры гораздо разнообразнее, чем у Макса. Он активно использует хай-кики, колени и локти, особенно в клинче.

Если Холлоуэй прямолинейно пойдет вперед и увеличит темп, то может нарваться на встречное колено или оказаться в клинче и пропустить град попаданий по корпусу. Каждая попытка Макса атаковать сопряжена с риском попасть в ловушку.

Таким образом, Оливейра отнюдь не беззащитен в стойке. Он способен не только пережить прессинг, но и сам наносить критический урон. Это заставит Холлоуэя постоянно думать об угрозе нокаутирующего удара, что нарушит его привычный ритм.

Железная мотивация и психология

Макс Холлоуэй (слева) globallookpress.com

Мотивация Чарльза Оливейры перед ответным боем зашкаливает. Для него это шанс не просто выиграть титул BMF, а восстановить историческую справедливость. Проигрыш в первом бою из-за травмы всегда оставался занозой.

Теперь он получил возможность закрыть давний гештальт и доказать, что стал сильнее за прошедшее десятилетие. Оливейра прошел через карьерные испытания, которые закалили его характер.

«Дю Бронкса» несколько раз списывали со счетов, но он всегда возвращался на самый верх. Поражение от Илии Топурии нокаутом в июне прошлого года многие посчитали концом звездной карьеры. Но что сделал Чарльз? Молниеносно вернулся в октагон и доминирующе победил бойца из топ-5 Матеуша Гамрота.

Способность возвращаться в строй после обидных поражений говорит о невероятной силе духа. Холлоуэй тоже ментально крепок, но Оливейра сейчас находится в состоянии «все или ничего».

Он борется не просто за победу, а за свое место в истории, как одного из величайших легковесов UFC. Да и кто принимал больше сложнейших вызовов в последние годы, чем Чарльз? Он никогда не выбирал соперников и всегда шел вперед.

Тактическая гибкость «Дю Бронкса»

Илия Топурия против Чарльза Оливейры globallookpress.com

Чарльз Оливейра не привязан к одному плану. Его стиль позволяет менять стратегию по ходу боя, подстраиваясь под действия соперника. Если не получается провести тейкдаун, он будет бить. Если удары не проходят, бразилец пойдет клинч, а только потом попытается стянуть визави вниз и задушить.

Холлоуэй при всем своем величии более предсказуем. Его игра строится вокруг высокого темпа, давления и большого объема ударов. Он редко меняет свою стратегию. Оливейра же может удивить в тактическим плане.

Например, начать бой с активности в стойке, чтобы заставить Макса больше защищаться, а затем неожиданно перевести его в партер. Ключевым станет именно первый раунд.

Внезапный напор «Дю Бронкса» может сломать привычный сценарий Макса, который любит постепенно раскачиваться и набирать обороты. Даже если Холлоуэй успешно отразит первые попытки перевода, это потребует от него огромных энергозатрат.

А Оливейра, как паук, будет плести свою паутину, повторяя попытки снова и снова, пока не найдет брешь. Чарльз умеет побеждать разными способами, и это его главное преимущество.

Антропометрия и ставка на ранний финиш

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Антропометрия однозначно на стороне бразильца. Его размах рук в 188 сантиметров против 175 у Холлоуэя. Что же это означает? А то, что Оливейра может контролировать соперника в стойке за счет джеба, не подпуская Макса на дистанцию его коронных комбинаций.

Более того, размах рук критически важен в партере. Длинные конечности позволяют Оливейре забрасывать захваты оттуда, откуда соперник их не ждет. Та же «гильотина» становится в разы опаснее.

И Оливейра точно не собирается выигрывать по очкам в пятираундовом марафоне. Он понимает, что с кардио Максом ему не тягаться, поэтому его цель — закончить все в первых 2-3 раундах, пока собственный запас сил на максимуме. История показывает, что Холлоуэй уязвим именно в начале боя.

Например, тому же Топурии проиграл досрочно в третьем отрезке. Да и Волкановски в третьем поединке доставил в начале встречи Максу достаточно много проблем. Поэтому у Оливейры с его разносторонностью есть все шансы решить исход боя до экватора, не затягивая реванш до глубоких вод.