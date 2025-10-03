Planetfootball разбирает, как за два десятилетия клуб, который когда-то правил Европой, превратился в заурядную команду.

Для болельщиков определенного поколения «Манчестер Юнайтед» — это финальный босс мирового футбола, команда, которую невозможно одолеть.

В 1990‑е и 2000‑е годы эпоха сэра Алекса Фергюсона казалась вечной: его «Юнайтед» доминировал в Англии и Европе, а мысль о том, что клуб рухнет после ухода шотландца, выглядела абсурдной.

И все же последнее унизительное поражение от «Брентфорда» — команды, которая в последний сезон Фергюсона занимала третье место в Лиге 1, — не вызвало шока. Лишь равнодушие.

Прошло больше десяти лет с момента, как сэр Алекс покинул клуб, и за это время «Манчестер Юнайтед» прошел путь от чемпиона Англии до предмета насмешек — а теперь и вовсе превратился в очередную заурядную команду.

Как же один из величайших футбольных брендов мира мог так стремительно деградировать? Вот пять людей, которые больше всего виноваты в нынешнем хаосе «Манчестер Юнайтед».

Джим Рэтклифф и коллективный разум INEOS

За £1,25 миллиарда в этом мире можно позволить себе многое. Например, четыре раза купить самую дорогую квартиру в Нью-Йорке. Или поставить в гараж 17 самых редких «Феррари» в истории. Или обзавестись пятью миллионами пар беговых кроссовок Nike.

А можно стать публичным лицом одного из крупнейших спортивных позоров планеты.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Пока семья Глейзеров предпочитает держаться в стороне, Джим Рэтклифф — человек, называющий себя болельщиком «Юнайтед» (хотя ранее он пытался купить «Челси») — после своей частичной покупки клуба стал постоянной фигурой на «Олд Траффорд».

Каждое позорное поражение сопровождается привычным кадром: камера выхватывает его лицо с выражением человека, недоумевающего, почему управление футбольным клубом оказалось сложнее, чем фармацевтической корпорацией.

Рэтклифф опередил загадочного соперника из Катара и стал миноритарным владельцем «Манчестер Юнайтед», но за почти 600 дней, что он отвечает за футбольное направление, клуб сопровождает череда исключительно негативных новостей.

Если неудачи на поле еще можно объяснить, то основная критика в адрес Рэтклиффа звучит из-за происходящего за его пределами. Почти сразу после того, как он занял кабинет, вместе с исполнительным директором Омаром Беррадой они начали массовое сокращение персонала.

Сначала под увольнение попали 250 сотрудников, еще 200 должны покинуть клуб в ближайшее время. По подсчетам руководства, это позволит сэкономить £8–10 миллионов — примерно одну седьмую трансферной стоимости Беньямина Шешко.

При общем штате около 1100 человек, возможно, «Манчестер Юнайтед» и правда стоило «сбросить лишний вес», но именно то, как Рэтклифф это сделал, вызвало наибольшее раздражение у людей.

С 1985 года клуб ежегодно перечислял £40 000 в благотворительный фонд, созданный для помощи бывшим игрокам, выступавшим в эпоху до больших денег. Рэтклифф без колебаний прикрыл и эту инициативу.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Да, жестко. Но когда в интервью с Гари Невиллом бывший защитник спросил, почему клуб не может, например, организовать разовый ужин с нынешними игроками, чтобы покрыть эти расходы, Рэтклифф — словно услышавший только что рецепт лекарства от рака — признал, что им эта идея даже не приходила в голову.

А теперь — к делам на поле. Эрика тен Хага назначили еще до прихода Рэтклиффа, но именно глава INEOS после летнего «ревью» решил оставить его у руля — лишь для того, чтобы через несколько месяцев уволить.

«Юнайтед» заплатил немалую сумму, чтобы переманить в клуб Дэна Эшворта — человека, добившегося ощутимых успехов на посту спортивного директора «Ньюкасла». Но Рэтклифф отправил его в отставку уже через пять месяцев работы.

Он же настоял на назначении Рубена Аморима — тренера, который с первых же недель выглядит абсолютно потерянным и, похоже, только и ждет увольнения с солидной компенсацией.

Да, клуб наконец-то занялся модернизацией тренировочной базы, а также утвердил планы по реконструкции «Олд Траффорд». Но при всем этом атмосфера вокруг команды сегодня кажется даже хуже, чем в тот момент, когда британский миллиардер только пришел в клуб.

Рубен Аморим

Через сто лет — если, конечно, нас всех к тому времени не заменят киборги с искусственным интеллектом — имя Рубена Аморима, скорее всего, даже не упомянут в истории «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим globallookpress.com

Его работа, несмотря на нынешнее внимание к ней, выглядит настолько мимолетной, незначительной и одновременно отражающей более глубокие проблемы клуба, что сложно возложить на него слишком большую долю ответственности.

Во многом Аморим сейчас похож на человека, которого винят за плохую сервировку на «Титанике». Да, он мог поставить не ту вилку для закусок, но это выглядит мелочью, когда в носовой части корабля зияет четырехметровая пробоина.

И все же критика в его адрес не лишена оснований. Настойчивое следование одной игровой модели, которая без адаптации просто не работает в физически мощной Премьер-лиге и в противостоянии с лучшими тактическими умами мира, — серьезная ошибка. Но Рэтклифф и его команда должны были понимать это еще до его назначения.

«Ливерпуль» первым начал поиски нового тренера после ухода Юргена Клоппа, но, изучив кандидатуру Аморима, на «Энфилде» решили, что он слишком негибок. Рэтклифф и компания посчитали, что именно такой человек идеально подойдет для состава «Юнайтед», где футболисты заметно слабее.

Эд Вудворд

Эда Вудворда трудно назвать «футбольным человеком». До того как переступить порог «Олд Траффорд», он работал инвестиционным банкиром в JP Morgan и с футболом имел мало общего.

Эд Вудворд globallookpress.com

В структуру «Манчестер Юнайтед» он вошел во время сделки по покупке клуба семьей Глейзеров, выступая их советником. Затем получил должность, связанную с «финансовым планированием», но реальное влияние начал оказывать лишь с 2007 года.

Надо отдать должное: в коммерческом направлении Вудворд проявил себя блестяще. Заключенные им спонсорские контракты (ну а почему бы «Юнайтед» не иметь официального партнера по сельхозтехнике?) позволили клубу зарабатывать сотни миллионов и тратить их на трансферы, даже не находясь вблизи вершины турнирной таблицы.

Но после ухода многолетнего исполнительного директора Дэвида Гилла в 2013 году Вудворд начал все активнее вмешиваться в футбольные вопросы.

Его первый трансферный период во главе клуба ознаменовался чередой провалов: Сеск Фабрегас и Тьяго Алькантара отказались переходить в команду, а с Андером Эррерой ситуация дошла до абсурда — «Юнайтед» смог подписать его только через год после того, как представители клуба случайно провели переговоры с юристами, которые вообще не имели отношения к «Атлетику» из Бильбао.

Но куда серьезнее, чем несостоявшиеся трансферы, оказались ошибки в тех сделках, которые все же были заключены. Клуб заплатил £89 млн за возвращение Поля Погба на «Олд Траффорд» и подписал с ним контракт на £200 тысяч в неделю сроком на пять лет.

По мере того как результаты в чемпионате ухудшались, «Юнайтед» пытался удержаться в гонке за звездами, предлагая им раздутые зарплаты. 19‑летний Антони Марсьяль получал £110 тысяч в неделю. Бастиан Швайнштайгер, которого «Бавария» уже считала ненужным (и это само по себе должно было стать сигналом), зарабатывал £240 тысяч. Левый защитник Люк Шоу — £110 тысяч.

Хуже всего то, что клуб заработал репутацию команды, готовой переплачивать кому угодно. В первый сезон Вудворда на посту годовой фонд зарплат составлял около £100 млн. К моменту его ухода в 2022‑м эта цифра выросла до £230 млн.

Каземиро globallookpress.com

Летом после его отставки «Юнайтед» подписал Каземиро и сразу предложил ему £350 000 в неделю. Для сравнения: ровно столько же получает Вирджил ван Дейк — капитан команды, выигравшей Премьер-лигу. Только Мохаммед Салах и Эрлинг Холанн зарабатывают больше — и оба подписали свои контракты в 2024 году, а не в 2022-м.

Зарплатная структура «Юнайтед» была окончательно разрушена при Вудворде, и попытки вернуть ее в разумные рамки, оставаясь при этом конкурентоспособными, сегодня выглядят почти невыполнимой задачей.

Сэр Алекс Фергюсон (и одна лошадь)

Возлагать вину на человека, который подарил клубу 38 трофеев, может показаться несправедливым. Но дело в том, что Фергюсон был для «Манчестер Юнайтед» гораздо большим, чем просто главным тренером.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Более двух десятилетий он и был «Манчестер Юнайтед» — со всеми его победами и ошибками. И самая серьезная из этих ошибок произошла вовсе не на поле, а за его пределами — и родилась из эго и личных амбиций.

Если футбол был его работой, то настоящей страстью Фергюсона были скачки. Ярый поклонник конного спорта, он подружился с Джоном Магниером и Джей‑Пи Макманусом — двумя самыми богатыми людьми Ирландии и владельцами лошадей. Именно Фергюсон убедил их приобрести акции «Юнайтед», сделав их вторыми по величине акционерами после BSkyB.

Все шло гладко, пока Фергюсона не записали в совладельцы жеребца по имени Rock of Gibraltar из конюшни Coolmore, принадлежавшей ирландцам. Первоначально это решение было вполне безобидным: друзья хотели, чтобы Фергюсон выступил на мероприятии, где по правилам это могли делать только владельцы, да и их дружба длилась уже много лет.

Но, как это часто бывает, деньги все испортили. Лошадь неожиданно стала крайне успешной и в 2002 году получила титул лошади года в Европе. Именно тогда отношения испортились: Фергюсон, как совладелец, заявил, что ему полагается доля в правах на разведение — куда более ценных, чем любые призовые.

Ирландцы утверждали, что «владение» Фергюсона было чисто почетным и никаких прав на племенное разведение он не имеет. Но наставник «Юнайтед» отступать не собирался — разгорелся крупный конфликт, завершившийся многолетним судебным разбирательством и выплатой ему £2,5 миллиона по внесудебному соглашению.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Однако эти деньги были лишь второстепенным итогом истории. Главным последствием стало то, что Магнир и Макманус решили продать свои акции «Манчестер Юнайтед», чтобы раз и навсегда разорвать отношения с Фергюсоном. А кто уже стоял наготове? Правильно — семья Глейзеров.

Могли ли американцы договориться о покупке и без этого скандала? Возможно. Но без ссоры с Фергюсоном ирландцы вряд ли так легко расстались бы с долей, открыв Глейзерам путь к превращению клуба в инструмент личного обогащения.

Фергюсон и без того был богатым человеком, но если бы он не поддался жадности, клуб, который он сам же возвел на вершину, вполне возможно, не оказался бы в нынешнем плачевном положении.

Семья Глейзеров

При всем многообразии причин, приведших «Манчестер Юнайтед» к нынешнему хаосу, корень проблемы зародился за океаном — в трех тысячах миль от «Олд Траффорд».

Малкольм Глейзер был состоятельным человеком, но его капитал явно не дотягивал до уровня, необходимого для покупки самого успешного клуба Англии. Решение оказалось простым и циничным: сделка была профинансирована за счет самого клуба, который использовали как залог. В итоге почти бездолговый «Юнайтед» внезапно оказался с долгом в £604 млн.

Джоэл Глейзер globallookpress.com

Но покупка клуба никогда не была делом страсти для американской семьи, которая также владеет командой НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс». Это был исключительно бизнес-проект. Эпоха Премьер-лиги уже вовсю набирала обороты, финансовые показатели стремительно росли, и контроль над крупнейшим клубом давал Глейзерам доступ к колоссальному богатству.

«Зарабатывали» они, ежегодно выводя дивиденды — по подсчетам BBC, их общий объем составил около £1,2 миллиарда. И вместо того чтобы направить эти средства на погашение долга, который они же и повесили на клуб, Глейзеры просто клали их себе в карман. В итоге сегодня задолженность «Манчестер Юнайтед» превышает £1 миллиард.

При этом Глейзеры всегда держались в стороне от оперативного управления. В первые годы трещины скрывали Фергюсон и исполнительный директор Дэвид Гилл. Но когда оба ушли, семья предпочла дистанцироваться, сделав своим главным человеком Эда Вудворда.

Эд Вудворд и Аврам Глейзер globallookpress.com

За годы правления семьи Глейзеров клуб застыл в развитии и в плане инфраструктуры. «Олд Траффорд», некогда предмет зависти всей Англии, сегодня выглядит обветшалым: крыша протекает при каждом серьезном дожде. Когда в 2022‑м вернулся Криштиану Роналду, он был поражен тем, что база и стадион остались на том же уровне, что и при его первом уходе.

Два десятилетия правления Глейзеров превратили «Манчестер Юнайтед» в бледную тень самого себя. На эмблеме по-прежнему значится то же имя, но за вывеской скрывается клуб, кардинально отличающийся от того, каким он был в начале 2000-х.

Главным убийцей «Юнайтед» стала апатия владельцев — куда более разрушительная, чем ошибки любого тренера или директора. И все же продавать клуб они не собираются: зачем, если «денежный поезд» продолжает идти? После смерти Малкольма Глейзера в 2014‑м его сыновья Аврам, Джоэл и Брайан с удовольствием подхватили управление.

В 2024 году они продали 30% акций за £732 миллиона, но их карманы к тому моменту и без того были набиты под завязку.

Еще до завершения сделки по покупке в 2005 году тогдашний совет директоров «Манчестер Юнайтед» предупреждал, что такой объем долгов приведет к «спирали падения и спортивных, и финансовых результатов». Прошедшие двадцать лет показали: они оказались абсолютно правы.