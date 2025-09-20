Трансферное искусство: как «Челси» внезапно стал ориентиром для «Манчестер Юнайтед»

Прежде чем сэр Джим Рэтклифф стал крупнейшим индивидуальным акционером «Манчестер Юнайтед», он пытался купить «Челси». Хотя он вырос в муниципальном районе Фэйлсворт, неподалеку от Манчестера, и с детства ходил с отцом на «Олд Траффорд», позженеожиданно начал симпатизировать «Челси». В то время он жил и работал в благополучном западном Лондоне.

«У меня есть дом в Челси, я много лет живу там, много лет хожу на матчи с абонементом, да и бизнес у меня базируется в Челси. Когда я жил в Лондоне, мне было удобно ходить на игры "Челси". А вот смотреть "Юнайтед" было куда сложнее, поэтому у меня двойственная лояльность», — объяснял он в интервью BBC.

Однако, что удивительно для человека, построившего нефтехимическую империю и в своё время считавшегося самым богатым человеком в Британии, Рэтклифф допустил простую ошибку: подал заявку на покупку «Челси» в размере 4,25 млрд фунтов на шесть недель позже установленного срока.

«Мое послание банку Raine: не списывайте наше предложение. Мы британцы, и у нас серьезные намерения в отношении "Челси". Будь я на месте Raine, я бы не закрывал двери», — буквально умолял Рэтклифф.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Но его слова оказались бесполезными: в INEOS позже признали, что банк сразу отклонил заявку и в итоге принял предложение консорциума во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.

Спустя всего полтора года Рэтклифф стал владельцем 27% акций «Манчестер Юнайтед», и теперь он и Боэли — прямые конкуренты. Оба регулярно подвергаются критике и со стороны болельщиков, и в прессе. Для Рэтклиффа поток негатива даже испортил его любимую привычку читать по утрам газеты.

Ему стоит взять пример с Боэли, который недавно объяснил, как справляется с давлением: «Истина в том, что чем быстрее поймешь, что угодить всем невозможно, тем скорее почувствуешь свободу».

Но есть и еще одна область, где Рэтклиффу стоит поучиться у Боэли: умение грамотно продавать игроков.

От посмешища к уважению

В первый сезон работы в «Челси» Боэли стал объектом насмешек. Отчасти из-за эксцентричных идей вроде матча «Север против Юга» или плей-офф за выживание, но больше всего — из-за его трансферной политики. Назначив самого себя спортивным директором, Боэли вел себя так, будто хотел скупить всех игроков на планете, и потратил невероятные 747 млн фунтов всего за 12 месяцев.

Тодд Боули globallookpress.com

Тренерский вопрос Боэли тоже решал хаотично: менее чем через два месяца уволил Томаса Тухеля, выигравшего для клуба Лигу чемпионов, а через семь месяцев отправил в отставку его преемника Грэма Поттера. Затем, по совету комика Джеймса Кордена (!), пригласил Фрэнка Лэмпарда, которого «Челси» уже увольнял двумя годами ранее. Это предсказуемо привело к катастрофе. Поток безумных трат на игроков продолжился и на второй год, но результаты оставляли желать лучшего.

Когда «Челси» решил расстаться с Маурисио Почеттино в момент, когда ситуация, казалось, начала улучшаться, критика в адрес Боэли только усилилась. Но события последнего года изменили восприятие клуба и его владельца. «Синие» финишировали четвертыми в Премьер-лиге и вернулись в Лигу чемпионов, а в июле стали победителями клубного чемпионата мира. Разгромив в финале обладателя требла «Пари Сен-Жермен», Энцо Мареска бросил вызов скептикам: «Они говорили, что мы слишком молоды, что мы недостаточно хороши. К сожалению для них, они ошибались во всём…Так что, как это по-английски? Eff-off, господа».

Как это делается: урок для «Юнайтед»

Боэли вполне мог бы согласиться с высказыванием своего тренера: теперь его грандиозный трансферный план начинает обретать логику. Этим летом «Челси» потратил 285 млн фунтов — больше раскошелился только «Ливерпуль». Но расходы на 10 новичков для Энцо Марески были почти полностью компенсированы продажами на 288 млн фунтов и расставанием сразу с 15 игроками.

В итоге «Челси» показал шестой по величине минимальный чистый расход в лиге. Для сравнения: «Юнайтед» Рэтклиффа вложил 216 млн фунтов в пять новых игроков и заработал лишь 68 млн. Чистые траты составили 148 млн — это третий показатель в лиге после «Арсенала» и «Ливерпуля».

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Но при этом состав, доставшийся Рубену Амориму, выглядит явно несбалансированным: не хватает как минимум одного-двух качественных полузащитников и проверенного вратаря.

Особенно тревожно выглядела неспособность «Юнайтед» пристроить ненужных игроков в последние дни трансферного окна. Клуб смог найти лишь отправить в аренду Андре Онана, Расмуса Хейлунна и Джейдона Санчо, за которых когда-то заплатили в сумме 195 млн фунтов, а также Маркуса Рашфорда, который всего два года назад забил 30 голов за сезон и подписал один из самых дорогих контрактов в истории клуба.

«Юнайтед» удалось продать всего двух игроков из тех, кого все считали явными кандидатами на уход. Антони перебрался в «Бетис» за 21 млн фунтов — это всего четверть суммы, которую клуб отдал «Аяксу» за бразильца в 2022 году.

Парадокс Нкунку

Некоторым облегчением для «Юнайтед» стала продажа Алехандро Гарначо в «Челси» за 40 млн фунтов — это четвертая крупнейшая продажа в истории клуба. Правда, изначально в Манчестере рассчитывали выручить 60 млн за 21-летнего аргентинца, который к тому моменту уже наколотил 26 голов и сделал 22 ассиста. В итоге цену пришлось сбросить на треть.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Разница в умении продавать особенно заметна на примере Расмуса Хейлунна и Кристофера Нкунку. Лондонский этап карьеры француза обернулся разочарованием: он повредил колено в товарищеском матче уже через несколько недель после трансфера из «Лейпцига» за 52 млн фунтов. За два года он вышел в старте всего 11 раз и забил шесть мячей. И всё же «Челси» сумел договориться о его переходе в «Милан» за 34 млн фунтов.

Хейлунн, обошедшийся «Юнайтед» в 72 млн фунтов, сыграл 48 матчей и забил 14 мячей. Но желающих купить его не нашлось: в последний день трансферного окна датчанин перешел на правах аренды в «Наполи», у которого есть право выкупа игрока за 36 млн фунтов. И это при том, что датчанин на пять лет моложе Нкунку.

Умение зарабатывать

«Челси» провернул еще один удачный ход, договорившись с «Баварией» о сделке на 70 млн фунтов по продаже Николаса Джексона, которого пытались сплавить всё лето. Но, пожалуй, самое впечатляющее — это умение «синих» извлекать выгоду из игроков, которые почти не выступали за клуб.

Николас Джексон globallookpress.com

Так, Ренату Вейга был продан в «Вильярреал» за 26 млн фунтов, хотя за «Челси» он провел всего семь матчей в чемпионате после трансфера из «Аугсбурга» за 12 млн. Однако аренда в «Ювентусе» удвоила рыночную стоимость португальца.

Иан Матсен сыграл всего 12 матчей за «Челси» в Премьер-лиге, хотя попал в клуб еще в 2018 году, будучи 16-летним мальчишкой. После трех аренд (и ни одной — в топ-лигу) он наконец получил шанс при Почеттино в 2023-м, но вскоре уехал в «Боруссию» Дортмунд. Уже через полгода он оказался в «Астон Вилле» за 37,5 млн фунтов. Несмотря на мимолетную карьеру на «Стэмфорд Бридж», Матсен вошел в топ-10 самых дорогих продаж «Челси» в истории.

Гениальный ход с Маунтом

«Челси» провернул настоящий мастер-штрих, продав Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед» в 2023 году. У хавбека оставался всего год по контракту, плюс в последнем сезоне он пропустил 14 матчей АПЛ из-за травм. И всё же «Юнайтед» выложил 55 млн фунтов плюс еще до 5 млн в виде бонусов. С тех пор Маунт начал с первых минут лишь 16 матчей АПЛ, постоянно страдая от травм, и очередное повреждение уже сорвало его удачный старт нынешнего сезона.

Мэйсон Маунт globallookpress.com

Маунт стал третьей по дороговизне продажей в истории «Челси». Но он далеко не единственный, чью карьеру после ухода со «Стэмфорд Бридж» испортили травмы.

Самый ценный трансфер клуба — Эден Азар, купленный «Реалом» за 130 млн фунтов в 2019-м, — очень быстро оказался в тени. То же случилось и с Диего Костой (четвертая по величине продажа) после возвращения в «Атлетико» за 57 млн фунтов.

Кай Хаверц последние девять месяцев тоже мучается с травмами уже в «Арсенале», и «Челси» определенно не жалеет, что продал его за 65 млн фунтов — всего на 5 млн меньше, чем заплатил три года назад.

«Чего не ценят в трансферной политике "Челси", так это умения продавать игроков. Причем многие из них — воспитанники академии, а значит, это чистая прибыль. Мы видели, как Маунт, Конор Галлахер, Томори, Билли Гилмор уходили и приносили клубу серьезные деньги», — объяснил в интервью Sky Sports эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.

Саудовское спасение

Авторитетный финансовый блогер Swiss Ramble назвал «Челси» лучшей командой АПЛ в умении торговать игроками. Далеко не только эксперты признают успехи Боэли.

«Многие в Англии смеялись над "Челси" за то, что они скупают игроков пачками и половина из них не попадает в заявку.

Но, на мой взгляд, за последние два-три года клуб проделал отличную работу, собрав столько талантливых футболистов», — говорил тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Конечно, у Боэли были и провалы. Главный из них — Михаил Мудрик, который стоил потенциальные 88,5 млн фунтов, но провел лишь 26 матчей в Премьер-лиге, забил пять мячей и не играет с ноября 2024 года после проваленного допинг-теста. Украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация.

Еще одной ошибкой стала покупка 31-летнего Калиду Кулибали за 33 млн фунтов в первый трансферный период Боэли. Но даже из этого «Челси» выжал пользу, продав сенегальского защитника в «Аль-Хиляль» за 20 млн фунтов.

Лондонский клуб вообще успешно использует «новых богачей» из Саудовской Аравии: на сделках с Жоау Феликсом, Эдуаром Менди и Анхелем Габриэлем (так ни разу не сыгравшим за клуб) они подняли около 100 млн фунтов.

А вот «Юнайтед» с саудовскими клубами практически не сотрудничает: последней сделкой стал переход Алекса Теллеса в «Аль-Хиляль» за 6 млн фунтов в 2023 году.

Бруну Фернандеш отклонил предложение на 80 млн фунтов от тех же саудитов, объяснив это тем, что тренер Рубен Аморим уговаривал его остаться. Хотя Фернандеш явно лучший игрок «Юнайтед» последних пяти лет, многие сочли то предложение слишком заманчивым, чтобы от него отказываться.

Как обесценить активы

И это не единственный случай, когда Аморим фактически мешал клубу заключить выгодную сделку. Он вывел Рашфорда из состава почти на два месяца и публично заявил, что предпочел бы выпустить на поле своего тренера вратарей Жоржи Витала, чем нападающего сборной Англии. Естественно, такие слова еще сильнее снизили рыночную стоимость игрока, и летом клуб смог лишь отправить его в аренду.

Рубен Аморим globallookpress.com

То же произошло с Антони: Аморим открыто сказал, что у бразильца нет физических данных для Премьер-лиги. А в случае Гарначо он окончательно сбил цену, когда прямо перед всей командой объявил, что игрок покидает клуб из-за высказываний после финала Лиги Европы, при этом добавив: «Молись, чтобы тебя кто-нибудь купил».

«Юнайтед» же остается лишь молиться за собственное финансовое здоровье. На этой неделе клуб отчитался о рекордной выручке, несмотря на худший сезон за последние 51 год. Но даже рост доходов в дни матчей и от коммерции, а также сокращение расходов не спасли их от убытков шестой год подряд. Трансферы по-прежнему финансируются за счет кредитных линий.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Вернуться к долгосрочной финансовой стабильности «красные дьяволы» смогут только в том случае, если соберут по-настоящему конкурентоспособную команду. Но первые выводы говорят о том, что летние трансферы явно не станут переломным моментом. Клубу надо еще немало трансферных окон для перестройки состава. И хорошим началом было бы научиться продавать так, как это делает «Челси».