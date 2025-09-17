А это точно «необходимое зло»? Как финансовые правила Ла Лиги ставят клубы в тупик

Во время летнего трансферного окна вновь вспыхнули споры вокруг финансовых правил Ла Лиги, связанных в том числе с зарплатами футболистов.

«Барселона» оказалась самым заметным клубом, столкнувшихся с жесткими ограничениями, которые считаются самыми строгими среди всех топ-лиг Европы.

По сути, от этих правил зависит, сколько клубы могут тратить на зарплаты.

Лимит для каждого клуба рассчитывается исходя из его доходов. Если клуб превышает установленную планку, Ла Лига не зарегистрирует новых игроков. То есть футболист, за которого заплатить, например, 50 миллионов евро, не сможет выйти на поле.

«Барса» превысила разрешенный лимит на сезон-2025/26, поэтому клубу пришлось воспользоваться лазейкой в регламенте Ла Лиги, что зарегистрировать вратаря Жоана Гарсию (благодаря травме Марка-Андре тер Стегена), а также внести в заявку Маркуса Рашфорда после его аренды из «Манчестер Юнайтед» (для этого члены правления внесли банковскую гарантию в размере семи миллионов евро).

The Athletic ранее подробно рассказал о креативных решениях «Барселоны», но трудности возникли и у других испанских клубов. Накануне старта нового сезона Ла Лиги, в середине августа, более 100 футболистов, подписанных командами из первого и второго дивизиона, еще не были зарегистрированы.

Некоторые клубы, напротив, могли позволить себе крупные траты. «Реал» потратил на усиление состава около 180 миллионов евро, а «Атлетико» — чуть больше 170 миллионов.

Большинство же команд были вынуждены балансировать между покупками и продажами, чтобы укрепить состав. «Вильярреал» и «Бетис» сделали серьезные инвестиции в новичков, но только после того, как собрали значительные средства за счет расставания с футболистами, которых при идеальном раскладе предпочли бы оставить.

Прямо сейчас попробуем разобраться, что же на самом деле думают клубы Ла Лиги об этих правилах? The Athletic обратился с этим вопросом к руководителям всех клубов Ла Лиги. Те, кто согласился ответить, попросили сохранить анонимность, чтобы не портить отношения.

Нужны ли в Ла Лиге подобные правила?

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас всегда защищал эти правила, введенные вскоре после его прихода в 2013 году. В то время испанские клубы суммарно задолжали более двух миллиардов евро, из которых 750 миллионов составляли неуплаченные налоги государству.

«Больше всего я горжусь тем, что сделал испанский футбол устойчивым. Раньше клубы не платили налоги, зарплаты игрокам и счета поставщикам. Это было позорно и для клубов, и для болельщиков. Сейчас Ла Лига финансово устойчива — клубы тратят на зарплаты только то, что реально зарабатывают», — сказал Тебас в 2023 году.

Подавляющее большинство собеседников согласились, что правила о потолке зарплат необходимы.

«Очевидно, что они сократили неплатежи, фактически прекратили банкротства и повысили устойчивость большинства клубов», — отметил один из руководителей «Валенсии».

В «Эльче» добавили: «Испытав на себе эпоху экономического хаоса и последствия чрезмерных долгов для клубов, можно без сомнений сказать — сегодня наше положение несоизмеримо лучше, чем тогда».

«Это необходимое зло. Футболу нужны правила, потому что опыт показывает: без них клубы ввязываются в безудержную гонку, рынок раздувается, зарплаты взлетают, а убытки ставят под угрозу их платежеспособность. Я не знаю, хорошие эти правила или плохие, но они нужны», — сказал представитель «Осасуны».

Представитель одного из крупнейших клубов Испании добавил: «Двенадцать лет назад, когда пришёл Тебас, клубы покупали игроков, которым так и не платили, долги не закрывались, всё это было драмой, и индустрия оказалась нежизнеспособной. Экономический контроль Ла Лиги сделал футбол устойчивым: по сути, ты платишь только то, что можешь себе позволить. И эти правила устанавливаем мы сами — они утверждаются всеми клубами».

«Правила необходимы, но важно ещё и правильно их применять, и всегда помнить, что в каждом правиле есть лазейка, которой некоторые клубы пользуются через знаменитые "рычаги" (намек на "Барселону" — прим.)», — отметил источник в «Алавесе».

Главные недостатки

В испанском футболе никто не хочет возвращаться к «темным временам» (в 2011 году половина клубов из двух высших дивизионов Испании проходила через процедуру банкротства).

Однако многие считают, что нынешние правила мешают клубам вкладывать деньги в реальное усиление состава и вынуждают продавать игроков, которых хотелось бы сохранить в составе.

Сравнение с тратами клубов АПЛ в это трансферное окно снова оказалось красноречивым.

Три новичка Ла Лиги — «Леванте», «Эльче» и «Овьедо» — суммарно потратили на новых игроков около 16 млн евро. В то же время «Сандерленд», «Лидс» и «Бернли» вложили вместе более 300 млн евро, и способны предлагать зарплаты, недостижимые для большинства испанских команд. Многие связывают это именно с жесткими финансовыми правилами Ла Лиги.

«Эти правила исключили ситуации с чрезмерными долгами и неоплаченными счетами. Но обратная сторона в том, что такой контроль, часто сопровождающийся определенной степенью экономии, создает условия конкурентного неравенства на международной арене, по сравнению со странами, где таких ограничений нет или они куда мягче», — сказал один из руководителей «Эльче».

Одной из самых тревожных тенденций остается отток перспективных испанских игроков в другие чемпионаты. Например, 21-летний защитник Кристиан Москера ушел из «Валенсии» в «Арсенал», 22-летний вингер Йереми Пино покинул «Вильярреал» ради карьеры в «Кристал Пэлас», а 24-летний левый защитник Мигель Гутьеррес перешел из «Жироны» в «Наполи».

Главная драма развернулась в «Хетафе», где клуб посчитал, что его фактически вынудили продать двух ведущих игроков. Защитник Омар Альдерете ушел в «Сандерленд» за 11,6 млн евро за неделю до старта сезона. А Кристантус Учe, опорник, способный играть и в атаке, перешел в «Кристал Пэлас» в последний день трансферного окна за 17,5 млн евро. Без этой сделки регистрация всех новичков (Хуанми, Алекс Санкрис, Кико Фемения, Абдель Абкар, Хави Муньос и Иван Нею) была бы невозможна.

«Финансовый контроль — это хорошо, но Ла Лига не может быть настолько нетерпимой, чтобы вынуждать нас продавать игроков. Таких, как Омар Альдерете, нам приходится отдавать за смешные деньги, и это неправильно. Мы против этого.

У нас восемь продаж и девять новичков, мы сократили фонд зарплат на три млн евро, и это того не стоит. Нам только и говорят: продавайте», — заявил один из руководителей «Хетафе».

В «Алавесе» тоже пожаловались на необходимость продавать ради пополнения бюджета. «Так мы никогда не сможем достичь спортивных целей. Пусть мы и лучше справляемся с выплатами, но ослабляем состав», — сказал источник в клубе.

Между этим, в «Осасуне» отметили, что несмотря на споры о том, вредят ли правила командам, испанские клубы продолжают успешно выступать на европейской и международной арене.

«Испанские клубы по-прежнему успешны в еврокубках, сборная показывает лучшие результаты за всю историю, тогда как академии работают на очень достойном уровне. Число зрителей на стадионах тоже рекордное», — сказал представитель «Осасуны».

А в «Барселоне» считают спорным тот момент, что при расчетах Ла Лига учитывает финансы не только футбольных, но и других спортивных секций клубов (например, баскетбольных или хоккейных).

Многие клубы страдают из-за правил?

Этим летом «Севилье» пришлось готовиться к первому матчу против «Атлетика», имея в заявке всего 15 игроков. «Сельта», «Эспаньол», «Хетафе», «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Алавес» тоже до последнего боролись за возможность зарегистрировать новичков к старту сезона.

Считают ли опрошенные клубы, что этим летом трудностей было больше, чем раньше? Мнения разделились.

«Без сомнений. Многие клубы вынуждены были сокращать составы из-за финансового контроля. Мы все вместе должны найти баланс: механизмы, призванные обеспечить финансовую стабильность клубов, должны быть совместимы с тем, чтобы продукт не обесценивался и не терял привлекательность в сравнении с другими лигами», — заявил источник в «Валенсии».

Звучали и другие голоса, утверждавшие, что клубы с грамотным управлением финансами не остаются в проигрыше.

«Финансовый контроль необходим. Суть в том, что у здоровых клубов, которые правильно ведут дела, проблем с регистрацией игроков нет. Не все клубы страдают. Каждый выкручивается, как может: всем нам хочется иметь звездных игроков, но если клуб не может их себе позволить, то и подписывать не должен», — сказал источник в одном из клубов, выступающих в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов.

«У нас не было проблем ни в этом году, ни в предыдущие. Обычно если возникают трудности, это потому, что в прошлые годы вы тратили больше, чем могли себе позволить, или ваши доходы не соответствовали расходам. И тогда приходится исправлять ситуацию.

Если в одном сезоне вы выступали выше своих возможностей и получили преимущество, то не стоит жаловаться на следующий год, когда окажетесь в минусе. Правила одинаковы для всех», — отметил представитель «Осасуны».

Как можно улучшить правила?

«Правила должны быть гибкими. Многие лиги по всему миру изучают испанскую модель, значит, она не так уж плоха. Но если под "улучшением правил" подразумевать возможность больше тратить, то это не улучшение правил, а рост доходов. И в этом плане более справедливое распределение телеправ помогло бы всем», — подчеркнули в «Осасуне».

Доходы от телетрансляций в Ла Лиге распределяются по смешанной системе: учитывается итоговое место команды в чемпионате и ее «социальный охват» — база болельщиков, рассчитанная по посещаемости стадиона и телевизионной аудитории.

Такая система очевидно играет на руку большим клубам. В сезоне-2023/24 «Барселона» получила 162,5 млн евро, «Реал» — 159,6 млн, «Атлетико» занял третье место с 117,9 млн, а «Севилья» — четвертое с 72,5 млн. Замыкали таблицу «Альмерия» (42,6 млн), «Лас-Пальмас» (43,1 млн) и «Алавес» (43,7 млн).

Между тем представитель «Хетафе» предложил закрывать трансферное окно до начала сезона, чтобы защитить интересы небольших клубов: «Иначе только крупные игроки будут делать всё, что захотят. Они забирают всех лучших футболистов из Испании. Взять хотя бы "Сандерленд" с Альдерете, который был нашим лучшим защитником».