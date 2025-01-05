Странные правила. Подробное объяснение, почему «Барсе» не разрешают зарегистрировать Ольмо и Виктора

В пятницу в «Барселоне» царило приподнятое настроение — клуб только что получил первый транш в размере 28 миллионов евро от продажи VIP-лож на «Камп Ноу»? который по-прежнему находится на реконструкции.

Руководство «Барсы» было уверено, что после этого Ла Лига наконец-то позволит им зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Однако позже стало ясно, что в клубе рано начали радоваться. Проблема в том, что деньги поступили слишком поздно.

Это очередная глава продолжающейся драмы, которая создала реальную угрозу того, что Ольмо, за которого летом заплатили 60 миллионов евро, Виктор (его трансфер обошелся в скромные три миллиона евро) больше не сыграют за «Барселону» в этом сезоне.

На данный момент ситуация остаётся именно такой. Ла Лига вычеркнула Ольмо и Виктора из заявки после того, как «Барселона» просрочила дедлайн, установленный на 31 декабря. До этого дня клуб должен был доказать соответствие финансовым правилам.

Уже в начале января Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщили, что они отклонили повторный запрос «Барселоны» о регистрации этих игроков.

Именно поэтому, когда президент «Барсы» Жоан Лапорта и его ближайшие советники праздновали поступление средств, источники, знакомые с ситуацией, сообщили ESPN, что в клубе былы удивлены таким оптимизмом, так как дедлайн уже очевидно был пропущен.

«Барселона» уже более тркх лет сталкивается с риском невозможности зарегистрировать некоторых своих игроков из-за финансовых проблем. Лапорте достался клуб с долгами в размере 1,2 миллиарда евро. Это был итог правления Жозепа Бартомеу и его команды.

С тех пор, после ухода Лионеля Месси летом того же года, «Барса» прибегала к различным методам (или «экономическим рычагам»), чтобы регистрировать новых футболистов и при этом соответствовать финансовым правила Ла Лиги. Среди этих мер были сокращения зарплат, продажа активов клуба, банковские гарантии от директоров и судебные разбирательства.

Ранее клубу всегда удавалось найти выход в последний момент, но в этот раз «Барсе», похоже, придется столкнуться с самым неприятным сценарием. Впереди еще одно судебное разбирательство.

Почему Ла Лига отказывает «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора

Ольмо и Виктор присоединились в «Барселоне» прошлым летом. В тот момент клуб не мог зарегистрировать ни одного из игроков из-за превышения установленного Ла Лигой годового лимита расходов.

Ла Лига устанавливает каждому клубу индивидуальный лимит, который рассчитывается как разница между доходами за вычетом внеспортивных расходов и выплат по долгам. Для «Барселоны» этот лимит на текущий сезон составляет 426 миллионов евро. Однако на 31 декабря клуб всё еще превышал эту сумму.

Разумеется, существуют обходные пути. Клубы, нарушающие лимит, могут потратить определенный процент сэкономленных средств (например, за счет трансферов, сокращения зарплат или новых источников дохода) на регистрацию новых игроков. Также есть правило, позволяющее временно использовать до 80% зарплаты, причитающейся травмированному игроку, на регистрацию его замены.

Дани Ольмо globallookpress.com

Именно таким образом Ольмо (пропустил первые два тура Ла Лиги из-за несвоевременной регистрации) и Виктор все-таки попали в заявку команды на первую половину сезона. Травма защитника Андреаса Кристенсена освободила место в рамках зарплатного лимита клуба, что позволило зарегистрировать обоих игроков, но только на временной основе до 31 декабря 2024 года.

Лапорта уверял, что временная регистрация не является проблемой, настаивая на том, что «Барселона» совсем скоро начнет соответствовать требования лиги. Одной из причин такого оптимизма был новый контракт с Nike на 100 миллионов евро. Однако соглашение с американской компанией не обеспечило достаточного увеличения доходов, чтобы продлить регистрацию игроков.

Несмотря на это, в «Барселоне» были уверены, что ситуация под контролем. Однако история затягивалась, и, похоже, в прошлом месяце клуб исчерпал все варианты.

«Барса» проиграла два судебных дела, связанных с интерпретацией правил финансового фэйр-плей Ла Лиги. Каталонский клуб ссылался на трудовые права и на право регистрировать игроков, используя 80% зарплаты травмированного вратаря Марка-Андре тер Стегена. Но проблема в том, что ранее вместо немца в заявку был включен польский голкипер Войцех Щенсный. Оба судьи вынесли решение не в пользу клуба.

Последним вариантом была продажа продажа VIP-лож на «Камп Ноу». Сделка оценивается примерно в 100 миллионов евро, но финализация условий, оформление документов для Ла Лиги и предоставление доказательств поступления денег до дедлайна 31 декабря оказались сложными.

На «Камп Ноу» по-прежнему продолжается реконструкция globallookpress.com

По мере приближения дедлайна лига выпустила заявление, в котором говорилось, что «Барселона» не предоставила достаточных гарантий выполнения требований. На следующий день Ольмо и Виктор были сняты с регистрации.

В пятницу клуб все еще выражал уверенность в том, что сможет исправить ситуацию. Главный тренер Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании против команды четвертого дивизиона «Барбастро» заявил, его разочаровывает эта ситуация. Но при это он добавил, что доверяет клубу в решении этого вопроса.

Несколькими часами позже «Барселона» получила 28 миллионов евро в рамках платежа за VIP-ложи. Клуб сразу же отправил необходимые документы в Ла Лигу и теперь может работать в рамках правила 1:1 — тратить 1 евро на каждый 1 евро сэкономленных средств. Проблема в том, что это было сделано с опозданием на три дня для Ольмо и Виктора, и, как следствие, RFEF и Ла Лига отклонили их последнюю попытку регистрации.

Финансовые маневры «Барселоны»

Подобная ситуация назревала долгое время. Можно даже сказать, что она уже случалась раньше. Шокирующий уход Лионеля Месси в 2021 году, всего через несколько месяцев после избрания Жоана Лапорты, произошел потому, что «Барса» не могла позволить себе зарегистрировать его новый контракт в Ла Лиге.

Тем же летом клуб выпустил заявления о том, что сокращения зарплат, согласованные с Жераром Пике, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, позволили зарегистрировать Мемфиса Депая и Эрика Гарсию (а позже и Серхио Агуэро).

Пау Виктор globallookpress.com

В январе 2022 года понадобились дополнительные сокращения зарплат, когда «Барса» потратила около 55 миллионов евро на покупку нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Для регистрации испанца защитник Самюэль Юмтити подписал новый контракт, растянув выплаты, которые клуб был ему должен, на более длительный срок.

Летом 2022-го «Барселона» продолжила прибегать к креативной бухгалтерии, чтобы обеспечить регистрацию новых подписаний. Клуб продал 25% своих прав на телетрансляции матчей Ла Лиги глобальной инвестиционной компании Sixth Street сроком на 25 лет. Первые 10% были проданы за 207,5 миллиона евро, а следующие 15% — за около 320 миллионов евро.

Продажа активов после этого не закончилась: 49% Barça Studios были проданы компаниям Socios.com и Orpheus Media за 200 миллионов евро. Это, в сочетании с сделками по продаже телеправ, позволило зарегистрировать Роберта Левандовского и Рафинью, на покупку которых клуб потратил более 100 миллионов евро, а также свободных агентов Андреаса Кристенсена и Франка Кессье.

Однако этого оказалось недостаточно для регистрации защитника Жюля Кунде, купленного у «Севильи» за более чем 50 миллионов евро. Француз был зарегистрирован лишь после того, как директора предоставили банковскую гарантию под будущие доходы.

В 2023 году «Барселона» добилась через суд регистрации Гави в основной состав вместо молодёжной команды.

Позже клуб перепродал часть акций Barça Studios, переименованной в Barça Vision. Компания Libero приобрела 29,5% дочернего предприятия за 120 миллионов евро. Эти средства на тот момент позволили зарегистрировать Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу. Однако деньги от Libero так и не поступили, и это стало одной из основных причин, почему Ла Лига так настойчиво требовала подтверждения финансирования при недавней продаже VIP-лож.

Для подписанных на правах аренды Жоау Феликса (из «Атлетико») и Жоау Канселу (из «Манчестер Сити») снова потребовалась банковская гарантия от директоров. Временные регистрациитакже были оформлены за счет травм Гави, Рональда Араухо, Кристенсена и тер Стегена.

Всё это указывает на то, что «Барселона» уже давно была близка к тому, чтобы получить от Ла Лиги отказ в регистрации новых футболистов.

Что теперь делать Ольмо и Виктору?

На данный момент в «Барселоне» уверены, что решат проблему. По некоторым данным, Лапорта не будет выступать публично до тех пор, пока Ольмо и Виктор не будут зарегистрированы. А если это не удастся? «Такой сценарий даже не рассматривается», — добавил источник.

После поступления дополнительных 28 миллионов евро «Барселона» утверждала, что определенные задержки помешали уложиться в дедлайн 31 декабря, и подала заявку на новую лицензию для обоих игроков в RFEF (Королевскую федерацию футбола Испании). Однако правила федерации четко указывают на то, что игроки не могут быть зарегистрированы повторно за одну и ту же команду в течение одного сезона. Источник в RFEF также отметил, что они «не могут обработать лицензию без предварительного одобрения Ла Лиги». «Барселона» попытается оспорить в суде толкование этого правила.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Тем временем Ольмо и Виктор рискуют оказаться в подвешенном состоянии как минимум на шесть месяцев. Один из вариантов — остаться в «Барселоне», продолжать тренироваться, как они это делали на этой неделе, но без возможности выхода на поле.

При этом у Ольмо в контракте есть пункт, позволяющий ему уйти бесплатно, если клуб так и не сможет зарегистрировать его на вторую часть сезона. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что игрок не намерен покидать команду. Это уже подтвердил агент игрока Энди Бара, по словам которого, Ольмо связывает свое будущее с «Барселоной».

Однако это решение может быть пересмотрено. Ввиду отсутствия лицензии в RFEF после аннулирования регистрации, усложняется даже краткосрочный переход. Аренда в данном случае невозможна, так как она требует предварительной лицензии.

Таким образом, придется заключать сложное соглашение, по которому контракт Ольмо будет расторгнут, чтобы он мог на шесть месяцев перейти в другой клуб, а затем летом вновь подписать договор с «Барселоной».

Виктор находится в такой же ситуации. Поговаривают, что в его переходе заинтересованы несколько клубов Ла Лиги, в том числе «Бетис» и «Эспаньол».