Левандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды

Левандовский стал очевидной и, по всей видимости, не разрешимой проблемой для «Барсы». С некоторых пор его можно назвать огромной ахиллесовой пятой, и этим уже успели воспользоваться главные конкуренты сине-гранатовых —

Пожалуй, уже можно открыто говорить о том, что из-за Левандовского «Барса» может упустить шанс занять первое место в Ла Лиге. Еще совсем недавно (когда они опережали на 10 очков «Атлетико» и разбили на «Бернабеу» «Реал» со счетом 4:0) казалось, что для них это минимальная цель.

Справедливости ради, нужно признать, что Левандовский мощно провел первые месяцы сезона, причем не только со статистической точки зрения. Поляк исправно реализовывал моменты, которые создавала для него каталонская молодежь. Такая стабильность не могла не впечатлять.

Более того, 36-летний нападающих забил два шикарных гола в Эль-Класико — это был топ-уровень, который после перехода из «Баварии» он демонстрировал не так уж и часто, несмотря на свою трансферную стоимость и внушительную зарплату.

Подводя итог этой «балансовой» части, стоит отметить, что постепенно сезон для самого высокооплачиваемого игрока «Барселоны» (37 миллиона долларов за сезон до вычета налогов) начал превращаться в катастрофу.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Пока что у Левандовского солидные статистические показатели: в Ла Лиге он забивает или ассистирует каждые 82 минуты (16 голов и две результативные передачи за 1484 минуты игрового времени).

Для сравнения: лучший бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе совершает результативные действия каждые 115 минут (10 голов и 2 ассиста за 1376 минут на поле), а у Александра Сёрлота, лучшего бомбардира «Атлетико», это показатель составляет 8 голов и 2 ассиста за 778 минут (одно результативное действие каждые 78 минут).

Ну а теперь подведем итог: Левандовский — лучший бомбардир Ла Лиги, благодаря которому «Барселона» забила на 15 мячей больше, чем на данном же этапе в прошлом сезоне. Плюс он по-прежнему превосходит Мбаппе. Однако с октября он не забил ни одного победного гола, а также ни разу не отличился в пяти матчах, в которых «Барселона» проиграла. Еще одна проблема — он стал регулярно транжирить моменты.

Но самое ужасно заключается в том, что, в отличие от остальных нападающих, когда Левандовский не забивает, он демонстрирует катастрофически низкий уровень игры в других аспектах.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Здесь также стоит обратить внимание на мнение двух ведущих каталонских спортивных изданий по итогам домашнего поражения «Барселоны» от «Атлетико».

Вот о чем в тот день рассуждали обозреватели Mundo Deportivo: «После феноменального начала сезона у Левандовского начался спад. В принципе, это вполне объяснимо. Однако кое-что всё же удивляет: непонятно, почему он стал работать на поле намного меньше, чем остальные игроки».

А это уже реакция Diario Sport: «В последние недели он слишком далек от командной игры "Барселоны". Он постоянно какие-то проблемы с приемом мяча и в передачах. В матче против "Атлетико" Левандовский упустил момент, который игрок его уровня должен реализовывать с закрытыми глазами. Его форма в конце года вызывает тревогу».

Если кто-то из поклонников Левандовского считает, что это чересчур жесткая критика, тогда стоит отметить, что у остальных тоже есть проблемы. Видно, что команда Флика устала — как морально, так и физически. В связи с этим качество прессинга, который раньше обеспечивал надежную игру высокой линии обороны «Барселоны», заметно снизилось.

Кроме того, «Барса» слишком много пропускает. Иньяки Пенья хоть и стал играть гораздо увереннее, все равно остается вратарем, который, похоже, не готов к роли первого номера в таком большом клубе. «Барселоне» катастрофически не хватает Марка-Андре тер Стегена.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Есть еще один момент, который не перестает поражать: обсуждая Левандовского, эксперты, болельщики, журналисты и бывшие игроки игнорируют его крайне низкий, ненадёжный и даже вредный уровень игры во всех аспектах, кроме реализации простых моментов, созданных для него Ламином Ямалем и Рафиньей.

Он не прессингует, не преследует игроков, которые отобрали у него мяч. Его приём даже простых передач часто оказывается ненадежным, он не может придержать мяч, чтобы дать партнерам возможность занять выгодные позиции. Неприятно удивляет и брак в передачах.

Более того, есть веские основания для того, чтобы время от времени оставлять Левандовского в запасе. Любого молодого нападающего с таким уровнем игры просто не подпускали бы к основному составу команды, которая борется за чемпионский титул и выступает в Лиге чемпионов.

Понятно, что из-за возраста Левандовского некорректно сравнивать с Мбаппе и Сёрлотом. Французу не так давно исполнилось 26 лет, а норвежцу — 29. Ну а Роберт уже ближе к 40 годам, чем к 30.

Александр Сёрлот globallookpress.com

После поражения от «Атлетико» поляк признал, что ему «не хватает хладнокровия перед воротами» и что он чувствует «некоторую неуверенность в себе».

Но проблема не только в том, что за последние недели он упустил несколько явных моментов. Такие периоды бывают у каждого форварда. Вопрос в другом: Левандовский либо находится в стадии ускоренного спада, как топ-игрок, либо он перестал прилагать максимальные усилия. Всё просто.

Несмотря на то, что статистика пока на его стороне, остальные сравнения с Мбаппе и Сёрлотом тоже будут не в пользу Левандовского. Дело в том, что француз и норвежец создают моменты и свободное пространство для партнеров, обыгрывают соперников, удерживают мяч и, несмотря на сложное начало сезона, демонстрируют прогресс. Чего нельзя сказать о «девятке» «Барселоны».

Роберт Левандовский globallookpress.com

В минувшие выходные Левандовский заявил, что и он, и команда вернутся после короткого рождественского перерыва обновленными и начнут играть лучше. Однако опыт последних сезонов свидетельствует об обратном. В двух прошлых кампаниях он терял форму по мере того, как возрастала нагрузка.

Очевидно, что в клубе есть те, кто сожалеет, что его контракт Левандовского автоматически продлевается еще на год, если он проведет несколько матчей до февраля. Плюс в соглашении есть опция для переговоров о дополнительной пролонгации договора.

Конечно, Левандовский не виноват в том, что руководство «Барселоны» при его переходе из «Баварии» провело ужасные переговоры по контракту, хотя уже тогда можно было предугадать, что из-за возраста у него вот-вот начнется спад.

Несмотря на ужасное финансовое положение, «Барселона», похоже, даже не собирается заниматься проблемой Левандовского. При этом всё идет к тому, что клуб не сможет зарегистрировать Дани Ольмо на вторую часть сезона.

Левандовский должен играть с первых минут только в тех случаях, когда он действительно находится в оптимальной форме, а не из-за контракта или статуса. Руководство или Флик должны четко донести мысль, что его игра остается на неудовлетворительном уровне.

К сожалению, «Барселоне» пора смириться с тем, что лучшие спортивные годы Левандовского остались в прошлом. Оптимальным решением станет продажа поляка, если его контракт все-таки будет продлен.