ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Левандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды

    «Барсе» срочно нужно объяснить поляку, что с такой игрой ему нечего делать в одном из лучших клубов Европы

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Атлетико Реал Мадрид Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Роберт ЛевандовскийЛевандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха
    Все новости спорта
    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    Заключительные матчи «Барселоны» в Ла Лиге получились настолько неудачными, что было бы несправедливо акцентировать внимание на какой-то одной причине спада. Однако любая попытка объяснить, почему команда Ханса-Дитера Флика внезапно перестала побеждать, была бы абсолютно несостоятельной без упоминания Роберта Левандовского, пишет ESPN.
    Левандовский стал очевидной и, по всей видимости, не разрешимой проблемой для «Барсы». С некоторых пор его можно назвать огромной ахиллесовой пятой, и этим уже успели воспользоваться главные конкуренты сине-гранатовых — «Реал» и «Атлетико».

    Пожалуй, уже можно открыто говорить о том, что из-за Левандовского «Барса» может упустить шанс занять первое место в Ла Лиге. Еще совсем недавно (когда они опережали на 10 очков «Атлетико» и разбили на «Бернабеу» «Реал» со счетом 4:0) казалось, что для них это минимальная цель.

    Справедливости ради, нужно признать, что Левандовский мощно провел первые месяцы сезона, причем не только со статистической точки зрения. Поляк исправно реализовывал моменты, которые создавала для него каталонская молодежь. Такая стабильность не могла не впечатлять.

    Более того, 36-летний нападающих забил два шикарных гола в Эль-Класико — это был топ-уровень, который после перехода из «Баварии» он демонстрировал не так уж и часто, несмотря на свою трансферную стоимость и внушительную зарплату.

    Подводя итог этой «балансовой» части, стоит отметить, что постепенно сезон для самого высокооплачиваемого игрока «Барселоны» (37 миллиона долларов за сезон до вычета налогов) начал превращаться в катастрофу.

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    Пока что у Левандовского солидные статистические показатели: в Ла Лиге он забивает или ассистирует каждые 82 минуты (16 голов и две результативные передачи за 1484 минуты игрового времени).

    Для сравнения: лучший бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе совершает результативные действия каждые 115 минут (10 голов и 2 ассиста за 1376 минут на поле), а у Александра Сёрлота, лучшего бомбардира «Атлетико», это показатель составляет 8 голов и 2 ассиста за 778 минут (одно результативное действие каждые 78 минут).

  • Уйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха
  • Даже в 32 года Мохамед Салах по-прежнему остается одним из самых опасных нападающих европейского футбола
  • Вчера

    • Ну а теперь подведем итог: Левандовский — лучший бомбардир Ла Лиги, благодаря которому «Барселона» забила на 15 мячей больше, чем на данном же этапе в прошлом сезоне. Плюс он по-прежнему превосходит Мбаппе. Однако с октября он не забил ни одного победного гола, а также ни разу не отличился в пяти матчах, в которых «Барселона» проиграла. Еще одна проблема — он стал регулярно транжирить моменты.

    Но самое ужасно заключается в том, что, в отличие от остальных нападающих, когда Левандовский не забивает, он демонстрирует катастрофически низкий уровень игры в других аспектах.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Здесь также стоит обратить внимание на мнение двух ведущих каталонских спортивных изданий по итогам домашнего поражения «Барселоны» от «Атлетико».

    Вот о чем в тот день рассуждали обозреватели Mundo Deportivo: «После феноменального начала сезона у Левандовского начался спад. В принципе, это вполне объяснимо. Однако кое-что всё же удивляет: непонятно, почему он стал работать на поле намного меньше, чем остальные игроки».

  • Самая эффективная команда Европы. Как «Атлетико» вернулся в гонку за титул Ла Лиги
  • Мадридский клуб готов лишить «Барселону» лидерства в чемпионате Испании и сделать «золотую» гонку трехсторонней
  • 21/12/2024

    • А это уже реакция Diario Sport: «В последние недели он слишком далек от командной игры "Барселоны". Он постоянно какие-то проблемы с приемом мяча и в передачах. В матче против "Атлетико" Левандовский упустил момент, который игрок его уровня должен реализовывать с закрытыми глазами. Его форма в конце года вызывает тревогу».

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Если кто-то из поклонников Левандовского считает, что это чересчур жесткая критика, тогда стоит отметить, что у остальных тоже есть проблемы. Видно, что команда Флика устала — как морально, так и физически. В связи с этим качество прессинга, который раньше обеспечивал надежную игру высокой линии обороны «Барселоны», заметно снизилось.

    Кроме того, «Барса» слишком много пропускает. Иньяки Пенья хоть и стал играть гораздо увереннее, все равно остается вратарем, который, похоже, не готов к роли первого номера в таком большом клубе. «Барселоне» катастрофически не хватает Марка-Андре тер Стегена.

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    Есть еще один момент, который не перестает поражать: обсуждая Левандовского, эксперты, болельщики, журналисты и бывшие игроки игнорируют его крайне низкий, ненадёжный и даже вредный уровень игры во всех аспектах, кроме реализации простых моментов, созданных для него Ламином Ямалем и Рафиньей.

    Он не прессингует, не преследует игроков, которые отобрали у него мяч. Его приём даже простых передач часто оказывается ненадежным, он не может придержать мяч, чтобы дать партнерам возможность занять выгодные позиции. Неприятно удивляет и брак в передачах.

  • «Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
  • В этом сезоне Эндрик до сих пор получил лишь жалкие 170 минут игрового времени
  • 19/12/2024

    • Более того, есть веские основания для того, чтобы время от времени оставлять Левандовского в запасе. Любого молодого нападающего с таким уровнем игры просто не подпускали бы к основному составу команды, которая борется за чемпионский титул и выступает в Лиге чемпионов.

    Понятно, что из-за возраста Левандовского некорректно сравнивать с Мбаппе и Сёрлотом. Французу не так давно исполнилось 26 лет, а норвежцу — 29. Ну а Роберт уже ближе к 40 годам, чем к 30.

    Александр Сёрлот
    globallookpress.com

    После поражения от «Атлетико» поляк признал, что ему «не хватает хладнокровия перед воротами» и что он чувствует «некоторую неуверенность в себе».

    Но проблема не только в том, что за последние недели он упустил несколько явных моментов. Такие периоды бывают у каждого форварда. Вопрос в другом: Левандовский либо находится в стадии ускоренного спада, как топ-игрок, либо он перестал прилагать максимальные усилия. Всё просто.

    Несмотря на то, что статистика пока на его стороне, остальные сравнения с Мбаппе и Сёрлотом тоже будут не в пользу Левандовского. Дело в том, что француз и норвежец создают моменты и свободное пространство для партнеров, обыгрывают соперников, удерживают мяч и, несмотря на сложное начало сезона, демонстрируют прогресс. Чего нельзя сказать о «девятке» «Барселоны».

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    В минувшие выходные Левандовский заявил, что и он, и команда вернутся после короткого рождественского перерыва обновленными и начнут играть лучше. Однако опыт последних сезонов свидетельствует об обратном. В двух прошлых кампаниях он терял форму по мере того, как возрастала нагрузка.

    Очевидно, что в клубе есть те, кто сожалеет, что его контракт Левандовского автоматически продлевается еще на год, если он проведет несколько матчей до февраля. Плюс в соглашении есть опция для переговоров о дополнительной пролонгации договора.

    Конечно, Левандовский не виноват в том, что руководство «Барселоны» при его переходе из «Баварии» провело ужасные переговоры по контракту, хотя уже тогда можно было предугадать, что из-за возраста у него вот-вот начнется спад.

  • Окно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
  • Рассматриваем все возможные варианты продолжения карьеры нападающего «МЮ»
  • 17/12/2024

    • Несмотря на ужасное финансовое положение, «Барселона», похоже, даже не собирается заниматься проблемой Левандовского. При этом всё идет к тому, что клуб не сможет зарегистрировать Дани Ольмо на вторую часть сезона.

    Левандовский должен играть с первых минут только в тех случаях, когда он действительно находится в оптимальной форме, а не из-за контракта или статуса. Руководство или Флик должны четко донести мысль, что его игра остается на неудовлетворительном уровне.

    К сожалению, «Барселоне» пора смириться с тем, что лучшие спортивные годы Левандовского остались в прошлом. Оптимальным решением станет продажа поляка, если его контракт все-таки будет продлен.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Козенца — Катанзаро
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры