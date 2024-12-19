«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб

Начало было многообещающим, Эндрик вызвал огромный ажиотаж задолго до своего переезда в Мадрид. Крупный трансфер, восхищение Криштиану Роналду, видеонарезки с его лучшими моментами, заполнившие соцсети, и видео, где Джуд Беллингем называет его «суперзвездой». С хайпом вокруг этого перехода точно не было проблем.

Но теперь быстро перемещаемся в настоящее. Ситуация кардинально изменилась. За четыре месяца Эндрик провел на поле в футболке «Реала» в общей сложности лишь 170 минут. Он еще ни разу не попадал в стартовый состав. Даже несмотря на серьезные кадровые проблемы, главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти не спешит дать бразильцу шанс показать себя в полной мере.

Вместо этого Эндрик остается игроком, который «доедает крохи», вынужден наблюдать за игрой с лавки запасных или довольствоваться редкими минутами в концовках матчей. Просто добавим, что «Реал» заплатил за него 60 миллионов евро.

Ритм, опыт и уверенность — все это жизненно важно для игрока в его возрасте, особенно в таком большом клубе, где каждый постоянно находится под давлением.

Возможно, пора принять простое, но часто полезное в таких случаях решение. Эндрику может сильно помочь аренда в другой клуб. Этот вариант уже обсуждался летом, ну а сейчас он просто напрашивается.

Обнадеживающее начало

Трудно точно сказать, что можно считать успехом для Эндрика — особенно в первые дни его карьеры в «Реале». С учетом того, что ему приходится конкурировать за место в составе с такими звездами, как Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго и Джуд Беллингем, изначально было понятно, что бразилец, скорее всего, окажется на скамейке запасных.

Эндрик globallookpress.com

Однако в самом начале он использовал свои шансы по максимуму. В своем дебютном официальном матче за «Реал» против «Вальядолида» он получил всего лишь пять минут, но все равно успел впечатлить — он был настоящим «живчиком». Ну и в итоге был вознагражден за это. Всего лишь пять касаний — одно, чтобы обработать мяч, три, чтобы развернуться и сместиться, и последнее для удара. Именно так Эндрик забил свой первый гол за «Реал». Это было серьезная заявка на успех.

После этого была серия многообещающих выходов на замену. Появления Эндрика позволяли дать небольшой отдых Родриго, Мбаппе или Винисиусу, при это создавая серьезное напряжение в защите соперника в концовке матчей.

Бразильцу потребовалось всего 12 минут яркой игры, чтобы нанести пять ударов по воротам. Несмотря на минимальное количество игрового времени, вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи выглядел абсолютно логично.

Спустя месяц он снова напомнил, что способен приносить пользу команде. Эндрик забил важнейший гол в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1). Это был еще один шаг к признанию.

Всё далеко не так уж и радужно

Но затем что-то случилось. Энергия Эндрика не иссякла, но его уверенность явно куда-то пропала. В первую очередь, исчезли изящный первый прием и резкие движения. Бразилец стал часто ошибаться при передачах, что также сказалось на его уверенности. Он выходил на поле в шестом, седьмом и восьмом турах, но затем провел длительное время на скамейке запасных.

Эндрик globallookpress.com

Следующее появление на поле случилось почти через полтора месяца. Тут важно отметить, что у него не было травм, в отличие от партнеров по команде. Анчелотти продолжал настаивать, что это обычные трудности для молодого игрока.

Еще одной проблемой стала ситуация Родриго, которому после подписания Мбаппе тоже приходится бороться за место в составе. Очевидно, что Эндрику в такой ситуации надо смириться с тем, что как минимум в этом сезоне он будет крайне редко выходить на поле.

В тени не только основной тройки

Довольно странно, что Анчелотти в какой-то момент решил жаловаться на отсутствие глубины состава. Безусловно, у «Реала» есть проблемы с выбором защитников, и теперь уже очевидно, что летом они ошиблись, отказавшись от покупки хотя бы одного игрока в линию обороны.

Килиан Мбаппе и Эндрик globallookpress.com

Но в атаке у «Мадрида» точно все в порядке. Помимо основной тройки и Родриго, есть еще Браим Диас и Арда Гюлер, которые уже неоднократно показывали, что тоже заслуживают куда больше игрового времени.

Самое удивительное, что Эндрик получает минимальное количество минут в том числе из-за того, что Лука Модрич играет на более продвинутой позиции, когда «Реал» переходит на схему 4-4-2 с ромбом в центре поля. Опять-таки, это еще одно напоминание, что при такой конкуренции Эндрику пора задуматься о трансфере.

Надо было сразу соглашаться на аренду

И, возможно, это более широкий вопрос, который стоит задать: была ли аренда действительно хорошей идеей? Безуслоно, это имело смысл, когда «Мадрид» подписал Винисиуса, за которого тоже заплатили крупную сумму.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В то время у «Реала» был большой выбор игроков на этой позиции, поэтому бразильцу приходилось выступать за молодежную команду. При этом Винисиус был гораздо более «сырой» в игровом плане. Но в этом случае никто никуда не спешил. И хотя его постоянно критиковали, «Реал» грамотно распределял его игровые минуты и скрывал от внимания, когда это было необходимо.

Эндрик же прибыл в Испанию в качестве сформировавшегося таланта — и с более высокими ожиданиями. Косвенно в этом виноват и Винисиус. Всегда было ощущение, что «Реалу» нужен еще один сильный бразилец. Казалось, что им станет Эндрик. Однако почти сразу начались разговоры об аренде. Этот вариант рассматривали и перед началом текущего сезона, когда стало очевидно, что «Реал» подпишет Мбаппе.

Возможно, Эндрику надо вернуться хотя бы на сезон в «Палмейрас» или провести какой-то период в другом европейском клубе. Это было бы разумно.

Трансферные слухи

Неудивительно, что в последнее время всё чаще появляются слухи о возможном уходе Эндрика из «Реала». Правда, порой они очень странные.

В начале ноября можно было прочитать, что одним из претендентов на бразильца стала «Рома». Это выглядит вполне логично, учитывая проблемы, с которыми столкнулся римский клуб в этом сезоне. Здесь у Эндрика точно будет гораздо больше игровых минут, даже если он снова не будет выходить в стартовом составе. Ну а для «Ромы» это почти беспроигрышный вариант.

Эндрик globallookpress.com

Однако в какой-то момент ситуация стала запутанной. По некоторым данным, Эндрика хочет подписать «Саутгемптон», одна из худших команд сезона в АПЛ. Кроме того, есть интерес со стороны «Вальядолида», совладельцем которого является легендарный бразильский нападающий Роналдо.

В любом случае, все это указывает на то, что Эндрик может покинуть «Реал» — по крайней мере, на какое-то время.

Что дальше?

Было бы странно утверждать, что 18-летний футболист, который провел в клубе всего шесть месяцев, оказался на перепутье. Эндрик действительно способен стать топ-игроком, но «Реал» — чересчур сложное место для молодых футболистов. Избежать периода адаптации здесь просто невозможно.

Эндрик globallookpress.com

Но никто не мог предсказать, что Эндрик окажется в глубоком запасе. Возможно, на данном этапе лучшим вариантом будет временный уход в другой клуб. Эндрик изначально не должен был переходить в «Реал», для него там просто не было места. Он пока слишком молод, чтобы стать игроком основного состава в таком клубе.

Сложно сказать, что будет дальше. «Реал» редко отправляет своих игроков в аренду, особенно это касаетя молодых. Чаще всего, «Королевский клуб» отправляет их в свою «молодежку» или продает, при этом добавляя в соглашение пункт об обратном выкупе.

Оба варианта выглядят не лучшим образом с точки зрения имиджа. Футболист, за которого заплатили 60 миллионов и провозглашенный спасителем бразильского футбола, выступающий за резервную команду, — это явно не лучшее решение вопроса. То же самое можно сказать о переходе в один из клубов из середины турнирной таблицы, даже с учетом того, что «Реал» сможет выкупить его обратно.

«Реалe» предстоит принять непростое решение — либо оставить Эндрика у себя, либо все-таки отправить куда-то, где у игрока будет возможность развиваться. Оптимальным для бразильца будет только второй вариант.