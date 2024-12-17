Месси ошибся: Лаутаро далек от уровня Мбаппе, Винисиуса и Холанна

В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А и выиграл «Золотую бутсу» на Кубке Америке, однако сейчас все равно есть сомнения, что он способен регулярно выступать на высочайшем уровне.

Пока весь мир спорил о том, кто должен был получитьпо итогам 2024 года —или все-таки, — восьмикратный обладатель наградыпродвигал кандидатуру своего соотечественника Лаутаро Мартинеса.

«Лаутаро провел потрясающий год, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. В конце концов, он забил в финале. Считаю, он заслуживает "Золотой мяч" больше, чем кто-либо другой», — сказал Месси незадолго до церемонии вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Несмотря на настойчивые сообщения в итальянских СМИ о том, что Лаутаро войдет в топ-5, аргентинец стал седьмым по итогам голосования, отстав от третьего места более чем на 500 очков.

Примечательно, что самый ценный игрок прошлого сезона в Серии А даже не был номинирован на приз лучшему футболисту по версии ФИФА. Его отсутствие в списке претендентов вызвало шум разве что в Италии и Аргентине.

Почему же так получается? Потому что Лаутаро — невероятно противоречивый талант, которому одновременно удается быть недооцененным и переоцененным, пишет GOAL.

Лаутаро — на одном уровне с Мбаппе, Холанном и Левандовским?

В мае этого года журналисты поинтересовались у Лаутаро, считает он себя одним из лучших нападающих в мире наряду с такими суперзвездами, как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн и Роберт Левандовский.

«Да. Мне нет смысла завидовать им. Об этом говорят моя статистика и трофеи: многие звезды выиграли гораздо меньше. Я должен продолжать работать — максимально ответственно, как учил меня отец. Но, да, я могу сесть за один стол с этими игроками», — уверен Мартинес.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Очевидно, что даже после лучшего сезона в своей карьере, Лаутаро по-прежнему не получает признания, которого, по его мнению, заслуживает. Похоже, это момент задевает его самолюбие.

Это стало ясно в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча», когда аргентинец был полон надежд на то, что его достижения наконец-то оценят: звание Capocannoniere (лучшего бомбардира) в Италии, победа «Интера» в Серии А, а затем «Золотая бутса» на победном для сборной Аргентины Кубке Америки.

«Я всегда усердно работаю, чтобы помочь команде, но индивидуальные награды тоже имеют значение. Они показывают, что ты действительно не стоишь на месте, постоянно развиваешься», — считает Лаутаро.

Разочарование

Лаутаро болезненно отреагировал на новость о том, что он стал лишь седьмым в голосовании за «Золотой мяч», оказавшись позади не только Винисиуса (второе место), который провалил вместе со сборной Бразилии Кубок Америки, но и Эрлинга Холанна (пятое место), чьи игровая роль в прошлом сезона была весьма ограниченной.

Впереди аргентинца оказался и Килиан Мбаппе, которого постоянно преследуют различные проблемы после неудачи сборной Франции на Евро-2024.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Честно говоря, я ожидал большего. В конце концов, я работаю ради "Интера" и сборной Аргентины, а эти награды иногда присуждаются не совсем справедливо», — заявил Лаутаро, когда узнал, что стал всего лишь седьмым.

Это правда, в истории «Золотого мяча» было немало спорных результатов. Но Лаутаро вряд ли имеет право чувствовать себя столь же обиженным, как Роберт Левандовский, Франк Рибери или Тьерри Анри.

Игра через боль

Лаутаро, без сомнения, сыграл ключевую роль в завоевании «Интером» чемпионского титула в прошлом сезоне. Он забил рекордные для себя 24 гола в 33 матчах Серии А — это одна из главных причин, почему «нерадзурри» гарантировали себе первое место за пять туров до финиша. К слову, ключевой стала победа над «Миланом» на «Сан-Сиро».

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

С учетом того, что в течение прошлого сезона его постоянно беспокоила хроническая травма голеностопа, результативность Лаутаро впечатляет еще больше.

«Был момент, когда казалось, что мне не удастся избежать операции. Это правда, что голеностоп причинял мне большие страдания. Из-за сильной боли я мог играть только на уколах. Но я сжал зубы и доиграл сезон до конца», — признался лидер «Интера».

Что еще более удивительно, после этого он стал ключевым игроком сборной Аргентины на Кубке Америки.

Вернул долг

Чемпионат мира в Катаре оставил у Лаутаро смешанные эмоции. С одной стороны, глупо отрицать, что он помог Аргентине стать чемпионом: достаточно вспомнить, что в четвертьфинале против сборной Нидерландов Мартинес реализовал пенальти в послематчевой серии.

Лаутаро Мартинес и Лионель Месси globallookpress.com

Однако Лаутаро так и не удалось отличиться с игры. Но самое неприятное заключается в том, что он оказался в тени Хулиана Альвареса, который после унизительного поражения от Саудовской Аравии занял место в стартовом составе и оставался там до конца турнира.

«Когда чемпионат мира закончился и я получил золотую медаль, я действительно был очень счастлив — сборная наконец-то выиграла то, о чем так давно мечтала. Но, с другой стороны, я чувствовал, что сделал не так много, как хотел...К сожалению, из-за травмы голеностопа я был не в состоянии показать свой максимум», — объяснял позже Лаутаро.

Но в 2024-м Лаутаро вернул долг национальной команде. Благодаря его голу в овертайме финального матча против Колумбии аргентинцы второй раз подряд стали чемпионами Кубка Америки.

«Конечно, этот турнир нельзя сравнивать с чемпионатом мира. Но на этот раз мне удалось подготовиться и показать, что я могу играть значительно лучше», — добавил Мартинес.

«Робин стал Бэтменом — и наоборот»

Единственная проблема для Лаутаро в его, казалось бы, фантастическом 2024 году заключается в том, что за последние шесть-семь месяцев он в каком-то смысле испытал смену ролей в клубе и сборной.

Если раньше он редко забивал в матчах за Аргентину, то теперь Лаутаро столкнулся с этой проблемой в «Интере». В текущем сезоне аргентинец оказался в тени Маркуса Тюрама.

Лаутаро Мартинес против Габриэла Жезуса в Лиге чемпионов globallookpress.com

Француз забил уже 11 мячей в Серии А, тогда как в активе Лаутаро лишь шесть мячей с конца февраля. Отдельно стоит отметить, что в 2024-м у него лишь один гол в рамках Лиги чемпионов. «Робин стал Бэтменом — и наоборот», — написал про Лаутаро GOAL Italia.

Лаутаро ранее не раз преодолевал тревожные голевые засухи, что свидетельствует о его стойкости и работоспособности.

Однако даже несмотря на то, что слабую форму Лаутаро можно частично объяснить усталостью после прошлогодних подвигов, именно это и подпитывает мнение о том, что он остается одним из самых нестабильных нападающих.

Пора обрести стабильность

Даже некоторые (якобы) болельщики «Интера» порой испытывают разочарование в отношении Лаутаро, который не забивает уже почти шесть недель и никогда не забивал больше 28 мячей за один клубный сезон.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Во время ноябрьской паузы Лаутаро опубликовал фотографию в соцсетях с тренировочного лагеря сборной Аргентины. Один из подписчиков оставил едкий комментарий: «Не забывай про клуб, который платит тебе хорошие деньги».

Ответ Лаутаро получился довольно резким: «Ты тоже не забывай, что в матчах за "Интер" я всегда выкладывался на сто процентов. Мой голеностоп был разрушен, и пока другие готовились к чемпионату мира, я был на поле и не пропустил ни одной тренировки. Я играл во всех матчах вплоть до финала Лиги чемпионов. ВСЕГДА помни об этом, прежде чем говорить, кто мне платит».

В этом смысле Лаутаро прав: он заслуживает большего уважения за всё, чего добился за последние пару сезонов в клубе и сборной. Он выиграл Кубок Америки с Аргентиной и занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Интера».

Но если Мартинес действительно хочет оказаться за одним столом с Мбаппе, Холанном и Левандовским, ему необходимо стабильно демонстрировать свой лучший футбол.