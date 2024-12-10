Символическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений

Лионель Месси впервые за 18 лет не попал в символическую сборную года по версии FIFPro. Для многих это стало сюрпризом, но перемены были неизбежны.

Что же это на самом деле значит? Вот перед нами сборная лучших футболистов года от FIFPro . Возможно, этот список придется проверить дважды или даже трижды. Впервые с 2006 года в нем не нашлось места для Лионеля Месси. Это правда — аргентинца нет в этой звездной команде.

В какой-то степени это было ожидаемо. Ну и давайте будем честны: ему уже 37 лет и с некоторых пор он играет не в самой конкурентной лиге. Однако он был настолько важной частью современной футбольной эпохи, что его отсутствие вызывает странные ощущения.

Но любые эпохи рано или поздно подходят к концу. На этот раз в символической сборной лучших игроков года сразу четыре дебютанта. Кроме того, несколько человек вернулись сюда после определенного перерыва. Перемены всегда воспринимаются остро, но они необходимы.

Если внимательно присмотреться, эта команда кажется немного слабее предыдущих — особенно это касается обороны.

Но если сильно копаться в деталях, можно упустить суть. В футболе постепенно появляется волна интересных талантов, которые приходят на смену старым звездам. Кого-то пугает, но без этого — никуда.

Символическая сборная FIFPro 2024 года — это переходная команда. И она просто обязана быть такой, пишет GOAL.

Где же ты, Лео?

Всё когда-то должно было закончиться. Месси не мог вечно оставаться на вершине футбольного мира.

Лионель Месси globallookpress.com

Хотя в свои лучшие дни он все еще способен демонстрировать невероятный уровень, его последним серьезным достижением стала победа на чемпионате мира в Катара. С тех пор прошло уже два года, и сам факт, что мы до сих пор рассуждаем о Месси как об одном из лучших в мире, говорит о его величии.

Однако жестокая реальность спорта заключается в том, что любые эпохи когда подходят к своему завершению.

Посмотрите еще раз на эту сборную и попытайтесь найти в ней место для великого аргентинца. Реальность такова, что его просто некуда поставить.

Символическая сборная FIFPro 2024 x.com/FIFPRO

Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор успешно провели сезон в более конкурентных лигах.

В полузащите — четыре незаменимых игроком. При этом важно, что на этот раз здесь футболисты, которые в своих клубах играют именно в средней линии.

В прошлые годы было немало дискуссионных моментов. Заслуженно ли Клод Макелеле попал в символическую сборную в 2005 году? Как Радомель Фалькао оказался в числе 11 лучших по итогам 2012-го? В тех сборных могло бы легко найтись место для текущей версии Месси?

Однако в этом году нельзя просто так кого-то убрать и поставить на его место Лео. Более того, можно даже сказать, Ламин Ямаль заслуживает этого больше, чем нынешний Месси.

Родри получил заслуженное признание

Болельщики «Манчестер Сити» давным-давно утверждают, что Родри — один из лучших центральных полузащитников мира, просто до сих пор он не получал заслуженного признания. И это правда.

Проблема в том, что Родри делает множество полезных вещей, которые часто остаются незамеченными. Испанец участвует в отборе мяча, перекрывает зоны, считывает игровые ситуации и предотвращает передачи соперника еще до того, как они становятся опасными.

Однако найти в обзорах яркие моменты с участием Родри практически невозможно.

Родри globallookpress.com

Большая аудитория вряд ли высоко оценит искусство тактического фола или идеально организованного прессинга в центре поля. А между тем, именно эти «мелочи» делают огромную разницу в игре.

Включение Родри в символическую сборную лучших игроков мира — как и его победа в гонке за «Золотым мячом» — стало моментом триумфа для ценителей не самой заметной футбольной работы.

Здесь всё очевидно: Родри — победитель Лиги чемпионов и Евро-2024. Он был лучшим и в «Манчестер Сити», и в сборной Испании. Но признание футболистов такого типа по-прежнему остаётся редкостью.

Попадание в эту команду от FIFPro — еще одна возможность напомнить о том, что у несколько лет является истиной: Родри — лучший в мире на своей позиции, и без него его команда просто не в состоянии нормально функционировать.

Рюдигер и искусство игры в обороне

Иногда важно обращать внимание не только на эффектные достижения, но и на стабильно высокий уровень игры в течение всего года. Даже если она, эта игра, не подкреплена громкими трофеями. Антонио Рюдигер всегда был сильным центральным защитником.

Болельщики «Челси» любили его за неуступчивость в обороне, мастерство игры на втором этаже и, конечно, за традицию хотя бы один раз в сезоне забивать шикарной гол после удара с дальней дистанции (если что, это не шутка).

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Но Рюдигер редко входил в список лучших защитников мира. Тот факт, что он никогда ранее не попадал даже в список из 26 номинантов, уже говорит о многом. Антонио всегда был в порядке, но до элитного уровня, как считалось ранее, не дотягивал. Однако в прошлом сезоне, когда «Реал» оказался в сложной кадровой ситуации, Рюдигер быстро стал важной частью команды. В отличие от большинства ключевых игроков, он участвовал во всех матчах, обеспечивая надежность в обороне.

Главное достижение Рюдигера — нейтрализация Эрлинга Холанна. Немногие защитники способны остановить огромного норвежца. Но Анонио, кажется, нашел способ. Его игра против Холанна в двух матчах 1/2 финала Лиги чемпионов говорит сама за себя.

Рюдигер доказал, что даже один выдающийся сезон может многое изменить.

Молодежь пока в стороне

В случае с Месси вряд ли уместно говорить про «ограбление». Эпоха аргентинца на футбольном олимпе подошла к концу (то же самое можно сказать про Криштиану Роналду).

Помимо аргентинца, есть еще несколько игроков, чье отсутствие в этой сборной могло вызвать вопросы. Один из них — Ламин Ямаль, обладатель награды Golden Boy, лучший молодой игрок Евро-2024 и главная надежда страдающей о финансовых проблем «Барселоны».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Джамалу Мусиале, ключевому игроку «Баварии» и звезде сборной Германии, тоже не нашлось места в этой команде.

Кроме того, можно вспомнить про Джереми Фримпонга, Вильяма Салиба и Коула Палмера.

Но если взглянуть на список внимательнее, можно заметить, что изменения в нем уже не за горами. Вирджил ван Дейк, скорее всего, уступит место французу Салиба. Кевин Де Брейне, вероятно, покинет «Манчестер Сити» после этого сезона. Дани Карвахаль получил серьезную травму колена, из-за которой может пропустить около года.

Возможно, уже в следующем году как минимум четыре места в символической сборной окажутся вакантными. Молодежь уже сейчас готова заменить опытных и давно известных игроков.

И в этом есть что-то грустное. Но есть и хорошие новости: новое поколение, возможно, даже интереснее того, которое радовало нас долгие годы.