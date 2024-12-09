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    Мбаппе, Холанн и Винисиус — в символической сборной по версии FIFPro World 11

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    Издание FIFPro World 11 опубликовало символическую сборную по итогам 2024-го года.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    • Вратарь: Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);

    • Защитники: Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»);

    • Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

    • Нападающие: Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

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