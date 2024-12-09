Мбаппе, Холанн и Винисиус — в символической сборной по версии FIFPro World 11

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
- Вратарь: Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
- Защитники: Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»);
- Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
- Нападающие: Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).
Напомним, что чаще всех в этой премии появлялся Лионель Месси — 17 раз, а на 2-й позиции по этому показателю — Криштиану Роналду (15).