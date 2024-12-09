Мбаппе, Холанн и Винисиус — в символической сборной по версии FIFPro World 11

Издание FIFPro World 11 опубликовало символическую сборную по итогам 2024-го года.

Вратарь: Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);

Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»); Защитники: Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»);

Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»); Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»). Нападающие: Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

Напомним, что чаще всех в этой премии появлялся Лионель Месси — 17 раз, а на 2-й позиции по этому показателю — Криштиану Роналду (15).