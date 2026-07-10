The Athletic вспоминает самые резонансные события в истории чемпионатов мира.

Чемпионат мира — главный праздник великой игры, но когда на кону стоит главный футбольный трофей, напряжение и споры становятся неизбежными спутниками турнира.

Ранее на этой неделе поднялся нешуточный резонанс из-за решения приостановить одноматчевую дисквалификацию Фоларина Балогана, благодаря чему нападающий смог сыграть за сборную США против Бельгии в 1/8 финала.

От самого первого мундиаля и до сегодняшнего дня хватало и других скандалов, создававших драматический побочный сюжет. От инцидентов с участием Бенито Муссолини до самого свежего кейса с участием Дональда Трампа — эти позорные моменты зачастую врезаются в память крепче, чем голы на последних минутах и отчаянные подкаты, заставляющие миллиарды людей приникать к экранам телевизоров по всему миру.

Редакция The Athletic составила рейтинг самых скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Перед вами наша десятка худших.

10. Допинговая дисквалификация Марадоны

Диего Марадона и скандал сочетаются так же идеально, как макароны с сыром, и на закате своей карьеры он практически не сходил с первых полос таблоидов.

К 1994 году Марадоне было 33 года, и его борьба с кокаиновой зависимостью была общеизвестным фактом. Впервые его отстранили за употребление кокаина в 1991 году, когда допинг-тест дал положительный результат после матча итальянской Серии А между «Наполи» и «Бари». ФИФА дисквалифицировала икону Неаполя на 15 месяцев. Это время он провел в Буэнос-Айресе, а позже перешел в «Севилью», чтобы доказать свою готовность и набрать форму к ЧМ-1994.

Диего Марадона globallookpress.com

Он прибыл в США в неплохих кондициях и приличном игровом тонусе. Марадона стильно начал турнир, помог Аргентине обыграть Нигерию (2:1) и разгромить Грецию (4:0). В игре с греками он забил потрясающий гол, ставший впоследствии печально известным из-за его празднования: сразу после точного удара Марадона подбежал к бровке, уставился в камеру выпученными глазами и безумно закричал.

Чуть позже он провалил плановый допинг-тест — в пробе были обнаружены следы сразу нескольких запрещенных веществ (коктейль из пяти вариантов эфедрина). Сам Диего настаивал, что не принимал допинг умышленно, но его снова отстранили на 15 месяцев. За сборную Аргентины он больше не сыграл, а сама команда без своего лидера вылетела уже в 1/8 финала.

9. Загадка стартового состава и дело Роналдо

В 1998 году Роналдо безоговорочно считался лучшим футболистом планеты. Он забил четыре гола и буквально на своих плечах дотащил Бразилию до финала ЧМ против хозяев турнира — сборной Франции. Поэтому когда его имя изначально не обнаружили в стартовом протоколе Марио Загалло на решающий матч, а затем спешно туда вернули, в футбольном мире сразу поползли подозрения, что незадолго до игры произошло что-то экстраординарное.

Роналдо globallookpress.com

В самом финале «Зубастик» был бледной тенью самого себя, а Франция уверенно победила со счетом 3:0. Позже выяснилось, что за несколько часов до матча у Роналдо в гостиничном номере случился судорожный припадок, из-за которого он потерял сознание. Вокруг его внезапного возвращения в состав мгновенно выросла куча конспирологических теорий.

Дело зашло настолько далеко, что привело к официальному парламентскому расследованию в Бразилии. В частности, проверялась версия о том, что сыграть Роналдо заставил американский спортивный гигант Nike, чьим главным лицом он являлся.

В итоге следствие не нашло никаких доказательств причастности Nike к решениям Загалло по составу, да и сам Роналдо позже заявлял: «Единственное, о чем меня когда-либо просили в Nike — это играть в их бутсах».

К счастью, спустя четыре года Феномен приехал на турнир абсолютно здоровым и стал главным героем триумфального для Бразилии ЧМ-2002.

8. Битва при Сантьяго

Томас Тухель не скупился на похвалу в адрес Мексики перед тем, как его сборная Англии обыграла хозяев турнира на стадионе «Ацтека» в прошлое воскресенье, отметив невероятно теплый прием жителей Мехико. И хотя никто не сомневается в искренности тренера, исторический прецедент подсказывает, что тактика «задобрить соперника» — самая разумная стратегия.

Италия — Чили, ЧМ-1962 globallookpress.com

В 1962 году итальянские журналисты выбрали совершенно противоположный тон в отношении хозяев турнира, Чили, с которыми Италии предстояло встретиться на групповом этапе. Двое репортеров описали чилийскую столицу, Сантьяго, в крайне нетактичных и злобных выражениях. Разумеется, к началу матча градус напряжения между странами был накален до предела, а сама игра вошла в историю как самая грязная и жестокая на чемпионатах мира.

Драка между футболистами случилась уже на первых секундах и вспыхивала на протяжении всей встречи. Итальянец Джорджо Феррини за систематические фолы был удален английским арбитром Кеном Астоном, но согласился покинуть поле только после того, как его вывела полиция. Комментатор BBC Дэвид Коулман позже описал этот матч как «самое глупое, ужасающее, отвратительное и позорное зрелище в истории футбола».

Впоследствии Кен Астон придумал желтые и красные карточки (вдохновившись обычным светофором). Как признавался сам арбитр, именно безумные события этого матча натолкнули его на подобное нововведение.

7. Хихонский позор

В наши дни заключительные матчи группового этапа чемпионатов мира всегда проводятся в одно время. Но на стадионе «Эль Молинон», где встретились сборные ФРГ и Австрии, все было иначе.

Две сборные сошлись в финальном туре Группы 2 на ЧМ-1982, прекрасно зная, какой именно счет устроит обе стороны благодаря результатам параллельных матчей. Днем ранее Алжир сыграл свой последний матч в группе против Чили. Алжирцы знали, что победа с разницей в четыре мяча гарантирует им выход в плей-офф, но смогли выиграть лишь со счетом 3:2.

Футболисты сборных ФРГ и Австрии после скандального матча на ЧМ-1982 globallookpress.com

Этот результат означал, что и ФРГ, и Австрия выйдут из группы, если немцы (которые считались фаворитами, несмотря на шокирующее поражение от Алжира 1:2 на старте) победят с разницей в один или два мяча. Сборная ФРГ вышла вперед уже на 10-й минуте матча, после чего обе команды бросили играть и принялись лениво перепасовывать мяч друг другу, даже не пытаясь атаковать чужие ворота. Один из западногерманских комментаторов в знак протеста отказался продолжать репортаж, а его австрийский коллега и вовсе призвал зрителей выключить свои телевизоры.

Начиная с ЧМ-1986, ФИФА обязала проводить заключительные матчи в группах строго в один день и в одно время, чтобы избежать повторения подобного фарса. Впрочем, недавний переход на формат с 48 командами и проходом в плей-офф лучших сборных с третьих мест снова повысил вероятность повторения подобных скандалов.

6. Укус Луиса Суареса

В 2014 году Луис Суарес входил в число лучших футболистов планеты, но при этом за ним уже тянулся шлейф отвратительных выходок на футбольном поле.

Луис Суарес и Джорджо Кьеллини globallookpress.com

В 2011 году уругваец, выступавший тогда за «Ливерпуль», получил восьмиматчевую дисквалификацию за расистские оскорбления в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра во время матча на «Энфилде». Два года спустя он извинялся за свое «непозволительное поведение» после того, как укусил за руку защитника «Челси» Бранислава Ивановича. И это был далеко не первый его подобный проступок: еще во время игры за голландский «Аякс» он схлопотал семиматчевый бан, когда на эмоциях укусил соперника в дерби против ПСВ.

И вот, находясь на пике своей славы после выдающегося клубного сезона в «Ливерпуле», он сделал это снова — укусил Джорджо Кьеллини в матче группового этапа ЧМ-2014. Суарес вонзил зубы в плечо итальянца на 79-й минуте важнейшей игры, где обеим командам нужна была только победа.

Кьеллини яростно протестовал и показывал следы арбитру, но нападающий остался на поле, так как судейская бригада упустила этот момент. Спустя всего две минуты Диего Годин забил головой и принес Уругваю победу, выбросив Италию с турнира. После этого инцидента ФИФА отстранила Суареса от любой футбольной деятельности на четыре месяца, из-за чего он пропустил старт сезона в «Барселоне», контракт с которой подписал тем же летом.

5. Севильская трагедия

В нашем мире, который все сильнее ополчается против системы VAR, одним из главных аргументов в защиту видеоповторов остается то, что подобный инцидент больше никогда не останется безнаказанным прямо во время матча.

Патрик Баттистон лежит на газоне после столкновения с Харальдом Шумахером globallookpress.com

При счете 1:1 в полуфинале ЧМ-1982 между Францией и ФРГ капитан французов Мишель Платини вывел вышедшего на замену Патрика Баттистона один на один с немецким вратарем. Защитники подстраховать не успевали, и голкипер Харальд Шумахер коршуном вылетел из ворот, буквально сметя Баттистона на полной скорости. Нападающий потерял сознание на 30 минут.

Баттистон получил переломы трех ребер, повреждение позвоночника, лишился двух зубов; ему потребовалась кислородная маска прямо на поле, прежде чем его унесли на носилках и срочно доставили в больницу, где он балансировал на грани комы. К абсолютному шоку публики, нидерландский арбитр Чарльз Корвер назначил всего лишь удар от ворот в пользу ФРГ, причем Шумахер демонстративно торопился поскорее ввести мяч в игру, пока травмированные увиденным партнеры Баттистона по команде пребывали в оцепенении.

Уже после игры Шумахер, как сообщалось, позволил себе цинично отшутиться, заявив, что Баттистон потерял всего два зуба и он готов «оплатить ему коронки».

Сборная ФРГ в итоге выиграла тот матч в серии пенальти, после чего уступила в финале Италии. Патрику Баттистону на полное восстановление потребовалось долгих шесть месяцев.

4. Вмешательство Трампа и отмена красной карточки

Как раз в тот момент, когда сборная США начала завоевывать симпатии болельщиков благодаря самоотверженной, вдохновенной игре и харизматичному тренеру, внешние силы, находящиеся вне их контроля, полностью изменили отношение к команде.

Красная карточка Фоларина Балогана изначально была спорной. Не было сомнений в том, что он подверг опасности защитника сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича, наступив ему шипами на ахиллово сухожилие, но в его действиях явно не прослеживался злой умысел. Сначала бразильский арбитр Рафаэль Клаус призывал продолжать игру, но после подсказки видеоассистента (VAR) посмотрел повтор на мониторе и показал Балогану прямую красную карточку.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Однако то, что развернулось следом, вызвало волну негодования по всему миру. ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию Балогана сроком на один год, позволив 25-летнему нападающему принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии.

Единственный сопоставимый случай в истории чемпионатов мира произошел в далеком 1962 году, когда ФИФА отменила дисквалификацию звездного бразильского форварда Гарринчи после удаления в полуфинале, что позволило ему сыграть в победном финале против Чехословакии (3:1).

Вскоре выяснилось, что в дело вмешался президент США Дональд Трамп. Спустя несколько дней после инцидента он лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с «просьбой пересмотреть эпизод, поскольку не считал это фолом», а самого арбитра Клауса назвал «крайне подозрительным».

Инфантино в ответ заявил, что никак не влиял на итоговый вердикт, подчеркнув, что судебные органы ФИФА действовали «абсолютно независимо». УЕФА, руководящий орган европейского футбола, назвал это решение «непостижимым» и «неоправданным».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался еще жестче, назвав это «плохим, плохим, плохим, плохим, плохим решением».

Во всей этой истории сам Балоган остался фигурой, вызывающей скорее сочувствие. В его жестком стыке с Мухаремовичем не было умысла, и он никак не мог повлиять на решение чиновников аннулировать его бан. К тому же, его появление на поле мало чем помогло американцам — Бельгия в пух и прах разнесла сборную США (4:1) в 1/8 финала.

3. Влияние колумбийских наркокартелей и трагедия Эскобара

Колумбия подходила к чемпионату мира 1994 года в статусе самой грозной команды Южной Америки, и ожидания болельщиков росли с каждым днем.

Путевку на турнир они завоевали, разгромив сборную Аргентины со счетом 5:0 на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Однако празднование этого триумфа на родине было омрачено ужасными новостями: в ходе массовых драк, автомобильных аварий и перестрелок по всей стране погибли 20 человек, а сотни получили ранения. Пабло Эскобар и Медельинский картель стояли на пороге краха, но на их место уже приходили другие группировки, продолжавшие кровопролитные нарковойны.

Это означало, что сборная Колумбии отправлялась на ЧМ-1994 на фоне жесточайшего кризиса внутри страны.

Андрес Эскобар globallookpress.com

Находящаяся в отличной форме национальная сборная дарила надежду нации, погрязшей в хаосе. Но провальный старт — поражение 1:3 от Румынии во главе с Георге Хаджи — запустил цепь событий, оставивших несмываемое пятно на истории этой гордой футбольной страны.

Согласно сообщениям, наркокартели начали присылать смертельные угрозы главному тренеру Франсиско Матуране, пытаясь диктовать ему, кого ставить в состав. Угрозы убийством поступали и самим футболистам, включая полузащитника Габриэля Хайме Гомеса, которого Матурана в итоге убрал из основы под давлением криминалитета.

Колумбия бесславно вылетела с турнира, уступив во втором матче сборной США со счетом 1:2. Именно в этой игре защитник Андрес Эскобар срезал мяч в собственные ворота.

Спустя пять дней после вылета команды, вернувшись в родной колумбийский город Медельин, Эскобар был застрелен на парковке у ночного клуба.

То, что произошло вокруг этого турнира, выходит далеко за рамки обычного понятия «скандал» — это настоящая трагедия. Тем не менее, тотальное влияние наркокартелей на сборную Колумбии прямо во время соревнований справедливо считается одним из самых мрачных и позорных пятен в истории чемпионатов мира.

2. «Чернорубашечники» Муссолини

Победу сборной Италии на домашнем чемпионате мира 1934 года премьер-министр Бенито Муссолини превозносил как триумф фашизма. Четыре года спустя, когда европейская сборная завоевала свою вторую золотую звезду, диктатор пошел еще дальше.

Сборная Италии на ЧМ-1938 globallookpress.com

В четвертьфинале ЧМ-1938 итальянцам предстояло встретиться с Францией. Цвета форм команд совпадали, и Италии требовалось сменить экипировку. Под давлением своего фашистского лидера вместо привычного резервного комплекта белого цвета сборная Италии вышла на поле в полностью черной форме. Этот цвет напрямую ассоциировался с «чернорубашечниками» — военизированными фашистскими отрядами, преданными Муссолини.

События разворачивались всего через несколько месяцев после Аншлюса (аннексии Австрии нацистской Германией). Итальянские футболисты, облаченные в черное, во время исполнения национального гимна застыли в нацистском приветствии, за что были оглушительно освистаны французскими зрителями на стадионе и подверглись жесткой критике со стороны международной прессы. Италия выиграла тот матч со счетом 3:1, а затем защитила титул, обыграв в финале Венгрию (4:2).

1. «Рука Бога»

Два слова, которые не нуждаются в представлении. Момент, когда Диего Марадона взмывает в воздух и кулаком переправляет мяч в ворота мимо голкипера сборной Англии Питера Шилтона в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, является, пожалуй, самым известным и одновременно самым скандальным эпизодом в истории мирового спорта.

Атмосфера, предшествовавшая этой игре, не имела аналогов в истории мундиалей. На стадионе «Ацтека» — одной из самых знаменитых и культовых футбольных арен мира — встречались не просто две великие футбольные сборные, а две страны, которые еще совсем недавно находились в состоянии войны.

Диего Марадона globallookpress.com

За четыре года до этого Аргентина предприняла неудачную попытку захвата принадлежащих Великобритании Фолклендских островов — архипелага, расположенного в Южной Атлантике в 300 милях к востоку от аргентинского побережья и в 8000 милях от Англии. Это спровоцировало 74-дневную войну между аргентинскими и британскими вооруженными силами. В общей сложности конфликт унес жизни 907 человек, и в последующие годы напряженность между странами оставалась крайне высокой (вплоть до того, что аргентинское военное правительство запретило трансляцию англоязычной музыки на радиостанциях).

Когда Марадона обманул тунисского арбитра Али Бин Нассера, забив мяч рукой, это вызвало резонанс, далеко выходящий за рамки обычного спортивного спора. Британская газета The Mirror вышла с заголовком «Обманщик», а Daily Express разместила на спортивной обложке фразу: «Гений — и обманщик!».

Диего Марадона globallookpress.com

Сам Марадона придумал выражение «Рука Бога» на послематчевой пресс-конференции, а позже описал этот гол как «символическую месть» за Фолклендскую войну. Но в памяти поколений этот эпизод навсегда остался главным олицетворением характера самого Диего: хитрого, плутоватого и, будем честны, гениального.

Символично, что победу Аргентины со счетом 2:1 он закрепил своим легендарным «Голом столетия», когда на пути к воротам на дриблинге прошел четырех игроков Англии, обыграл Шилтона и покатил мяч уже в пустую сетку. Гари Линекер, игравший в тот день в атаке англичан, позже признавался, что величие этого прохода было настолько неописуемым, что ему прямо на поле захотелось зааплодировать. Ведомая своей суперзвездой, Аргентина в итоге дошла до конца и завоевала свой второй титул чемпионов мира.