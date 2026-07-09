Франция подходит к четвертьфиналу в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команда Дидье Дешама прошла весь путь без поражений и выгрызает даже те матчи, где соперник откровенно мешает играть в футбол. Но сборная Марокко уже не проиграла Бразилии, выбила Нидерланды и уверенно прошла Канаду, а теперь попробует навязать борьбу Франции в матче-реванше за полуфинал ЧМ-2022.

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:30 Сборная Марокко начнёт в таком составе: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

22:25 Дидье Дешам выбрал такой стартовый состав: Меньян, Динь, Кунде, Упамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе.

22:20 Главная дуэль матча очевидна — Килиан Мбаппе против Ашрафа Хакими. Они отлично знают друг друга по клубному футболу, но здесь их противостояние выходит за рамки личного. Если Мбаппе получит пространство на левом фланге, Франция сможет быстро превращать владение в моменты. Если Хакими удержит эту зону и ещё будет успевать подключаться вперёд, Марокко сможет постоянно отодвигать игру от своей штрафной.

22:15 Запас качества в атаке сборной Франции по-прежнему уникален. Мбаппе остаётся главным игроком в последней трети, но рядом есть Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и другие варианты, которые позволяют Дешаму менять темп и направление атак. Франция может давить через фланги, ускоряться после отбора и решать эпизоды индивидуальным классом. При этом матч с Парагваем напомнил, что против плотного и физически готового соперника даже такой команде бывает трудно быстро вскрыть игру.

22:10 Марокко, скорее всего, снова будет полагаться на компактность и переходную фазу. Команда Мохамеда Уахби стала смелее, чем её же версия с прошлого чемпионата мира, но базовая сила всё равно осталась в игре без мяча. Браим Диас может связывать редкие атаки, а Хакими и фланговые игроки должны давать скорость в контратаках. Главная задача — вытерпеть французское давление и не дать Франции почувствовать, что гол — вопрос времени.

22:05 У Франции есть шанс шагнуть к очередному полуфиналу и подтвердить статус одной из лучших команд в мире. Для Марокко этот матч — возможность сделать ещё один исторический рывок в поздние стадии плей-офф, переписав свлю историю. Разница в классе есть, но сборная Марокко уже много раз показала, что не боится статуса андердога.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.91.