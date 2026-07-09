прогноз на матч 1/4 ЧМ‑2026, ставка за 3.50

9 июля в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Франция и Марокко. Начало встречи — 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.

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Франция

Путь к 1/4 финала: Национальная команда уверенно провела групповой этап мундиаля, набрав максимальные 9 очков за три встречи. Сборная Франции опередила Норвегию, Сенегал и Ирак.

За три матча в рамках группы I французская национальная команда забила 10 голов при двух пропущенных. За этот период сборная обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).

Последние матчи: Уже в 1/16 финала чемпионата мира сборная Франции разгромила Швецию со счетом 3:0. Нападающий национальной команды Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 45-й и 74-й минутах.

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В 1/8 финала мундиаля сборная Франции одержала победу над Парагваем (1:0). Единственный гол французы забили на 70-й минуте благодаря голу с пенальти, снова отличился Мбаппе.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная Франции является одним из главных претендентов на титул чемпионата мира. Эта национальная команда будет доминировать на поле во время матча против Марокко.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ведет борьбу с Лионелем Месси за лидерство в списке лучших бомбардиров турнира. За 5 встреч форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Марокко

Путь к 1/4 финала: Марокканская национальная команда заняла 2-е место в группе С с 7-ю очками в активе, уступив лидерство сборной Бразилии. Марокканская сборная стала второй из-за менее выгодной разницы забитых и пропущенных.

На групповой стадии мундиаля Марокко сыграло вничью с Бразилией (1:1). Во 2-м туре национальная команда обыграла Шотландию со счетом 1:0, а в заключительном поединке одержала победу над Гаити (4:2).

Последние матчи: В 1/16 финала сборная Марокко по пенальти обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 по пен.). В основное время африканская национальная команда сравняла счет на 90+1-й минуте.

Уже в 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Марокко разгромила Канаду со счетом 3:0. Все голы национальная команда забила во втором тайме, а Аззедин Оунахи отметился дублем.

Не сыграют: Агуэрд и Эз Абде (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сборная Марокко очень уверенно прошла групповой этап, а в 1/8 финала мундиаля не оставила шансов хозяевам турнира Канаде. Теперь национальной команде предстоит пройти испытание в виде сборной Франции.

В последних 5-и очных встречах сборная Марокко ни разу не обыграла французов, трижды уступила и дважды сыграла вничью. Получится ли на сей раз одержать победу? Большой вопрос...

На что ставят в матче Франция — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Сборная Франции выиграла все 5 матчей на ЧМ-2026

Марокко не проиграло ни одного матча на мундиале (4 победы и 1 ничья)

Килиан Мбаппе отмечался голом в 4-х матчах сборной Франции из пяти на ЧМ-2026

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение сборной Франции с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа Марокко — в 6.00.

Прогноз: Можно предположить, что Килиан Мбаппе будет настроен на уничтожение сборной Марокко.

3.50 Килиан Мбаппе забьет первый гол Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Франция — Марокко принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Килиан Мбаппе забьет первый гол за 3.50.

Прогноз: Матч получится жесткий. Обе сборные будут настроены на борьбу.

2.03 Первая желтая карточка до окончания 34-й минуты Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Франция — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Первая желтая карточка до окончания 34-й минуты за 2.03.

Прогноз на исход

Прогноз на исход матча Франция — Марокко с коэффициентом для ставки за 1.91.