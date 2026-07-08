Выдадут ли голепад Франция и Марокко?

прогноз на тоталы в 1/4 финала ЧМ-2026, ставка за 1.90

9 июля в рамках четвертьфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Франция и Марокко. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Франция

Турнирное положение: Франция выиграла свою группу мундиаля, где на три балла обошла Норвегию, на шесть — Сенегал и на девять — Ирак.

Команда получила возможность сыграть в плей-офф чемпионата мира, в первых двух раундах которого по итогам основного времени справилась со Швецией и Парагваем.

Последние матчи: в 1/8 финала «Ле Блё» пришлось пережить насыщенную физической борьбой игру против Парагвая, который они одолели со счетом 1:0.

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Ранее в 1/16 финала мирового форума подопечные Дидье Дешама уже одержали более уверенную победу, с результатом 3:0 разгромив Швецию.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, где все, кроме одного были официальными, Франция выиграла с общей разницей 17-3.

Столь потрясающая форма, а также более высокий класс делают европейскую сборную фаворитом грядущей дуэли, однако соперник отличается высоким классом, а значит способен создать ей проблемы.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с семью голами.

Марокко

Турнирное положение: Марокко лишь по разнице мячей уступила победу в группе Бразилии, а также на четыре балла опередила третью Шотландию и на семь — последнюю в таблице Гаити.

Команда тем самым со второй позиции вышла в плей-офф чемпионата мира, где сперва в драматичной борьбе прошла Нидерланды, а затем вполне комфортно — Канаду.

Последние матчи: на стадии 1/8 финала «Атласские львы» не пожалели одну из хозяек турнира — Канаду, которую разгромили 3:0.

Перед этим сборная пережила напряженное противостояние с Нидерландами, которым уступала 0:1 до компенсированного времени, но сравняла счет и в итоге выиграла по пенальти.

Не сыграют: травмированы — Агерд и Эззальзули, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 34-х последних матчах разного статуса Марокко проиграл лишь раз при 26-ти победах (включая в неосновное время) и восьми ничьих.

Эти результаты наверняка вселяют уверенность представителю Африки в своих силах, однако его ожидает противостояние с одним из фаворитов турнира, так что победа будет архисложной задачей.

Исмаэль Сайбари — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Франция — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 12-ти из 13-ти последних матчей Франции забивали больше двух голов

в пяти из шести последних матчей Франция забивала больше двух голов

в четырех из шести последних матчей Марокко забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.00, успех Марокко — в 6.33.

ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90.

Прогноз: в 12-ти из 13-ти последних матчей «Галльских петухов» забивали больше двух мячей. Так было и в трех из пяти предыдущих очных поединков этих сборных.

Тем временем, в двух из трех предыдущих матчей «Атласских львов» реализовался аналогичный сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Франция — Марокко принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная забьет больше двух мячей, ведь такой расклад сыграл в ее пяти из шести последних матчей.

3.00 Тотал Франции больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Франция — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: тотал Франции больше 2,5 голов за 3.00

Прогноз на исход

Прогноз на исход матча Франция — Марокко с коэффициентом для ставки за 1.91.