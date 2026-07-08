9 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Стьярнан» и «Викингур». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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«Стьярнан»

Турнирное положение: «Стьярнан» в своем чемпионате не преуспевает. На данный момент команда находится лишь на седьмой позиции.

При этом «Стьярнан» в среднем забивает два мяча за матч. А вот победила команда лишь четыре раза в 14 поединках чемпионата Исландии. Тем не менее, за выход в еврокубки она еще бодается.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Стьярнан» расписал мировую с «Хабнарфьордюром» (2:2).

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До того команда нанесла поражение «Акюрейри» (3:1). Вот только поединок с «Вестманнаэйяром» завершился коллизией (1:2).

При этом «Стьярнан» в пяти своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при двенадцати пропущенных.

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Состояние команды: «Стьярнан» нынче несколько улучшил свои результаты. Команда не проигрывает два матча кряду.

И уж точно «Стьярнан» будет действовать первым номером. Исландцы неплохо смотрятся в атаке, к тому же постараются соорудить нужный голевой задел перед ответным матчем.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» в чемпионате Фарерских островов борется за самые высокие места. Команда на текущий момент идет четвертой в таблице.

Причем «Викингур» в 16 матчах своего чемпионата забил 24 мяча. А вот пропустила команда 16 раз. Вот только добыла она менее 50 процентов побед...

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Викингур» одолел «Б36 Торсхавн» (2:0).

Несколько ранее команда разжилась ничьей в матче с «Рунавиком» (3:3). А вот до того она уверенно расправилась с «ХБ Торсхавном» (4:0).

В пяти своих последних матчах «Викингур» победил 3 раза. Команде удалось отличиться 14 голами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Викингур» не проигрывает уже почти два месяца. Да и в двух своих последних гостевых поединках команда побеждала.

Фарерцам палец в рот не клади. Вот только все никак не удается поднатореть в плане стабильности результатов. К тому же в Исландии предстоит, по большей части, обороняться.

При этом «Викингур» в последних матчах показывал вполне пристойную результативность. Но хватит ли запала на еврокубки?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.78, а победа «Викингура» — в 4.51.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.25, а вот ТМ 2.5 можно взять за 3.75.

Прогноз: «Стьярнан» нынче в накате, и уж точно постарается максимально оперативно вскрыть тылы соперника.

2.27 Победа «Стьярнана» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Стьярнан» — «Викингур» позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Победа «Стьярнана» в 1-м тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.40 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Стьярнан» — «Викингур» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет