8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.79.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели не особо продуктивно. Команда финишировала лишь на 4-м месте в РПЛ.
При этом «Спартак» всего на один балл отстал от медальной зоны. А вот забили игроки команды всего 47 мячей в 30 поединках элитного дивизиона.
Последние матчи: «Красно-белые» продуктивно начали серию контрольных поединков. В последнем из них москвичи переиграли «Крылья Советов» (3:2).
Несколько ранее команда минимально одолела своих костромских одноклубников. К тому же греет душу выигранный в конце мая Кубок России.
В своих последних матчах «Спартак» выглядел весьма симпатично. Команда уже два месяца не знает горечи поражений.
Состояние команды: В новом сезоне «красно-белые» твердо намерены вклиниться в чемпионскую гонку. Вот только нужно срочно улучшать реализацию!
У спартаковцев прекрасный подбор игроков во всех линиях. Да и нынешние лидеры способны прогрессировать, плюс очень хочется продлить победную серию в спаррингах.
«Рубин»
Турнирное положение: Казанцы провели посредственный сезон. Команда заняла 8-е место в турнирной таблице.
Причем «Рубин» в 30 матчах минувшего сезона забил 29 голов. А вот пропустила команда 30 мячей в свои ворота. Показатели середняка лиги, но не более того.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Казанцы в спарринге уступили «Оренбургу» (1:2).
Немного ранее команда не смогла переиграть КАМАЗ (1:1). Плюс заключительный поединок чемпионата с «Пари НН» завершился паритетом (2:2).
При этом «Рубин» до последней коллизии не проигрывал трижды кряду. Впрочем, стабильности результатов-то команде как раз и недостает.
Состояние команды: Казанцы бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда явно постарается удивить более статусных москвичей.
Казанцы все никак не могут поднатореть в плане креатива. Плюс в контрольных матчах команде не удается наладить результаты.
Как бы там ни было, «Рубин» намерен не дать разбежаться «красно-белым», пусть и уступил им в двух последних очных встречах. Казанцы постараются найти свои шансы в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.78, а победа казанцев — в 4.51.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.79, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.99.
Прогноз: «Спартак» на данный момент сохранил костяк лидеров, тогда как казанцы в первых летних спаррингах выглядели бледновато.
Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.80.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Казанцы все никак не решат свои проблемы с реализацией
- «Спартак» победил в двух первых летних спаррингах
- «Рубин» в двух контрольных поединках по разу проиграл и сыграл вничью
- «Спартак» одолел казанцев в двух последних очных поединках
- Казанцы неизменно пропускали в четырех своих последних матчах