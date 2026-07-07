прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.79

8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.79.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели не особо продуктивно. Команда финишировала лишь на 4-м месте в РПЛ.

При этом «Спартак» всего на один балл отстал от медальной зоны. А вот забили игроки команды всего 47 мячей в 30 поединках элитного дивизиона.

Последние матчи: «Красно-белые» продуктивно начали серию контрольных поединков. В последнем из них москвичи переиграли «Крылья Советов» (3:2).

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Несколько ранее команда минимально одолела своих костромских одноклубников. К тому же греет душу выигранный в конце мая Кубок России.

В своих последних матчах «Спартак» выглядел весьма симпатично. Команда уже два месяца не знает горечи поражений.

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Состояние команды: В новом сезоне «красно-белые» твердо намерены вклиниться в чемпионскую гонку. Вот только нужно срочно улучшать реализацию!

У спартаковцев прекрасный подбор игроков во всех линиях. Да и нынешние лидеры способны прогрессировать, плюс очень хочется продлить победную серию в спаррингах.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы провели посредственный сезон. Команда заняла 8-е место в турнирной таблице.

Причем «Рубин» в 30 матчах минувшего сезона забил 29 голов. А вот пропустила команда 30 мячей в свои ворота. Показатели середняка лиги, но не более того.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Казанцы в спарринге уступили «Оренбургу» (1:2).

Немного ранее команда не смогла переиграть КАМАЗ (1:1). Плюс заключительный поединок чемпионата с «Пари НН» завершился паритетом (2:2).

При этом «Рубин» до последней коллизии не проигрывал трижды кряду. Впрочем, стабильности результатов-то команде как раз и недостает.

Состояние команды: Казанцы бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда явно постарается удивить более статусных москвичей.

Казанцы все никак не могут поднатореть в плане креатива. Плюс в контрольных матчах команде не удается наладить результаты.

Как бы там ни было, «Рубин» намерен не дать разбежаться «красно-белым», пусть и уступил им в двух последних очных встречах. Казанцы постараются найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.78, а победа казанцев — в 4.51.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.79, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.99.

Прогноз: «Спартак» на данный момент сохранил костяк лидеров, тогда как казанцы в первых летних спаррингах выглядели бледновато.

2.79 Фора «Спартака» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.79 на матч «Спартак» — «Рубин» принесёт чистый выигрыш 1790₽, общая выплата — 2790₽

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.80 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Спартак» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.80.

Пять причин, почему ставка зайдет