8 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Нефтчи» Ф. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Зенит»

Турнирное положение: Питерцы минувший сезон провели успешно. Зенитовцы закономерно стали чемпионами России.

При этом «Зенит» лишь на 2 очка опередил «Краснодар». Правда, забивали подопечные Сергея Семака в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Петербуржцы в спарринге расписали мировую с «Химнасией» (1:1).

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До того зенитовцы уверенно расправились с махачкалинским «Динамо» (2:0). Да и скромный «Ленинградец» был разгромлен (4:0).

В трех летних спаррингах «Зенит» добыл две победы. Забили петербуржцы 7 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота. А вот на счету Александра Соболева по мячу в матчах с аргентинцами и земляками.

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Состояние команды: Петербуржцы в летних спаррингах смотрятся весьма симпатично. Плюс приличные кондиции постепенно набирают латиноамериканские легионеры.

Так или иначе, петербуржцы уже вошли в игровой ритм. Да и узбеков «Зенит» должен обыгрывать при любой диспозиции.

«Нефтчи» Ф

Турнирное положение: Ферганцы спаррингами заполняют паузу в чемпионате. Команда ныне лидирует в турнирной таблице.

Причем «Нефтчи» Ф на 2 очка опережает «Пахтакор». А вот пропустила команда всего три мяча в 11 поединках чемпионата. К тому же команда потерпела лишь одно поражение.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ферганцы не смогли обыграть АГМК (0:0).

Несколько ранее команда разгромила «Коканд» (4:0). К тому же поединок с «Хорезмом» также завершился викторией (2:0).

До последней ничьей «Нефтчи» Ф добыл 4 победы кряду. А вот забивает команда в среднем чаще двух мячей за матч. С такими показателями можно и с чемпионом России потягаться!

Состояние команды: Ферганцы летом обновляются в кадровом плане. Вот только команда давненько не проводила официальных матчей.

В своем чемпионате «нефтяники» победили в девяти поединках из одиннадцати. Плюс форвард Стипе Перица отличился пятью забитыми мячами.

Ферганцы не пропускали в трех матчах кряду. Нет сомнений, что и в матче с «Зенитом» команда явно не собирается лишь рассчитывать на крепость своих тылов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценивается в 5.80, тогда как победа оппонента — в 12.20.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.24 и 3.38.

Прогноз: Петербуржцы прибавляют от матча к матчу, тогда как ферганцы испытывают дефицит в игровой практике.

2.17 Фора «Зенита» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Зенит» — «Нефтчи» Ф принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

2.64 Обе забьют во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.64 на матч «Зенит» — «Нефтчи» Ф принесёт прибыль 1640₽, общая выплата — 2640₽

Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 2.64.

Пять причин, почему ставка зайдет