Позиция наконечника атак превратилась в уязвимую точку «сине-бело-голубых» по ходу минувшей кампании российского первенства, когда тренерский штаб регулярно тасовал форвардов, утратив с некоторыми коннект (Гонду отправился в ЦСКА и Кассьерра в «Атлетико Минейро») либо вовсе прогадав с выбором (подписание Дурана так и осталось загадкой). Вспышка Соболева в весенней части мало впечатлила санкт-петербуржцев, чьи длительные обивания порогов турецкого «Трабзонспора» принесли плоды в виде трансфера многообещающего Фелипе Аугусто.

Извилистая дорожка

Фелипе Аугусто да Силва появился на свет 18 февраля 2004 года в наиболее густонаселенном городе южноамериканского континента Сан-Паулу, где ему оказалось предначертано судьбой реализовать себя в спорте. Уже в шестилетнем возрасте он присоединился к футбольно-футзальной школе MESC Academy, пойдя по стопам прадяди Бенедито Карлоса де Соузы, который с 1963 по 1971 защищал цвета «Коринтианса».

Параллельно с игрой в мяч Фелипе занимался спортивной гимнастикой, однако все-таки отдал предпочтение первому увлечению и поступил в академию «Сан-Каэтано», гремевшего на просторах Латинской Америки на заре XXI века, дважды завоевав серебряные награды Серии А (2000 и 2001) и дойдя до финала Копа Либертадорес 2002. К сожалению, Аугусто застал лишь темные времена клуба, упавшего в Серию D, и старался попасть на радары более именитого коллектива, рассчитывая на стремительный рывок в карьере.

Наконец в 2017 в двери команды из города Сан-Каэтану-ду-Сул постучались скауты «Коринтианса», «Палмейраса» и «Сан-Паулу» — отдав дань уважения семейным традициям, Фелипе предпочел обучаться в структуре «тимау». Ярко заявив о себе на первоначальном этапе (звание лучшего снайпера чемпионата штата среди обойм U-15 проложило маршрут в молодежную сборную Бразилии U-17), Аугусто затерялся при переходе на взрослый уровень, дебютировав в июне 2021 за «Коринтианс» в рамках высшего бразильского дивизиона против «Спорт Ресифи».

Молодой проспект в одночасье странствовал между составами U-17, U-20, U-23 и главной командой, что, соответственно, мешало скорейшей акклиматизации внутри лагеря «черно-белых», сопровождаясь регулярными сменами наставников, партнеров по коллективу и предъявляемых ему ультиматумов. Фелипе признавался, что на определенный период угодил в физическую и моральную яму, утратив тонус, в довесок к чему травмировал плечо на финише 2022, когда мечта с закреплением в «Коринтиансе» едва не упорхнула из рук.

Фелипе Аугусто globallookpress.com

Собравшись с силами и полноценно восстановившись от повреждения, Аугусто преодолел кризис и стал более частым гостем заявки «Коринтианса» при Вандерлее Лушембурго и Мано Менезесе, накопив пятнадцать появлений в чемпионате Бразилии 2023, чаще удостаиваясь редких минут после выхода на замену. Сорок первый номер плотно сидел за спиной Юри Алберто, так и не совершив ни одного результативного действия в Серии А, имея мизерные шансы — ожидаемые голы (xG) 0.29 и ожидаемые ассисты (xA) 0.1.

Фамилия нападающего лишь дважды фигурировала в протоколе матчей благодаря автографам в воротах уругвайского «Ливерпуля» (Копа Либертадорес) и перуанского «Университарио» (Кубок Судамерикана), чего явно не хватало для вытеснения такой глыбы, как Алберто, из стартового состава. Поэтому, не желая смириться с ролью вечного резервиста, Аугусто рассмотрел предложения других клубов и обрел новую гавань на другом континенте.

Спокойствие в Брюгге

Приютом для так и не сверкнувших на родине латиноамериканцев нередко становится бельгийская Жюпиле Про-лига, где на полтора года прописался Фелипе, заключивший трудовое соглашение с «Серкль Брюгге» за 3 млн евро. Тогдашний технический директор «зелено-черных» Рембер Вроман, имеющий славу акулы скаутского сектора по Южной Америке, разглядел потенциал Аугусто, выделяя его самоотверженность, скорость и техническую одаренность, с прицелом на заработок от дальнейшей перепродажи бразильца.

Времени на раскачку воспитаннику «Коринтианса» никто не предоставил и, попав с корабля на бал, Фелипе столкнулся с не менее ожесточенной конкуренцией, чем с Альберто, в лице восхитительного Кевина Денке, который с завидной регулярностью штамповал забитые мячи и остановился на отметке 27 в 38 поединках местного первенства 2023/2024. Рулевой Фердинанд Фельдхофер импровизировал с амплуа Аугусто, выпуская слева в атакующем трио, и раздавал ему авансы, сравнивая его задатки с навыками коллеги по цеху из Того.

Фелипе Аугусто globallookpress.com

Уместить двух профильных форвардов на газоне не удалось ни одному из наставников «Серкль Брюгге», жаловавших Фелипе в центре нападения лишь при отсутствии Денке, который на голову превосходил одноклубника и перед отъездом в МЛС успел отличиться еще десятью точными выстрелами, когда уроженец Сан-Паулу мог похвастаться всего одним. Статистические показатели Аугусто, даже с увеличением количества игровой практики, сохранились в плачевном состоянии — «зелено-черные» опустились в группу вылета по итогам регулярного сезона, и включился десятый номер в решающий момент, записав себе в актив 2+3 в двухматчевом спарринге с «Патро Эйсден Масмехелен» за сохранение прописки в элите.

Несмотря на невзрачные перформансы Фелипе, бельгийская пресса не спешила поливать его грязью, списывая все на возраст, из-за которого хромала стабильность в завершении комбинаций, и не оказывая дополнительного давления на страйкера. Правда достойным сменщиком Денке ему так и не суждено было стать, на удивление, с запросом о приобретении Аугусто за 5 млн евро обратился «Трабзонспор», подтвердив теорему Вромана, изначально планировавшего пополнить бюджет «Серкль Брюгге» за счет продажи бразильского кудесника.

Яростный «шторм»

Любопытно, что Фелипе словно предвидел свой переход в «Трабзонспор», согласовав с турецким коллективом контракт в футбольном симуляторе еще до реального трансфера, и заключение сделки в жизни принесло дивиденды обеим сторонам. Как в «Коринтиансе» и «Серкль Брюгге», судьба вновь преподнесла ему серьезного соперника по линии нападения в качестве Пола Онуачу, однако менеджер Фатих Текке быстро разгадал головоломку с их совместным использованием на газоне.

48-летний специалист в схеме 4-2-3-1 забронировал за Аугусто место оттянутого форварда, периодически отправляя его в пару к нигерийцу при перестроении на 4-4-2, чем создал идеальную гармонию между ними в последней трети поля. «Черноморские штормы» бушевали в Суперлиге Турции, навязав ожесточенную борьбу «Галатасараю» и «Фенербахче» за золотые медали, но ограничились только третьей строчкой и квалификацией в Лигу Европы УЕФА.

«Трабзонспор» trabzonspor.org.tr

Львиную долю из общих 61 голов соорудил тандем Онуачу — Аугусто, пополнив личный зачет двадцатью двумя и тринадцатью результативными ударами соответственно. Пол вовсе разделил с Эльдором Шомуродовым награду лучшего бомбардира чемпионата Турции, оставив позади себя таких виртуозов, как Андерсон Талиска, Виктор Осимхен и Мауро Икарди.

Гений Текке, который в бытность игроком также выступал в центре нападения и, к слову, наверняка запомнился поклонникам «Зенита», чью футболку носил с 2006 по 2010, ценными советами направлял бьющие ключом старания Фелипе в нужное русло, поспособствовав качественному прогрессу его голевых показателей и внедрению инстинкта хищника (при xG 8.5 реализовал 13 попыток).

Планомерная работа

Как указывали выше, «Зенит» испытывал кадровый голод на позиции завершителя атак — Матео Кассьерра и Лусиано Гонду резко сбавили после одного удачного сезона, собрав чемоданы из Северной столицы, Александр Соболев, сродни той палке, стрелял эпизодически и оживился с рестартом РПЛ, Джон Дуран оказался лишним на празднике жизни и с солидным чеком улетел обратно в Саудовскую Аравию. Кровь из носу нуждаясь в укреплении обоймы, «сине-бело-голубые» приковали внимание к представителям внутреннего рынка, определив приоритетной целью Константина Тюкавина из московского «Динамо», однако, не достигнув консенсуса в переговорах, оперативно переключились на Аугусто, заставив фанатов столичного клуба вздохнуть с облегчением.

Чемпионы России перевели «Трабзонспору» транш в размере 15 млн евро, подписав контракт с Фелипе по схеме «4+1», что весьма обрадовало председателя правления «Зенита» Константина Зырянова, который надеется на перформансы хай-класса от бразильца. Учитывая нелюбовь Сергея Семака к метаморфозам, навряд ли мы увидим в его конспектах расстановку с двумя центрфорвардами, поэтому Соболеву следует всерьез забеспокоиться относительно места в основе.

Методика точечных усилений царит в стане санкт-петербуржцев, которые уже заполучили двух новобранцев в зону обороны и нападения: Кевина Андраде из «Балтики» и Аугусто из «Трабзонспора». На очереди фланги атаки, где до конца нет ясности с будущим Луиса Энрике по окончании чемпионата мира, но, возможно, Сергей Богданович сделает ход конем, вернув на правый край Максима Глушенкова и, по аналогии с Текке, расположив Фелипе в оттяжке под Соболевым.