69 секунд — именно столько продлилось «Великое возвращение» Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем. Официальная версия — трагическая случайность. Но слишком много странных совпадений указывает на то, что мы стали свидетелями не спортивной драмы, а тщательно спланированного спектакля

UFC 329 обещал стать событием года. Возвращение главной звезды в истории ММА, реванш спустя 13 лет, рекордная продажа биллетов на 26 миллионов долларов.

Вместо этого мы получили скомканную концовку и миллионы разочарованных фанатов по всему миру из-за внезапной травмы ирландца на первых секундах.

Но если присмотреться к деталям, то картина складывается далеко не такая простая. Давайте разберем пять безумных причин, почему Конор провалился в одном из самых ожидаемых боев года.

Странное поведение за кадром

Неудачный прыжок Конора Макгрегора globallookpress.com

Внимательные зрители заметили неладное еще до того, как Конор ступил в октагон. На видео, которое мгновенно разлетелось по сети, ирландец шатается, снимая обувь у клетки. Правая нога, та самая, которая позже подведет его, ведет себя неестественно.

Непосредственно перед началом боя, после рукопожатия с Холлоуэем, Макгрегор несколько раз бросает взгляд на свою правую ногу. Будто проверяет, выдержит ли она нагрузку. Это не похоже на поведение бойца, который уверен в своем физическом состоянии.

Дана Уайт и команда Конора в один голос утверждают, что травмы до боя не было. Но зачем им признаваться в обратном? Если бы они объявили о травме за сутки, кассовые сборы рухнули бы в одночасье.

А забавные кадры разминки, где Макгрегор выглядит скованно? Официальные аккаунты UFC поспешили выложить их в соцсети, пытаясь опровергнуть слухи. Но чем активнее отрицаешь, тем больше вопросов это вызывает.

Безумный геймплан: зачем бить хай-кик на первой секунде?

Конор Макгрегор против Макса Холлоуэя globallookpress.com

Пять лет простоя, 37 лет, травмированная нога в прошлом. Какой план на бой выбирает Макгрегор? Самый рискованный удар в ММА — прыжковый хай-кик с разворота. Это не тактика, а русская рулетка.

Представьте себе шахматиста, который пешкой ходит на ферзя в дебюте. Это либо гениально, либо безумно. В случае с Конором — это идеальный способ случайно получить травму, сохранив при этом лицо.

Тренер ирландца Джон Кавана заявил: «Этот удар отрабатывался ежедневно в течение месяцев». Тогда почему нога подвела именно сейчас? Если отработано до автоматизма, мышцы должны были среагировать инстинктивно.

Вот вам и ответ: если ты хочешь красиво уйти с октагона, не получив ни одного удара от соперника, ты выбираешь самый эффектный и опасный прием. Проигрыш списывается на невезучесть и хрупкость тела, а не на мастерство Холлоуэя.

Дьявольский контракт: один шаг до свободы от UFC

Конор Макгрегор globallookpress.com

Самый важный финансовый фактор, о котором молчат официальные лица: у Макгрегора остался всего один бой по контракту с UFC. И этот бой был запланирован на апрель 2027 года. Что, если Конор решил закрыть соглашение досрочно?

Сценарий прост: ты не хочешь драться с Максом Холлоуэем в полную силу, потому что понимаешь — шансы на победу призрачны. Поражение нокаутом уничтожит твой бренд и уронит ценник на будущие бои с блогерами.

А что мы имеем по факту? Конор не проиграл, он получил травму. Это позволяет ему сохранить статус звезды. Макгрегор герой, который пал в бою из-за травмы, а не был унижен гавайцем.

Теперь у ирландца развязаны руки. После восстановления он сможет спокойно уйти в бокс и подраться с Джейком Полом (который, кстати, поставил на него полмиллиона долларов) или в лигу боев на голых кулаках BKFC. Травма — это не катастрофа, а золотой билет на свободу.

Странный признак милосердия от «Благословенного»

Макгрегор на разминке перед UFC 329 globallookpress.com

Поведение Макса Холлоуэя в том злополучном эпизоде смотрится очень подозрительно. Обычно бойцы, ждавшие реванша 13 лет, рвут упавшего соперника на куски. Но Макс бил Макгрегора неохотно и сразу начал сигнализировать рефери.

Цитата Холлоуэя после боя звучит, как признание: «Я не хотел, чтобы его дети видели, как он получает лишний урон». С каких пор Холлоуэй стал настолько сентиментальным в октагоне?

Он говорит: «Я сразу все понял. Его поведение изменилось». То есть он знал, что Конор травмирован, еще до того, как рефери остановил бой. Но откуда такая уверенность?

Макс спокойно рассуждает о трилогии в 2027 году, о том, что он готов подождать. Для бойца, который только что победил в главном событии года, гаваец выглядел слишком расслабленным. Будто бы он знал, что боя не будет с самого начала.

Эффект Дрейка

Битва взглядов Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя globallookpress.com

Самая безумная теория касается денег. Рэпер Дрейк поставил 1 миллион долларов на победу Макгрегора, а Джейк Пол еще 500 тысяч. В сумме это 1,5 миллиона долларов на андердога с высоким коэффициентом.

Если бы Конор победил, букмекеры потеряли бы баснословные суммы. Травма на первой минуте — идеальный способ для контор минимизировать убытки. Это не первый случай в истории спорта, когда странные травмы помогают тотализатору.

Сам факт того, что два таких медийных персонажа поставили огромные деньги именно на Макгрегора, выглядит, как элемент большого сценария. Слишком много случайностей сошлось в одной точке.

UFC получил рекордную выручку. Холлоуэй получил свой чек и победу в послужной список. Макгрегор сохранил лицо и готовится к бою с блогерами. Все в выигрыше, кроме фанатов.

Что касается эффекта Дрейка, то он может быть двойственным и восприниматься следующим образом: звездный рэпер часто ставит большие суммы на медийных спортсменов и проигрывает.

За последнее время в медиа-пространстве даже появилась шутка, что, если на вас поставил Дрейк, то вы обязательно проиграете. Ведь большинство его громких ставок не заходят. Тут уже даже не эффект Дрейка, а проклятие. Получается, у Макгрегора заранее было ни единого шанса. Мистика, да и только!