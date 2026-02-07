ESPN рассказывает о самых красивых трансферных сюжетах — о возможном возвращении Лионеля Месси в Аргентину и переход Криштиану Роналду в лиссабонский «Спортинг».

Родной клуб Лионеля Месси, «Ньюэллс Олд Бойс», стал одним из главных ньюсмейкеров недели: вице-президент «прокаженных» публично заявил о планах вернуть восьмикратного обладателя «Золотого мяча» домой в 2027 году.

Месси занимался в академии клуба из Росарио с 1994 по 2000 год, прежде чем скауты «Барселоны» увезли его в Европу. Сейчас Месси 38 лет, и он — главная звезда «Интер Майами» в МЛС. Но это не мешает «Ньюэллс» мечтать о сказочном возвращении.

Справедливости ради, прецеденты есть. В последние годы несколько звезд вернулись в свои бывшие клубы ради «последнего танца»: Серхио Рамос играл за «Севилью», Карлос Тевес за «Бока Хуниорс», а Луис Суарес, перед тем как воссоединиться с Месси в Майами, в 2022 году ненадолго возвращался в родной «Насьональ».

В ближайшее время нас, похоже, ждет еще несколько романтических возвращений. В преддверии Дня святого Валентина самое время взглянуть на потенциальные камбэки ближайших лет.

Лионель Месси («Ньюэллс Олд Бойс»)

Месси перешел из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Барсу» еще подростком в 2000 году. С тех пор он много раз с теплотой отзывался о клубе детства.

Лионель Месси с футболкой «Ньюэллс Олд Бойс» globallookpress.com

Особенно запомнилось его признание в 2017-м, когда он заявил, что всё еще лелеет давнюю мечту однажды снова сыграть за этот клуб.

«Я много раз говорил, что моя мечта — сыграть за "Ньюэллс", но я не знаю, что произойдет», — признался Месси.

Сейчас ходят слухи, что «Ньюэллс» обсуждает сделку, по которой Месси присоединится к родному клубу на правах шестимесячной аренды в январе 2027 года, а затем в июне вернется в «Интер Майами».

Возможно, его мечта наконец-то материализуется.

Криштиану Роналду («Спортинг»)

Будущее Роналду в саудовской Про Лиге находится под вопросом после того, как он решил пропустить несколько недавних матчей «Аль-Насра».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Говорят, Криштиану недоволен трансферной политикой клуба, а многочисленные источники утверждают, что этим летом в его контракте активируется пункт об отступных в размере 44 млн евро.

Учитывая, что он по-прежнему нацелен достичь отметки в 1000 голов за карьеру, если Роналду всё же покинет Саудовскую Аравию, куда ему податься?

Эмоциональное возвращение в «Спортинг» стало бы самым романтичным ответом.

Ранее Роналду говорил, что его время в европейском футболе подошло к концу — там он выиграл всё, что можно. Но, может быть, его соблазнит возможность вернуться в «Спортинг», где он начал свою взрослую карьеру почти 25 лет назад?

Его мама, Долореш Авейру, точно поддержит это решение. В 2021 году она рассказала в подкасте, что мечтает увидеть возвращение сына в Лиссабон.

«Роналду должен вернуться сюда. Если бы выбор был за мной, он бы уже был здесь. Он любит смотреть матчи "Спортинга". Я уже говорила ему: Сынок, прежде чем я умру, я хочу увидеть, как ты вернешься в Спортинг. Он отвечает: Посмотрим. Но если это будет не он, то тогда Криштиану Роналду-младший! », — заявила мама Роналду.

К слову, «Спортинг» очень тепло поздравил его в соцсетях с 41-м днем рождения.

Винисиус Жуниор («Фламенго»)

«Фламенго» не привыкать к воссоединениям. В прошлом месяце клуб из Рио-де-Жанейро осуществил громкое возвращение Лукаса Пакета из «Вест Хэма», а спортивный директор Жозе Боту заставил многих удивленно поднять брови, когда пошутил, что следующим в их списке будет еще один знаменитый воспитанник академии.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Дальше мы поговорим с представителями Вини Жуниора», — съязвил Боту, добавив, что «Фламенго», возможно, даже не придется платить за трансфер, если звезда сборной Бразилии согласится дождаться истечения своего контракта с «Реалом».

Винисиус пришел во «Фламенго» в возрасте шести лет и успел провести за клуб 50 матчей, прежде чем уехать в Мадрид в 2018 году.

Учитывая, что вопросы о будущем 25-летнего вингера на «Сантьяго Бернабеу» звучат всё громче, возможно, для «Фламенго» действительно попытается провернуть трансфер, который станет одним из главных в истории бразильского футбола.

Антуан Гризманн («Лион»)

Гризманн так и не сыграл за клуб своего детства — «Лион». Ближе всего к этому он был в юности, когда проходил неудачный просмотр в их академии. Вместо этого он уехал в Испанию, где его подхватил «Реал Сосьедад».

Антуан Гризманн globallookpress.com

Позже Гризанн перешел в «Атлетико», стал пятым самым дорогим игроком в истории «Барселоны», а затем вернулся обратно в «Атлетико», где выступает и по сей день.

Переход в «Лион» перед завершением карьеры стал бы максимально красивым жестом. До сих он провел на стадионе «Лиона» лишь один матч — это был его дебют в Лиге чемпионов в составе «Сосьедада» в 2013 году.

«Для меня "Лион" был любимым клубом с самого детства. Я часто приходил сюда с отцом смотреть игры Лиги чемпионов. В тот момент, когда я вышел на поле местного стадиона, меня накрыли эмоции.

Я даже показывал места на трибунах, где мы обычно сидели. Не могу дождаться, когда надену бутсы завтра, но у меня нет чувства реванша — я просто хочу играть», — сказал Гризманн перед тем матчем в 2013 году.

Каземиро («Сан-Паулу»)

Каземиро недавно официально объявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона в статусе свободного агента.

Каземиро globallookpress.com

Хотя неизвестно, где он продолжит карьеру, возвращение домой в «Сан-Паулу» выглядит вполне реальным вариантом. Именно этот бразильский клуб Каземиро представлял с 10 до 20 лет, пока за ним не пришел мадридский «Реал».

Правда, Каземиро никогда публично не заявлял о желании вернуться в «Сан-Паулу». Но стоит отметить, что он многим обязан своему родному клубу — не в последнюю очередь прозвищем, которое красуется у него на спине уже более двух десятилетий.

Полное имя полузащитника — Карлос Энрике Жозе Франсиско Венансио Казимиро (Casimiro), но он носит фамилию «Каземиро» (Casemiro) с тех пор, как «Сан-Паулу» допустил опечатку в его фамилии в одном из его первых матчей за клуб. В той игре Казимиро, по легенде, сыграл просто блестяще и из суеверия решил не исправлять ошибку на футболке. Так и повелось: он всю свою карьеру играет с ошибкой в имени на футболке.

Ромелу Лукаку («Андерлехт»)

Юношеская карьера Ромелу Лукаку началась не в «Андерлехте», но на взрослом уровне он заиграл именно там.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Лукаку числился в «Льерсе», пока клуб не вылетел в 2006 году, в результате чего он стал одним из 13 юношей, отправленных в «Андерлехт».

И это был судьбоносный переход. Лукаку провел в клубе несколько лет, прежде чем перейти в «Челси» в 2011 году.

Сейчас 32-летний нападающий сборной Бельгии выступает за «Наполи», но он неоднократно заявлял, что хотел бы снова надеть фиолетовую футболку «Андерлехта» перед завершением карьеры.

Контракт Лукаку с «Наполи» действует еще 18 месяцев, но бельгийское издание Het Nieuwsblad сообщает, что он вполне может вернуться домой сразу после чемпионата мира.