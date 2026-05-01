«Фрайбург» в этот вечер не играл особенно красиво, но ведь и не был фаворитом. Полуфинал Лиги Европы, выезд в Португалию к сложному сопернику, ранний пропущенный — и всё равно к 90-й минуте команда Юлиана Шустера сохраняла приемлемый результат. Но «Фрайбург» не дотерпел буквально несколько секунд. На второй добавленной минуте Ноа Атуболу отбил перед собой, а Марио Доржелес оказался первым на добивании. Теперь задача у немецкой команды неприятная, но не безнадёжная: в этом розыгрыше «Фрайбург» выиграл все домашние еврокубковые матчи. Просто вместо спокойных 1:1 он повезёт домой обиду за подаренный «Браге» гол.

Результат матча Брага Брага 2:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Демир Тыкназ 8' 1:1 Винченцо Грифо 16' 2:1 Mario Dorgeles 90+2' Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Паулу Оливейра, Густаф Лагербильке, Витор Карвальо, Демир Тыкназ, Жан-Батист Горби, Жоау Моутинью, Родриго Саласар ( Фран Наварро 72' ), Пау Виктор, Рикарду Орта ( Mario Dorgeles 25' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 81' ), Юито Судзуки ( Лукас Хёлер 81' ), Иоганн Манзамби, Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович Жёлтые карточки: Витор Карвальо 16', Виктор Гомес 57' — Винченцо Грифо 18', Филипп Линхарт 45+1', Жорди Макенго 72'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 5 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 3 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 12 Фолы 14

Шустер перед игрой говорил о дисциплине и деталях — и именно детали очень быстро подвели «Фрайбург». Старт получился тяжёлым: гости плохо выходили из-под давления, много ошибались в простых передачах и первые минуты провели в основном на своей половине. «Брага» не делала ничего невероятного, но была резче в подборах и быстрее включалась после потерь. Уже на 4-й минуте Пау Виктор пробил с острого угла, а через несколько минут хозяева забили.

Эпизод на 8-й минуте был прекрасен своей простотой. После неудачной игры в обороне «Фрайбурга» мяч дошёл до Виктора Гомеса, тот нашёл Демира Эге Тыкназа, и полузащитник с близкой дистанции проткнул мяч мимо Атуболу. У гостей не сработала ни первая попытка отбора, ни реакция на второй темп. В полуфинале такое стоит слишком дорого — команда только пыталась освоиться на необычном стадионе, а уже вынуждена была догонять.

Демир Эге Тыкназ globallookpress.com

Но важно, что «Фрайбург» не поплыл. Команда впервые серьёзно обозначила себя впереди на 11-й минуте, когда Йоан Манзамби пробил издали выше ворот, а уже на 16-й сравняла. И это был момент, который напомнил о сильной стороне «Фрайбурга». Игор Матанович удачно включился в отбор, Никлас Бесте и Винченцо Грифо убежали вдвоём на ворота, Бесте отдал в нужный момент, а Грифо спокойно пробил в угол. Для итальянца это был 108-й гол за «Фрайбург» в официальных матчах — и он снова забил не просто для статистики, а в ключевой момент. После быстрого ответа «Брага» потеряла возможность развить стартовый натиск, а «Фрайбург» выдохнул и вроде бы почувствовал себя увереннее.

Винченцо Грифо празднует гол globallookpress.com

Матч стал рваным — и это устраивало «Фрайбург»

После обмена голами игра стала плотнее, рисковать никто не хотел. Много борьбы, пауз и преждевременных решений на мяче. «Фрайбург» всё ещё не выглядел свободным, он часто ошибался в продвижении, не всегда аккуратно распоряжался мячом и не мог надолго закрыть «Брагу» в штрафной. Но и хозяева постепенно потеряли стартовую ясность. У них активными были Жоау Моутинью (да, тот самый!), Салазар и Рикарду Орта, но последний уже на 25-й минуте ушёл из-за повреждения, а вместо него вышел как раз будущий герой Доржелес.

Перфоманс фанатов «Браги» перед матчем globallookpress.com

Первый тайм держался скорее на напряжении, чем на конкретных моментах. «Брага» чаще владела мячом, но «Фрайбург» достаточно компактно закрывал центр. Показательный эпизод случился на 34-й минуте, когда Моутинью пробил издали, а Атуболу спокойно справился. У гостей впереди не хватало качества, но они не давали игре окончательно уйти от себя. Для выездного полуфинала это не худший сценарий.

Ноа Атуболу с партнёрами globallookpress.com

Перед перерывом матч снова развернулся вокруг судейского решения. После углового Филипп Линхарт держал Густава Лагербильке в штрафной, Энтони Тэйлор сначала не поставил пенальти, но после просмотра ВАР указал на точку. Решение выглядело жёстким — контакт был, но по повторам не было ощущения, что Линхарт однозначно свалил игрока «Браги». Но Филипп получил жёлтую, Салазар взял мяч, но Атуболу исполнил свой фирменный приём — кипер угадал направление, резко ушёл влево и вытащил удар.

Сейв с пенальти всегда воспринимается как подвиг, но стоит сказать, что Ноа Атуболу вообще не боится 11-метровых. В прошлом году Атуболу установил рекорд Бундеслиги, взяв пять пенальти подряд, и в Браге снова напомнил, что для соперника одиннадцатиметровый против него не равен голу. «Фрайбург» уходил в раздевалку не с 1:2, а с 1:1, хотя первый тайм для него получился очень непростым — всё благодаря вратарю.

Атуболу отбивает пенальти globallookpress.com

После перерыва «Фрайбург» заметно прибавил

Вторая половина долго была такой, какой её и хотел видеть «Фрайбург» после тяжёлого начала. Игра не стала ярче, а атакующего блеска у гостей не появилось, но «Брага» всё реже находила пространство у штрафной, а центральные защитники «Фрайбурга» стали лучше читать подачи и рывки. На 49-й минуте Маттиас Гинтер очень вовремя сыграл в подкате против Салазара, сорвав потенциально опасный момент. Это был один из эпизодов, которые проходят мимо хайлайтов, но много говорят о том, как команда постепенно стабилизировалась.

У самого «Фрайбурга» были подходы, но без достаточной остроты. Матанович после углового бил головой из хорошей зоны, однако не попал по мячу как следует. На 64-й минуте Максимилиан Эггештайн проверил Лукаша Горничека с левой ноги. Манзамби, Бесте и Грифо пытались связывать контратаки, но до убойных моментов дело так и не дошло. После матча «Фрайбург» не может сказать, что переиграл соперника и был обязан забирать победу. Скорее наоборот — он сделал игру неудобной, вязкой и почти безопасной.

«Брага» — «Фрайбург» globallookpress.com

К 75-й минуте всё больше казалось, что счёт 1:1 устроит обе стороны. «Фрайбург» получал хороший результат перед ответкой дома. «Брага» сохраняла шанс решить всё в Германии и не раскрывалась без необходимости. Португальцы больше владели мячом (около 58%), но их владение часто разбивалось о компактную оборону. У хозяев накопилось больше ударов и xG, но по ощущению второго тайма «Фрайбург» довольно уверенно гасил матч.

В концовке был ещё один спорный эпизод с Линхартом, когда в штрафной после борьбы упал Фран Наварро. Игроки «Браги» требовали пенальти, но Тэйлор на этот раз справедливо не увидел достаточного основания. Казалось, самая тяжёлая для гостей часть вечера уже позади — но как раз в предвкушении финального свистка «Фрайбург» пропустил.

Жоау Моутинью globallookpress.com

Атуболу прошёл путь от героя до виновника

На второй добавленной минуте Витор Карвалью пробил ну совсем не так, чтобы это можно было назвать голевым моментом. Удар был скорее рабочий, из тех, которые вратарь должен или забирать, или спокойно отбивать в сторону. Атуболу же отбил прямо перед собой, а Доржелес оказался единственным на подборе, спокойно добил и принёс победу «Браге». Ещё несколько минут назад вратарь «Фрайбурга» мог быть главным героем матча благодаря сейву после пенальти. После финального свистка Атуболу оказался тем, чья ошибка испортила почти всё хорошее, что команда вытащила в тяжёлом гостевом матче.

Второй гол «Браги» globallookpress.com

Это не значит, что поражение целиком на нём. «Фрайбург» слишком редко угрожал после перерыва, не смог наказать «Брагу» за её собственные паузы в игре и временами слишком охотно отдавал мяч. Но именно вратарская ошибка стала осязаемым эпизодом, который превратил хороший выездной результат в проблемный. В полуфиналах разница между «терпимо» и «очень обидно» часто равна одному неудачному отскоку. Победу «Браги» можно назвать заслуженной с точки зрения активности и контроля, но о подавляющем преимуществе речи быть не может. Это был матч равных команд, где хозяева лучше начали, потом долго не могли ничего, а в конце дождались подарка.

«Фрайбург» совсем недавно стал жертвой драмы в Кубке Германии против «Штутгарта», где пропустил решающий гол на 119-й минуте. Повтор кубковой развязки в Португалии — не лучший фон перед главным домашним матчем сезона. И всё же противостояние не закрыто, было бы глупо так говорить. «Фрайбург» дома в этой еврокубковой кампании выиграл всё, и именно это теперь должно стать главным аргументом Шустера.

В Браге команда не показала особо качественной игры, но стоит отметить её способность возвращаться в матч и не давать сопернику создавать много моментов. В ответной встрече этого, конечно, будет мало — там придётся играть смелее и осознаннее, особенно у чужой штрафной. «Фрайбург» сам усложнил себе маршрут до Стамбула, хотя весь вечер был близок к тому, чтобы вернуться домой с куда более ясной дорогой к финалу.