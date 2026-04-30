В четверг, 30 апреля, «Ноттингем Форест» примет «Астон Виллу» в рамках 1-го матча 1/2 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

01' Матч начался! С центре поля разыграли футболисты «Астон Виллы».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, вмещающем 30 576 зрителей.

21:40 Главный судьей матча будет Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Стартовые составы команд

«Ноттингем Форест»: Ортега, Айна, Миленкович, Морато, Уильямс, Андерсон, Хатчинсон, Гиббс-Уайт, Домингес, Жезус, Вуд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Онана, Буэндия, Уоткинс.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ. При этом «Ноттингем Форест» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лесники» разгромили «Сандерленд» (5:0). До того команда нанесла поражение «Бернли» (4:1). Да и поединок с «Порту» завершился непростым успехом (1:0). В пяти своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Лесники» нынче прибавили в плане результатов. Команда победила трижды кряду. Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Астон Вилла»

«Вилланы» нынешний сезон проводят довольно успешно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата. Причем «Астон Вилла» на 3 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Фулхэму» (0:1). До того команда перестреляла «Сандерленд» (4:3). А вот чуть ранее она учинила разгром крепкой «Болонье» (4:0). При этом «Астон Вилла» в пяти последних матчах победила 3 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Вилланы» мотивированы преуспеть на двух фронтах. Вот только весенний цикл команде дается непросто. При этом «Астон Вилла» ныне крайне нестабильна. До последней коллизии команда победила дважды подряд. В этом поединке «вилланы» явно будут действовать агрессивно. Плюс команда уже полтора года не проигрывает «лесникам». «Вилланам» не поможет угодивший в лазарет хавбек Амаду Онана.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 2 матча в рамках Английской Премьер-Лиги, 3-го января «Астон Вилла» дома победила со счетом 3:1, а 12-го апреля в Ноттингеме соперники разошлись миром 1:1.

За всю историю команды сыграли между собой 138 матчей, в 64 играх победила «Астон Вилла», в 41 «Ноттингем», оставшиеся 33 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00