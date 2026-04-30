В четверг, 30 апреля, «Брага» примет на своем поле «Фрайбург» в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Городском стадионе» Браги. Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Браге облачно, во время матча температура будет около +16℃.

21:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Главным арбитром встречи назначен Энтони Тейлор из Англии.

21:40 Сегодняшний матч пройдет на «Городском стадионе» в Браге, который вмещает 30 286 зрителей.

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы в паре «Брага» — «Фрайбург». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Брага»: Горничек Лукаш, Гомес Виктор, Карвалью Витор, Паулу Оливейра, Лагербильке Густав, Тыкназ Демир, Моутинью Жоау, Горби Жан-Батист, Саласар Родриго, Виктор Пау, Орта Рикарду.

«Фрайбург»: Атуболу Ноа, Трой Филипп, Гинтер Маттиас, Линхарт Филипп, Макенго Жорди, Эггештайн Максимилиан, Манзамби Йохан, Бесте Ян-Никлас, Судзуки Юито, Грифо Винченцо, Матанович Игор.

«Брага»

В 1/8 финала Лиги Европы имела большие трудности в противостоянии с «Ференцварешем». В первом матче португальцы уступили (0:2), но затем дома сумели совершить камбэк (4:0). В четвертьфинале «Брага» разобралась с «Бетисом»: вначале дома сыграла вничью (1:1), а затем на выезде победила (4:2).

После оформления выхода в полуфинал Лиги Европы «Брага» уже успела провести три матча в чемпионате Португалии: скатала ничью с «Фамаликаном» (2:2), обыграла в гостях клуб «Каса Пиа» (1:0) и уступила команде «Саната Клара» (2:1). В целом дела у «Браги» в национальном первенстве идут не очень — только четвертое место с большим отставанием от топ-3.

«Фрайбург»

«Фрайбург» на стадии 1/8 финала Лиги Европы уступил в первом матче Генку (0:1), но затем уверенно исправил ситуацию на домашнем поле (5:1). В четвертьфинале было все вполне спокойно — пройдена Сельта без нервов: домашняя виктория со счетом 3:0 и гостевая (3:1).

В немецкой Бундеслиге «Фрайбург» выступает крайне нестабильно и пока не попадает даже в еврокубковую зону, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице. В последнем туре чемпионата Германии «черно-белые» крупно проиграли дортмундской «Боруссии» (0:4) А накануне «Фрайбург» проиграл в полуфинале Кубка Германии «Штутгарту» (1:2 после дополнительного времени) и покинул турнир.

Личные встречи

Между собой до этого момента Брага и Фрайбург ни разу не встречались и теперь они готовятся провести свой первый очный матч.

