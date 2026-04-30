В четверг, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором испанский «Райо Вальекано» примет французский «Страсбург». Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

21:58 Под гимн Лиги Европы выстраиваются на поле команды. Через пару минут стартуем!

21:51 +19 сегодня вечером в Мадриде, облачно, но без осадков.

21:45 Главный арбитр встречи — 38-летний Донатас Румшас из Литвы.

21:39 Сегодняшний матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас», вмещающем 14 708 зрителей.

Стартовые составы команд

«Райо Вальекано»: Баталья, Рацю, Лежён, Сисс, Чаваррия, Лопес, Валентин, Ахомах, Паласон, де Фрутос, Алемао.

«Страсбург»: Пендерс, Уаттара, Омобамиделе, Хёгсберг, Чилуэлл, Дукуре, Эль-Мурабет, Морейра, Энсисо, Годо, Эмега.

«Райо Вальекано»

Команда Иньиго Переса, которая идёт в чемпионате Испании только на 11-м месте, в Лиге конференций пока пользуется всеми возможностями проявить себя. На общем этапе «Райо» потерпел лишь одно поражение от братиславского «Слована» (1:2) и с 13 очками занял пятую строчку, попав напрямую в 1/8 финала. Там испанцы разобрались с турецким «Самсунспором» (3:1 в гостях, 0:1 дома), а затем в четвертьфинале не без нервов обыграли АЕК Марко Николича (3:0 дома, 1:3 в гостях).

Главный козырь испанской команды в первой полуфинальной встрече — родной «Кампо-де-Вальекас», на котором «Райо» в этом сезоне играет великолепно. В 19 последних домашних матчах — всего 2 поражения: очки отобрали даже у «Реала» (0:0), а полуфиналиста ЛЧ «Атлетико» вообще разгромили (3:0). Надежд пробиться в еврокубки через Ла Лигу у «Райо Вальекано» всё равно уже фактически нет, поэтому победа в Лиге конференций — прекрасная возможность оказаться там в следующем сезоне.

«Страсбург»

Французский клуб по этой Лиге конференций движется ещё увереннее. «Страсбург» сначала выиграл общий этап, набрав там 16 очков из 18 возможных, после чего выбил хорватскую «Риеку» (2:1 в гостях, 1:1 дома) и немецкий «Майнц», противостояние с которым вышло особенно драматичным: французы проиграли первый матч на выезде со счётом 2:0, но в ответной встрече дома разгромили соперника 4:0 и прошли в полуфинал.

К концу апреля «Страсбург» оказался ровно в том же положении, что и «Райо»: в чемпионате — место в середине таблицы (8-е) без перспектив попасть в еврокубки, из Кубка Франции на прошлой неделе вылетели в полуфинале от «Ниццы» (0:2), поэтому именно победа в ЛК — главная цель на остаток сезона. Однако к текущей форме есть вопросы — команда Гари О'Нила проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах: французам явно не хватает лучшего бомбардира Хоакина Паникелли, который к концу марта наколотил аж 20 мячей, но получил разрыв крестов в расположении сборной Аргентины и выбыл как минимум на полгода.

