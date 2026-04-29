Одержит ли «Райо Вальекано» победу над французами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.25

Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против французского «Страсбурга» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 30 апреля, начало — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Райо Вальекано»

Путь в плей-офф: В 1/8 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» с трудом преодолел барьер в лице турецкого клуба «Самсунспор» (0:1 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях).

В четвертьфинале еврокубка клуб испанской Ла Лиги оказался сильнее греческого АЕКа (3:0 — победа дома, 1:3 — поражение в гостях).

Последние матчи: После игры с греческим клубом в Лиге конференций футболисты провели две игры в чемпионате Испании, переиграв «Эспаньол» (1:0) и сыграв вничью с «Реал Сосьедадом» (3:3).

Не сыграют: «Райо Вальекано» не сможет рассчитывать на травмированного Диего Мендеса.

Состояние команды: В последних матчах «Райо Вальекано» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

«Страсбург»

Турнирная таблица: В первом раунде плей-офф Лиги конференций «Страсбург» переиграл хорватскую «Риеку» (1:1 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).

В четвертьфинале еврокубка французы нанесли фиаско немецкому «Майнцу» (4:0 — победа

дома, 0:2 — поражение в гостях).

Последние матчи: «Страсбург» после матчей 1/4 финала Лиги конференций провёл две встречи во французской Лиге 1, переиграв «Лорьян» (3:2) и проиграв «Ренну» (0:3).

Не сыграют: Французскому клубу из-за травмы колена не сможет помочь защитник Аарон Ансельмино. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит Валентин Барко.

Состояние команды: «Страсбург» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Райо Вальекано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Страсбурга» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.75.

Прогноз: Испанский клуб сейчас на моральном подъеме, победа «Райо Вальекано» над «Эспаньолом» и ничья с «Реал Сосьедадом» на внутренней арене может придать уверенности испанцам в матче против «Страсбурга».

Ставка: Победа «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В среднем за матч «Страсбург» и «Райо Вальекано» забивают по два гола, можно рискнуть в пользу результативной игры, в частности, что греки и испанцы обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.