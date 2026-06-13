прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.20

15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Швеция и Тунис. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Швеция

Турнирное положение: Шведы попали на Мундиаль через горнило стыков. Причем в отборочной группе команда финишировала на последнем 4-м месте.

При этом Швеция забила всего 4 мяча в 6 матчах отбора. И это при наличии в составе таких классных атакующих игроков, как Виктор Дьёкереш!

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледно. Шведы не сумели одолеть Грецию (2:2).

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До того команда вчистую уступила норвежцам (1:3). Зато в финале стыков были обыграны крепкие поляки (3:2).

В своих последних матчах Швеция выглядела не столь монолитно. Зато главная атакующая надежда Дьёкереш сумел поразить ворота греков.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в двух последних матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей. Да и вообще, в отборе команда в среднем пропускала 2 гола за матч.

Очные поединки с Тунисом для команды исторически складываются успешно. В трех поединках «тре крунур» победили 2 раза при одном поражении. Вот только последняя виктория датирована еще 1999-м годом.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы уверенно выиграли свою отборочную группу. Команда победила в девяти матчах из десяти.

Причем Тунис настрелял 22 гола в ворота соперников. А вот в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Тунисцы разгромно уступили Бельгии (0:5).

Несколько ранее команда минимально проиграла австрийцам (0:1). А вот спарринг с канадцами принес сухой паритет.

А ведь Тунис в трех своих последних поединках не забил ни разу! Да и коллизия от бельгийцев серьёзно обнажила проблемы в обороне.

Состояние команды: тунисцы несколько подзабыли вкус побед. Плюс команде крайне натужно даются поединки с крепкими соперниками.

Африканцы явно попытаются побороться за вторую позицию. Вот только в плане реализации у команды явно что-то разладилось.

Тунисцы в нынешнем календарном году смогли обыграть только сборную Гаити, да и то минимально. В этой же встрече африканцы явно будут действовать в расчете на контратаки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Швеции дают 1.85, а на тунисцев — 4.33; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.20, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: Шведы имеют в своем составе результативного Дьёкереша, да и тылы тунисцев в последних матчах часто совершали результативные сбои.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Швеция — Тунис принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

4.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч Швеция — Тунис принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.

Пять причин, почему ставка зайдет