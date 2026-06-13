15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Швеция и Тунис. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Швеция
Турнирное положение: Шведы попали на Мундиаль через горнило стыков. Причем в отборочной группе команда финишировала на последнем 4-м месте.
При этом Швеция забила всего 4 мяча в 6 матчах отбора. И это при наличии в составе таких классных атакующих игроков, как Виктор Дьёкереш!
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледно. Шведы не сумели одолеть Грецию (2:2).
До того команда вчистую уступила норвежцам (1:3). Зато в финале стыков были обыграны крепкие поляки (3:2).
В своих последних матчах Швеция выглядела не столь монолитно. Зато главная атакующая надежда Дьёкереш сумел поразить ворота греков.
Состояние команды: в двух последних матчах команда пропустила в свои ворота 5 мячей. Да и вообще, в отборе команда в среднем пропускала 2 гола за матч.
Очные поединки с Тунисом для команды исторически складываются успешно. В трех поединках «тре крунур» победили 2 раза при одном поражении. Вот только последняя виктория датирована еще 1999-м годом.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы уверенно выиграли свою отборочную группу. Команда победила в девяти матчах из десяти.
Причем Тунис настрелял 22 гола в ворота соперников. А вот в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Тунисцы разгромно уступили Бельгии (0:5).
Несколько ранее команда минимально проиграла австрийцам (0:1). А вот спарринг с канадцами принес сухой паритет.
А ведь Тунис в трех своих последних поединках не забил ни разу! Да и коллизия от бельгийцев серьёзно обнажила проблемы в обороне.
Состояние команды: тунисцы несколько подзабыли вкус побед. Плюс команде крайне натужно даются поединки с крепкими соперниками.
Африканцы явно попытаются побороться за вторую позицию. Вот только в плане реализации у команды явно что-то разладилось.
Тунисцы в нынешнем календарном году смогли обыграть только сборную Гаити, да и то минимально. В этой же встрече африканцы явно будут действовать в расчете на контратаки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Швеции дают 1.85, а на тунисцев — 4.33; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.20, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.67.
Прогноз: Шведы имеют в своем составе результативного Дьёкереша, да и тылы тунисцев в последних матчах часто совершали результативные сбои.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Тунисцы в отборочном цикле весьма преуспевали в плане реализации
- Супербомбардир Дьёкереш явно сделает разницу в атаке
- Швеция неизменно забивала в 6 своих последних поединках
- Тунис не может забить уже в 3 матчах кряду
- Тунисцы в двух своих последних спаррингах пропустили 6 раз