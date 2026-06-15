Швецию и Тунис ждёт один из ключевых матчей стартового тура группы, поскольку потеря очков заметно осложнит дальнейшую борьбу за выход в плей-офф. Скандинавы подходят к встрече в более стабильном состоянии с точки зрения атакующего потенциала: при Грэме Поттере команда стала гораздо эффективнее использовать пространство и сильные стороны своих форвардов. Тунис же сделает ставку на организованную оборону, высокий уровень физической борьбы и попытки поймать соперника на ошибках. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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04:35 Матч пройдёт на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика), вместимостью 53 500 зрителей.

04:25 Команды встречались трижды, и преимущество остаётся за шведами. В 1992 и 1999 годах сборная Швеции одержала победы со счётом 1:0, а в 2003 году сильнее оказался Тунис (1:0). Все очные противостояния носили товарищеский характер, а их общей особенностью стала крайне низкая результативность — за три матча команды забили всего три мяча.

04:20 Тунис квалифицировался на чемпионат мира практически безупречно. Африканская команда выиграла девять из десяти матчей отбора, набрала 28 очков из 30 возможных, забила 22 мяча и не пропустила ни одного. Однако впечатляющая статистика во многом была обусловлена уровнем соперников, а после смены главного тренера результаты резко ухудшились. С приходом Сабри Лямуши сборная находится в стадии перестройки. В четырёх товарищеских матчах команда одержала всего одну победу, сыграла вничью с Канадой и потерпела два поражения, включая разгром от Бельгии (0:5), который стал самым крупным за последние десятилетия.

04:18 Швеция подходит к чемпионату мира в статусе команды, которая сумела вовремя выбраться из кризиса. Проваленный групповой этап европейской квалификации мог оставить скандинавов за бортом турнира, однако успешное выступление в Лиге наций подарило дополнительный шанс, которым команда Грэма Поттера воспользовалась в полной мере. В стыковых матчах шведы уверенно прошли Украину (3:1) и Польшу (3:2), продемонстрировав гибкость и способность перестраиваться под соперника.

04:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.