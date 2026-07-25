Возвращение Сандро Шварца в РПЛ получилось далёким от праздничного. «Динамо» активно начало матч с «Крыльями Советов», много било до перерыва, несколько раз находило Константина Тюкавина в штрафной, но так и не пробило Сергея Песьякова. После паузы москвичи вроде бы должны были добавить, но потеряли контроль над игрой. Самарцы поднялись выше, стали смелее прессинговать и создали достаточно, чтобы Андрей Лунёв стал главным героем матча. В итоге скучные 0:0, свист трибун и много работы для немецкого тренера.

В «Динамо» этим летом вернулся Сандро Шварц, от которого снова ждут интенсивности, агрессии, ясной структуры и атакующего футбола. Предсезонка давала поводы для оптимизма: после осечки с «Торпедо» бело-голубые выиграли несколько контрольных матчей, в том числе дважды обыграли ЦСКА. И всё-таки официальная игра — совсем другой уровень ответственности и интенсивности. Особенно против «Крыльев», которые при Сергее Булатове в конце прошлого сезона спаслись от вылета, обыграли «Локомотив» и «Спартак», а теперь пытаются доказать, что не зря остались в РПЛ. У самарцев была длинная серия гостевых поражений, и ничья на выезде у «Динамо» уже сама по себе выглядит шагом к исправлению этой проблемы.

«Динамо» начало ярко, но без гола

Шварц выбрал достаточно ожидаемую атакующую группу: Тюкавин на острие, рядом Артур, Бителло и Гладышев. «Динамо» сразу забрало мяч и постаралось включить высокий темп. Уже в первые минуты Бителло получил пространство слева в штрафной и пробил, но рикошет увёл мяч рядом со штангой. Затем после углового Рикардо бил выше. Самым заметным в атаке у хозяев был Тюкавин, он открывался, искал мяч, участвовал в комбинациях и регулярно оказывался в правильных точках. А главной проблемой стала реализация: после подачи Скопинцева Константин пробил головой рядом со штангой, позже пытался подправить мяч в створ после удара Зайдензаля, но снова не попал в створ, уже из вратарской. Были и другие эпизоды, где удар то блокировали, то мяч после рикошета прилетал к Песьякову.

Удар Бителло https://t.me/fcdynamo

По первому тайму «Динамо» действительно выглядело активнее. Команда много подходила к штрафной, зарабатывала стандарты, била из разных позиций, правда в этом давлении не хватало финального решающего действия. Удары были, но говорить о постоянной опасности вообще не приходилось. А «Крылья» несколько раз отбились и постепенно поняли, что могут попробовать наказать хозяев.

Самарцы выдержали несколько волн динамовского давления, а затем начали находить свои моменты. Первый большой шанс пришёл после углового: Баньяц подал, Божин выиграл позицию и пробил головой в дальний угол с отскоком от газона. Лунёв успел сложиться и вытащил очень сложный мяч. Через несколько минут вратарь снова спас «Динамо» — когда Олейников убежал справа от Рикардо и пробил низом из штрафной. Формально хозяева больше владели и атаковали, но пара качественных моментов гостей вполне могла перевернуть матч.

«Динамо» – «Крылья Советов» https://t.me/fcdynamo

На второй тайм «Динамо» не хватило

После перерыва от команды Шварца ждали большего в атаке, а получилось ровно наоборот. «Крылья» начали вторую половину смелее, выше встречали соперника и уже не были готовы принять роль второго номера. Сразу после возобновления игры Олейников в касание пробил с линии штрафной, мяч после рикошета едва не нырнул в нижний угол, но Лунёв выручил в третий раз. Затем Рассказов навешивал на линию вратарской, и вратарь «Динамо» снова сыграл надёжно, сняв мяч с головы нападающего.

У москвичей впереди всё хуже работали комбинации с мячом. Были разве что стандарты и редкие попытки фланговых атак, но Песьяков во втором тайме не был в постоянном напряжении. Бителло старался в центре, а Тюкавин периодически получал передачи в штрафную, но каждый раз либо мешал защитник, либо не хватало точности. Показательный момент: после выхода Миранчука, Окишора, Рубенса и Сергеева в игре «Динамо» не появилось ничего нового. Шварц в концовке даже перестроил команду на игру с двумя нападающими, а моментов не добавилось. А на стандартах «Крылья» уверенно снимали верх, Чернов и Божин провели крепкий матч в обороне.

«Динамо» – «Крылья Советов» https://t.me/fckssamara_official

Булатов, наоборот, попал заменами в динамику матча. Крамарич и Макаров вышли после часа игры и почти сразу создали момент — Крамарич отдал на правый фланг Макарову, сам ворвался под ответную передачу в штрафную, но не сумел нормально попасть по мячу с хорошей позиции. Затем Крамарич получил заброс за спину, и Лунёву пришлось выходить далеко из ворот, чтобы прочитать эпизод. В самой концовке Макаров, бывший игрок «Динамо», получил шанс наказать свою старую команду, но пробил слишком слабо и удобно для Лунёва. Ну, поэтому-то из Москвы его так легко и отпустили.

В последние минуты «Крылья» выглядели даже увереннее хозяев. Они держали мяч, не боялись играть на чужой половине, а болельщики «Динамо» всё громче реагировали на стерильное владение своей команды. На 87-й минуте свист с трибун как бы символизировал общее разочарование — возвращение Шварца ждали с надеждой на свежесть в атаке, а получили затянутую нулевую ничью.

Кирилл Печенин https://t.me/fckssamara_official

«Крылья» понравились, за «Динамо» стоит следить ещё внимательнее

Главная проблема «Динамо» не в отсутствии моментов вообще, а в том, что стартовое давление быстро потеряло остроту. В первом тайме команда била много, но далеко не всегда из действительно убойных позиций. После перерыва «Динамо» не добавило интенсивности, не получило нужного импульса от замен и позволило «Крыльям» играть выше. Команда Шварца по игре могла не набрать и одного очка, теперь интересно, как «Динамо» отреагирует на первый «красный флаг» сезона.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» полностью заслужили эту ничью. Они стали смелее и во второй половине точно не выглядели командой, которая боялась выездов весь прошлый сезон. Психологически такой старт очень важен как для самарской команды, так и для будущих соперников — недооценки теперь ждать не стоит.