Чемпион России «Зенит» стартует в новом сезоне РПЛ гостевым матчем против «Акрона». Петербургский клуб начинает защиту чемпионского титула и постарается сразу набрать три очка в непростом выездном поединке. Хозяева наверняка рассчитывают навязать борьбу одному из главных фаворитов сезона и порадовать своих болельщиков успешным стартом. За ходом трансляции можно следить в нашей онлайн трансляции.

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15:30 «Акрон» и «Зенит» встречались между собой шесть раз. Клуб из Санкт-Петербурга смог одержать победу лишь в трёх матчах. Один раз соперники сыграли вничью и в двух встречах успех праздновали тольяттинцы. В прошлом сезоне игра в Самаре завершилась вничью (1:1). Сначала Педро открыл счет за «Зенит», затем Севикян восстановил равновесие на табло. В концовке поединка тогда «акронцы» могли вырвать победы, но Дзюба не реализовал пенальти. В Санкт-Петербурге команда Сергея Семака одержала победу со счётом 2:0.

«Зенит» — «Акрон». Сезон 2025/2026 globallookpress.com

15:20 Глушенков вполне может заменить Энрике в линии нападения, а Вега на левом фланге постарается сыграть просто и будет обострять атаки своей команды, так как это делал Дуглас Сантос. Получится ли, узнаем через 1,5 часа игры.

15:10 В расположение питерского клуба вернулись участники чемпионата мира Дуглас Сантос и Луис Энрике. Однако участие бразильцев в стартовой игре чемпионата России под вопросом. Сергей Семак решил дать выходной футболистам в день игроки с «Акроном». Сейчас игроки проходят процесс восстановления и набирают форму после выступления на мундиале.

15:00 Время «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга — действующий чемпион России. В 30 матчах минувшего сезона команда Семака набрала 68 очков. К тому же новый сезон клбу с берегов Нивы начал с триумфа в Суперкубке России. «Зенит» вырвал победу у «Спартака» (1:1, 4:2 — по пенальти).

14:55 Благоевич берёт курс на работу с молодежью в «Акроне». К примеру, команда усилила свой состав такими игроками, как Никита Платон, Юрий Железнов, Слобадан Тедич. В тоже время тольяттинцы растались с лидером Артёмом Дзюбой. В минувшем сезоне Дзюба провел за тольяттинскую команду 28 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Артем Дзюба globallookpress.com

14:50 В составе «Акрона» произошли кардинальные изменения. В первую очередь они коснулись тренерского мостика. После двух лет работы с поста рулевого уволили Заура Тедеева. Теперь тольяттинский клуб тренирует Срджан Благоевич. Сербский специалист известен по работе в «Астане», «Дебрецене» и «Партизане».

14:45 Начнём с хозяев поля — «Акрона». В прошлом сезоне тольяттинцы заняли 13-е место в чемпионате России, набрав в 30 матчах 27 очков. Команде пришлось играть стыковые матчи против «Ротора» за право остаться в высшей лиге российского футбола (2:1 — победа по сумме двух игр).

14:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.