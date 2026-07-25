прогноз на центральный матч 3-го тура Первой лиги, ставка за 2.68

25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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«Ленинградец»

Турнирное положение: «Областные» только-только привыкают к реалиям первого дивизиона. Вот только пока команда пребывает на дне турнирной таблицы.

При этом «Ленинградец» в кадровом плане выглядит скромненько. Да и в двух первых турах команда не отличилась ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно: «областные» уступили «Шиннику» (0:2).

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Несколько ранее команда вчистую проиграла «Уфе» (0:3). К тому же в 2 летних спаррингах «областные» уступили с общим счетом 0:7.

При этом «Ленинградец» проиграл четырежды кряду. А вот последняя победа случилась еще полтора месяца назад: еще в рамках Второй лиги.

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Состояние команды: «Областные» летом сохранили свои главные кадровые активы, вот только притирка к Первой лиге проходит чересчур болезненно.

При этом «Ленинградец» постарается дать бой одному из фаворитов первенства. Вот только новичку лучшей лиги мира еще нужно сдержать лидеров «шмелей»…

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» довольно серьезно усилились под задачу. На текущий момент команда оккупировала 7-ю строчку турнирной таблицы.

При этом «Урал» в двух турах набрал три очка. В них «шмели» забили 3 мяча при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда Сергея Юрана добыла свою премьерную викторию, легко переиграв «Енисей» (3:0).

До того команда в концовке уступила «Торпедо» (0:1). А вот в 2 летних контрольных поединках «шмели» по разу победили и сыграли вничью.

Нет сомнений, что «Урал» будет бороться за лидерство в лучшей лиге мира. Состав у команды Юрана по именам весьма симпатичный.

Состояние команды: «Шмели» постепенно набирают обороты. Явно скажут свое веское слово опытные Евгений Харин и Хорен Байрамян.

Команда Юрана мотивирована как можно скорее запрыгнуть в группу лидеров. Плюс заметно прогрессируют Никита Морозов и Денис Боков.

«Шмели» по ходу турнира должны только прибавлять. И уж точно подопечные Юрана не должны испытать сложностей в матче с аутсайдером.

На что ставят в матче Ленинградец — Урал Букмекерские коэффициенты на матч Ленинградец — Урал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 3.82, тогда как победа оппонента — в 5.98.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.05, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.79.

Прогноз: «Шмели» набирают обороты, тогда как «областные» находятся лишь в поиске себя в новых условиях.

2.68 Фора «Урала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Ленинградец» — «Урал» принесёт чистый выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Фора «Урала» -1.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.05 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ленинградец» — «Урал» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдет