25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.
«Ленинградец»
Турнирное положение: «Областные» только-только привыкают к реалиям первого дивизиона. Вот только пока команда пребывает на дне турнирной таблицы.
При этом «Ленинградец» в кадровом плане выглядит скромненько. Да и в двух первых турах команда не отличилась ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно: «областные» уступили «Шиннику» (0:2).
Несколько ранее команда вчистую проиграла «Уфе» (0:3). К тому же в 2 летних спаррингах «областные» уступили с общим счетом 0:7.
При этом «Ленинградец» проиграл четырежды кряду. А вот последняя победа случилась еще полтора месяца назад: еще в рамках Второй лиги.
Состояние команды: «Областные» летом сохранили свои главные кадровые активы, вот только притирка к Первой лиге проходит чересчур болезненно.
При этом «Ленинградец» постарается дать бой одному из фаворитов первенства. Вот только новичку лучшей лиги мира еще нужно сдержать лидеров «шмелей»…
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» довольно серьезно усилились под задачу. На текущий момент команда оккупировала 7-ю строчку турнирной таблицы.
При этом «Урал» в двух турах набрал три очка. В них «шмели» забили 3 мяча при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда Сергея Юрана добыла свою премьерную викторию, легко переиграв «Енисей» (3:0).
До того команда в концовке уступила «Торпедо» (0:1). А вот в 2 летних контрольных поединках «шмели» по разу победили и сыграли вничью.
Нет сомнений, что «Урал» будет бороться за лидерство в лучшей лиге мира. Состав у команды Юрана по именам весьма симпатичный.
Состояние команды: «Шмели» постепенно набирают обороты. Явно скажут свое веское слово опытные Евгений Харин и Хорен Байрамян.
Команда Юрана мотивирована как можно скорее запрыгнуть в группу лидеров. Плюс заметно прогрессируют Никита Морозов и Денис Боков.
«Шмели» по ходу турнира должны только прибавлять. И уж точно подопечные Юрана не должны испытать сложностей в матче с аутсайдером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 3.82, тогда как победа оппонента — в 5.98.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.05, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.79.
Прогноз: «Шмели» набирают обороты, тогда как «областные» находятся лишь в поиске себя в новых условиях.
Ставка: Фора «Урала» -1.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.05.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Урал» в кадровом плане выглядит весьма выгодно
- «Шмели» ставят перед собой задачу повыситься в классе
- «Областные» уступили в 4 своих последних матчах, не забив в них ни разу
- «Урал» в двух первых турах пропустил всего один раз
- «Ленинградец» не может победить в 5 матчах кряду