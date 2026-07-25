В предстоящем экспрессе рассмотрим два матча РПЛ, а также встречу в Лиге PARI. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.49.

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Футбол. РПЛ

Летняя подготовка бело-голубых внушает оптимизм. После поражения от московского «Торпедо» (0:2) «Динамо» выдало серию из шести побед подряд. За это время были обыграны «Нижний Новгород» (2:1), «Оренбург» (2:1), «Динамо-2» (10:0), «Акрон» (1:0), а также дважды ЦСКА — 4:3 и 5:2. Команда уверенно действует в атаке и регулярно создает большое количество опасных моментов.

Самарский клуб сохранил место в Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, заняв 11-е место с 32 очками. За 30 туров команда забила 35 мячей и пропустила 50, что стало одним из худших показателей среди коллективов, оставшихся в элите. Подготовка к новому чемпионату складывается непросто. «Крылья Советов» не смогли одержать ни одной победы в пяти контрольных встречах. Команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1), после чего уступила «Соколу» (2:3), «Спартаку» (2:3), «Рубину» (0:2) и «Акрону» (1:2).

Статистика последних очных встреч полностью на стороне москвичей. В пяти предыдущих матчах «Динамо» одержало четыре победы, а еще одна игра завершилась безголевой ничьей. Последняя встреча команд состоялась 1 марта нынешнего года и завершилась убедительной победой «Динамо» — 4:0.

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«Динамо» подходит к старту сезона в отличной форме. Команда много забивает, уверенно действует дома и имеет серьезное психологическое преимущество благодаря успешным матчам против «Крыльев Советов» в последние годы. Самарцы, напротив, неудачно провели межсезонье и пока не демонстрируют стабильной игры ни в обороне, ни в атаке. Если хозяева сыграют на своем привычном уровне, у гостей будет немного шансов зацепиться за очки.

Ставка: Победа московского «Динамо» за 1.42.

«Факел» — «Динамо» Махачкала

Футбол. РПЛ

Воронежский клуб по итогам прошлого сезона занял второе место в Первой лиге и вернулся в элитный дивизион. Несмотря на успешное выполнение задачи, весенняя часть чемпионата получилась менее убедительной, чем осенняя. После зимней паузы команда набрала лишь 20 очков в 13 матчах, однако запаса прочности хватило для прямого повышения в классе.

Во время подготовки к сезону воронежцы провели три контрольных встречи: обменялись победами с «Ростовом» (3:1 и 1:2), а также сыграли вничью с «Акроном» (1:1). Главным преимуществом команды остается домашний стадион. В прошлом сезоне Первой лиги «Факел» проиграл дома лишь один матч из 17, показав лучший результат турнира по количеству набранных очков на своем поле.

Махачкалинцы сохранили место в РПЛ благодаря успешным стыковым матчам против «Урала», одержав две сухие победы — 1:0 и 2:0. Однако концовка прошлого чемпионата оставила неоднозначное впечатление: команда завершила регулярный сезон серией из девяти матчей без побед.

Главной особенностью махачкалинцев остается максимально осторожный стиль игры. В прошлом сезоне команда пропустила всего 37 мячей, однако забила лишь 19 — один из самых низких показателей в лиге. Особенно слабо «Динамо» выглядело в гостях, где за 15 матчей чемпионата не одержало ни одной победы.

Ставка: «Динамо» Махачкала не проиграет за 1.51.

«Волга» Ульяновск — «Нефтехимик»

Футбол. Лига PARI

Старт чемпионата для клуба из Ульяновска сложился крайне непросто. После двух туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, уступив в обоих матчах. Сначала «Волга» проиграла «Енисею» (1:2), а затем не справилась с московским «Торпедо» — 1:3. Во встрече с москвичами команда сумела сократить отставание в счете после гола Андрея Костина, однако практически сразу вновь пропустила и не смогла вернуться в игру.

Главной проблемой коллектива пока остается оборона — пять пропущенных мячей в двух турах. При этом в атаке ульяновцы выглядят достаточно неплохо, отличившись в каждом матче нового сезона.

Коллектив из Нижнекамска после двух туров набрал три очка и располагается в середине турнирной таблицы. Команда начала сезон с поражения от «Велеса» (0:1), но затем сумела реабилитироваться, минимально обыграв на выезде тульский «Арсенал» — 1:0. Победный мяч во втором тайме забил Ислам Машуков, после чего «Нефтехимик» сосредоточился на обороне и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Команда традиционно делает ставку на надежную игру без мяча и редко участвует в результативных матчах.

«Волга» крайне неудачно стартовала в чемпионате, однако фактор домашнего поля и высокая мотивация могут помочь хозяевам набрать первые очки. «Нефтехимик» выглядит более организованной командой, но предпочитает осторожный футбол и редко создает большое количество моментов. Ожидается напряженная и равная встреча, в которой многое может решить один точный удар.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.63.

3.49 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.49.