На фоне топовых версий ежегодных спортивных симуляторов Grand Theft Auto VI выглядит едва ли не щадящей кошелек покупкой.

В этом месяце сразу два ежегодных спортивных симулятора раскрыли свои ценники — и оба забрались в верхний эшелон, остановившись на отметке $149,99 (~11650 рублей).

NBA 2K27 от 2K Sports выйдет 4 сентября и получит Ultra Edition за $149,99, а FC 27 от Electronic Arts появится 25 сентября с Ultimate Plus Edition, которая обойдется — как уже нетрудно догадаться — в те же $149,99.

Примечательно это потому, что самая дорогая версия Grand Theft Auto VI, вокруг которой разгорелось немало споров из-за цены в $99,99 (~7750 рублей), теперь выглядит едва ли не одним из самых доступных премиальных изданий среди крупнейших осенних релизов.

К сожалению, на этом фоне стоимость предстоящей GTA действительно кажется более адекватной, однако хороших новостей для игроков в подобном сравнении все равно немного, — считают в GTA Boom.

Сравнительная таблица стоимости игр LiveSport.Ru

Take-Two Interactive владеет Rockstar Games, создающей GTA VI, и одновременно контролирует 2K, выступающую издателем NBA 2K27. Поэтому аргумент в духе «посмотрите, насколько хуже обстоят дела у спортивных игр» никого не оправдывает: половина этого сравнения принадлежит одной и той же материнской корпорации.

По сути, одна компания проводит два ценовых эксперимента на двух разных аудиториях в рамках одного финансового года — с разницей примерно в одиннадцать недель.

Тот факт, что Take-Two назначила для своего ежегодного спортивного симулятора цену на десять долларов ниже, чем для главного блокбастера года, а Electronic Arts поступила аналогичным образом, также говорит о том, что ценовая вершина в $79,99 (~6200 рублей) пока не стали новым отраслевым стандартом.

Будь это действительно так, NBA 2K27 тоже продавалась бы за $79,99. Но этого не произошло.

То же самое касается и Electronic Arts: обе компании сохранили базовую стоимость своих ежегодных релизов на уровне $69,99 (~5450 рублей), тогда как GTA 6 поднялась до отметки в $79,99.

Все это наглядно показывает, чем на самом деле продиктована цена GTA 6. Разумеется, спросом. Take-Two просит за GTA 6 $79,99, потому что прекрасно понимает: игроки готовы столько заплатить. По той же причине базовая NBA 2K27 стоит $69,99.

Издание Ultimate Plus Edition для FC 27 включает 10 000 FC Points, однако распорядиться ими сразу не получится. Валюта начисляется пятью ежемесячными выплатами, причем каждая из них привязана к определенному сроку.

FC 27: Ultimate Team EA

Если не успеть забрать очередную порцию вовремя, уже оплаченные FC Points будут потеряны. В Ultimate Edition для GTA 6 ничего подобного нет: доплатив $20 (~1550 рублей) за магазины, транспорт и бонусы для убежища, владелец получает весь этот контент по мере прохождения игры.

Но не стоит заблуждаться: Rockstar вовсе не заслуживает снисхождения лишь потому, что на фоне конкурентов GTA 6 является более доступной для приобретения.

Многие премиальные издания современных игр предлагают будущие дополнения, загружаемый контент, а порой еще и коллекционные физические предметы. У GTA 6 ничего подобного нет.

По сути, дополнительная плата взимается за контент, который уже присутствует в игре на релизе, но искусственно скрыт за более дорогим изданием.

Впрочем, ни одно из изданий за 11+ тыс. рублей нельзя назвать более выгодной покупкой лишь потому, что в его составе больше бонусов.

Основную часть этой стоимости составляют внутриигровые валюты — Virtual Currency в одном случае и FC Points в другом. Обе они завязаны на системах прогрессии, развитие в которых нарочно замедлено разработчиками.

На практике это означает, что игрок платит реальные деньги за возможность пропустить гринд, специально выстроенный таким образом, чтобы этот самый пропуск хотелось купить.

Приобрести косметический предмет — обычная сделка. Заплатить за возможность обойти систему, созданную с расчетом на раздражение игрока, — уже совсем другая история.

NBA 2K27 PS Store

При этом именно за такую модель монетизации NBA 2K и серия FC уже много лет подвергаются жесткой критике со стороны игроков, журналистов и организаций, защищающих права потребителей.

Пожалуй, единственным аргументом в пользу GTA 6 остается срок ее потенциальной жизни. Grand Theft Auto V вышла еще в 2013 году, однако в нее продолжают играть даже в 2026-м.

Если GTA 6 окажется столь же долговечной, а вероятность этого крайне высока, то покупка за $79,99 со временем сведется всего к нескольким долларам в год.

Ежегодные спортивные симуляторы, напротив, каждую осень снова просят около семидесяти долларов, тогда как прошлогодняя часть практически моментально превращается в забытый продукт после выхода новой.

Если оценивать стоимость с точки зрения количества лет, в течение которых игра остается актуальной, сравнивать эти модели попросту невозможно.

Ситуацию усугубляет и другой момент. Издание Ultra Edition для NBA 2K27 заявлено как предложение с ограниченным сроком доступности — приобрести его можно лишь до 6 сентября. Ultimate Plus Edition для FC 27 также исчезнет из продажи после 31 августа. Как и в случае с GTA 6, речь идет исключительно о цифровых товарах.

Здесь нет складских запасов, ограниченного тиража или любых других физических причин, из-за которых издание действительно могло бы закончиться. Вся эта схема строится исключительно на искусственно созданном ощущении дефицита, призванном подтолкнуть игроков к быстрой покупке.

И тот факт, что сразу два конкурирующих издателя используют одну и ту же тактику, практически не оставляет сомнений: подобный прием действительно приносит результат.

Поэтому к подобным сравнениям стоит относиться без лишних иллюзий. Да, на этом фоне GTA 6 действительно становится выгодной покупкой, особенно если учитывать, что ее ценность вполне может сохраниться на протяжении десятилетия.

Но ощущение этой «выгодности» во многом стало побочным эффектом крайне терпеливой работы компаний, годами продающих виртуальные футбольные карточки.