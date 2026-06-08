В CGMagazine собрали полный список материалов, презентованных на июньской выставке Microsoft.

После невероятно насыщенных выходных, наполненных громкими анонсами и долгожданными премьерами, Xbox Games Showcase 2026 стал одним из последних крупных ивентов в рамках SGF 2026 — и, надо сказать, сумел произвести впечатление.

Наконец состоялась презентация, в рамках которой Microsoft не стала размениваться по мелочам и выкатила на главную сцену самые мощные козыри.

Компания не только продемонстрировала новые подробности уже анонсированных проектов, но и припасла несколько сюрпризов. Еще в начале месяца Xbox сообщила, что презентация пройдет вслед за открытием Summer Game Fest 2026 и будет сосредоточена на разработках внутренних студий.

Обещание оказалось не пустыми словами. За годы существования выставка Xbox успела заработать репутацию площадки для громких премьер — достаточно вспомнить первый тизер Fable от Playground Games, который моментально вызвал волну обсуждений среди игроков.

В этом году на Xbox Games Showcase 2026 лежала особая ответственность. Всего несколько дней назад новый генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма заявила: «Чтобы быть полноценной платформой, необходимо обладать эксклюзивным контентом и сервисами». Именно такой подход и лег в основу нынешней презентации Xbox.

Ниже представлены все анонсы Xbox Games Showcase 2026 в том порядке, в котором они были продемонстрированы во время трансляции.

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

Открытие Xbox Games Showcase 2026 было посвящено Gears of War: E-Day. Камера показывает бойцов в гражданской одежде, а на экране появляются заметно более молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго. Однако мирная картина длится недолго: вскоре из-под земли Серы начинает вырываться саранча.

Для поклонников серии это первый полноценный взгляд на Серу до начала войны. Город выглядит процветающим, а его инфраструктура — современной и технологически развитой, создавая впечатление мира, который еще не успел столкнуться с надвигающейся катастрофой.

На протяжении всего нового показа Gears of War: E-Day центральную роль играет Корпсер — гигантское паукообразное чудовище, знакомое ветеранам серии еще по оригинальному трейлеру 2006 года. Монстр сеет хаос, пробивает туннели, рушит основания городских кварталов и превращает происходящее в непрерывный поток ужаса и адреналина.

Кроме того, The Coalition заметно переработала многие визуальные элементы игрового процесса. Особенно это касается добиваний и боевой анимации.

Кульминацией показанного фрагмента становится масштабная перестрелка, в ходе которой Маркус сталкивается лицом к лицу с Бумером. В последний момент его спасает другой боец, а огромную саранчу буквально распиливают надвое.

Релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября. Игра выйдет эксклюзивно для консолей Xbox.

Fable

Fable

Следующим на Xbox Games Showcase 2026 стал проект от внутренней студии Xbox. Playground Games представила свежий взгляд на перезапуск Fable.

Трейлер знакомит игроков с героем по имени Изабель, которая рассуждает о том, кем на самом деле являются герои. Не обошлось и без отсылок к прошлым частям серии: в одном из эпизодов появляется Демонические двери, которые по традиции осыпают героя колкостями и ругательствами.

Альбиону не нужны герои — ему нужен «Герой». И, как самоуверенно заявляет Изабель, эта роль предназначена именно ей.

Под конец трейлера появляется Джек-из-Тени, чье неожиданное возвращение становится одним из главных моментов ролика.

Fable позволит игрокам стать тем Героем, которым они захотят быть. Релиз игры состоится 23 февраля.

Halo Campaign Evolved

Halo Campaign Evolved

Новый взгляд на первую часть франшизы Halo, представленный на Xbox Games Showcase 2026, возвращает поклонников серии туда, где когда-то началась эта история.

Halo Campaign Evolved выйдет 28 июля и предложит игрокам три новые миссии.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy

Следующим проектом от Asobo Studio стала Resonance — совершенно новая игра во вселенной A Plague Tale.

Игрокам предстоит взять на себя роль Софии, пройти через смертельно опасные испытания, преодолеть коварные препятствия и раскрыть тайны, которым, возможно, никогда не следовало выходить на свет.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится 27 августа.

Persona 4 Revival

Persona 4 Revival

Слухи о ремейке Persona 4 наконец получили официальное подтверждение на Xbox Games Showcase 2026.

Persona 4 Revival использует схожий визуальный стиль с Persona 3 Reload, хотя графика стала заметно современнее и во многом ближе к эстетике Persona 5. Новая версия позволит поклонникам вновь вернуться к четвертой номерной части серии без необходимости доставать PlayStation Vita.

Релиз Persona 4 Revival состоится 18 февраля 2027 года.

State of Decay 3

State of Decay 3

Следующий анонс представила еще одна компания подразделения Xbox Game Studios. Разработкой State of Decay 3 занимается Undead Labs.

На этот раз игрокам предстоит столкнуться с миром, оказавшимся на грани гибели, где выжившие пытаются организовать сопротивление против орд нежити. Однако мертвецы больше не просто бесцельно бродят по округе — теперь они активно выслеживают свою добычу.

Когда наступает ночь, выживание зависит только от вас и вашей команды.

Выход State of Decay 3 запланирован на 2027 год.

Sea of Thieves

Sea of Thieves

В новом обновлении Sea of Thieves появится режим Custom Seas, который позволит игрокам создавать собственные варианты развлечений.

Поклонники смогут устраивать полосы препятствий, придумывать соревнования в духе «Царя горы» и экспериментировать с другими игровыми форматами.

Каким именно станет двадцатый сезон Sea of Thieves, теперь во многом зависит от самих игроков.

Metro 2039

Metro 2039

Следующим проектом на Xbox Games Showcase 2026 стала Metro 2039 — новая часть серии динамичных шутеров от первого лица.

Релиз игры намечен на февраль 2027 года.

Bad Magpie

Bad Magpie

Затем на сцене Xbox Games Showcase 2026 состоялась мировая премьера Bad Magpie.

Главным героем игры стала маленькая синяя сорока, взаимодействующая с окружающим миром самыми разными способами. По духу проект напоминает Untitled Goose Game, делая ставку на забавные ситуации и реакцию окружения на действия игрока.

Bad Magpie выйдет в ближайшее время.

Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long 2: Wings of Ember

Сразу после этого состоялась еще одна мировая премьера — Wo Long 2: Wings of Ember. Новая игра от Koei Tecmo и Team Ninja станет продолжением серии Wo Long.

Релиз Wo Long 2: Wings of Ember запланирован на начало 2027 года.

Join Us

Join Us

В этой новой игре поклонникам жанра предстоит основать собственный культ конца света.

Игроки смогут вербовать последователей, строить свое поселение, формировать убеждения культа и расправляться с врагами — а заодно и с теми, кто отказывается верить.

Join Us представляет собой кооперативное приключение для 1-4 игроков с открытым миром, элементами выживания и насыщенным экшеном.

Релиз игры состоится в марте 2027 года.

Senua

Senua

Следующей мировой премьерой от Xbox Game Studios стала Senua — новая глава серии Hellblade.

Главная героиня, кельтская воительница Сенуа, оказывается заперта между жизнью и смертью в искаженном подобии чистилища. Чтобы обрести покой и вновь встретиться с теми, кого она любила и потеряла, ей предстоит пробиться через силы, угрожающие всему, во что она верит.

Выход Senua намечен на 2027 год.

Fallout 76: Infestations

Fallout 76: Infestations

Следующий трейлер был посвящен новому обновлению для Fallout 76.

Обновление Fallout 76: Infestations стало доступно сегодня. Кроме того, игроки смогут получать ежедневные бесплатные награды за вход в игру в период с 8 по 15 июня.

DOOM: The Dark Ages Revelations

DOOM: The Dark Ages Revelations

Продолжая наращивать градус жестокого и стремительного экшена, DOOM представила новое обновление для своей последней части.

В DOOM: The Dark Ages Revelations Палач Рока получит копье, позволяющее притягиваться к противникам, а также собственную версию знаменитого щита Капитана Америки, что заметно расширит арсенал в борьбе против полчищ ада.

DOOM: The Dark Ages Revelations выйдет 7 июля.

Crazy Taxi: World Tour

Crazy Taxi: World Tour

Безумные поездки, безумные приключения и безумные деньги возвращаются вместе с Crazy Taxi: World Tour.

Ранее SEGA уже обещала выпустить новую игру серии, и теперь поклонники наконец получили первый взгляд на проект.

Релиз Crazy Taxi: World Tour состоится в 2027 году.

Новая консоль Xbox Series X в честь 25-летия

Новая консоль Xbox Series X в честь 25-летия

Во время презентации также была представлена новая версия Xbox Series X, приуроченная к 25-летию бренда.

Лимитированная консоль получила зеленую расцветку и поступит в продажу в ноябре 2026 года.

Age of Empires IV: Raiders of the North Expansion

Age of Empires IV: Raiders of the North Expansion

Microsoft представила новое дополнение для Age of Empires IV под названием Raiders of the North.

Выход дополнения запланирован на осень 2026 года.

Minecraft Dungeons 2

Minecraft Dungeons 2

Следующий анонс на Xbox Games Showcase 2026 прибыл прямиком от Mojang Studios, а значит, без Minecraft здесь не обошлось.

Первый трейлер Minecraft Dungeons 2 продемонстрировал разнообразные биомы и множество противников, с которыми игрокам предстоит столкнуться в новом приключении.

Релиз Minecraft Dungeons 2 состоится 29 сентября.

Magicians: The Devil’s Deal

Magicians: The Devil’s Deal

Следующей мировой премьерой стала Magicians: The Devil’s Deal — история о магах, продающих свои души дьяволу.

Одним из них является Джейкоб, который оказался пленником адских мучений. Однако дьявол предлагает ему новую сделку. Вопрос лишь в том, сумеет ли Джейкоб выбраться из своей ловушки.

Выход Magicians: The Devil’s Deal запланирован на 2027 год.

Valor Mortis

Valor Mortis

На презентации также показали новый трейлер Valor Mortis, одновременно раскрыв дату релиза игры. Valor Mortis выйдет 24 сентября.

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online

Следующее обновление для The Elder Scrolls Online вернет игроков к истории, тесно связанной с воровским ремеслом, поскольку Гильдия воров вновь выходит на первый план.

Игроков ждет новая сюжетная линия Гильдии воров в Гленумбре, новое внутриигровое событие в открытом море, путешествие по Тамриэлю в компании Принца Безумия, а также новые испытания, загадки и способы взаимодействия с миром игры.

Первый сезон стартует 8 июля.

Microsoft Flight Simulator 2024 World Update 22

Microsoft Flight Simulator 2024 World Update 22

Для Microsoft Flight Simulator 2024 было анонсировано новое обновление. World Update 22 добавит в цифровую копию мира множество новых локаций, включая национальные парки и другие достопримечательности.

Where Winds Meet: Hidden Mountain

Where Winds Meet: Hidden Mountain

Новое дополнение Hidden Mountain для Where Winds Meet вскоре появится на Xbox.

Игроков ждет совершенно новая карта, новые территории для исследования и очередная порция приключений, вдохновленных боевыми искусствами.

Castlevania: Belmont’s Curse

Castlevania: Belmont’s Curse

На презентации также впервые показали Castlevania: Belmont’s Curse.

Трейлер продемонстрировал динамичный платформенный игровой процесс и многочисленные угрозы, с которыми предстоит столкнуться новой представительнице знаменитого рода Бельмонтов — Роуз Бельмонт.

Разработкой игры занимаются авторы The Rogue Prince of Persia и Dead Cells.

Релиз Castlevania: Belmont’s Curse состоится 15 октября 2026 года.

Vivarium

Vivarium

Следующим анонсом на Xbox Games Showcase 2026 стала Vivarium — новая игра от Serenity Forge с акцентом на повседневную жизнь и неспешное исследование мира.

Vivarium представляет собой приключенческий симулятор жизни с полностью рисованным визуальным стилем, вдохновленным классическими аниме.

Игрокам предстоит исследовать небольшой карманный мир, раскрывать его тайны и продвигаться по нелинейному сюжету, развитие которого зависит от принятых решений.

Игра выйдет в ближайшее время.

Persona 6

Persona 6

После утечек, появившихся на прошлой неделе, поклонники наконец получили официальное подтверждение существования Persona 6.

На Xbox Games Showcase 2026 игру показали в небольшом тизере, окончательно подтвердив ее разработку.

Spyro: A Realm Beyond

Spyro: A Realm Beyond

На презентации была анонсирована новая часть серии Spyro. Вместе с этим дракончик получил полностью обновленный внешний облик.

Релиз Spyro: A Realm Beyond состоится весной 2027 года.

Clockwork Revolution

Clockwork Revolution

Следом был представлен новый проект от InXile Entertainment — Clockwork Revolution.

События игры разворачиваются в мире с викторианской эстетикой, а игровой процесс от первого лица предлагает использовать окружение для создания хаоса и выполнения поставленных задач.

Игрокам предстоит взять судьбу в собственные руки и изменить расстановку сил в этом мире.

Clockwork Revolution выйдет в 2027 году и станет консольным эксклюзивом Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare 4 и DMZ

Call of Duty: Modern Warfare 4 и DMZ

Финалом Xbox Games Showcase 2026 стал новый показ сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4, а также первый взгляд на DMZ — новый шутер во вселенной Call of Duty: Modern Warfare.

Игрокам предстоит действовать в роли неофициального оперативника, отправляющегося в нестабильную боевую зону для поиска и эвакуации передовых военных технологий, оставшихся после современного конфликта.

DMZ предложит самостоятельный игровой опыт в рамках вселенной Call of Duty: Modern Warfare, сосредоточенный на вылазках в опасные районы и выполнении специальных задач.

Call of Duty: Modern Warfare 4 и DMZ выйдут 23 октября 2026 года на Xbox Series X|S, Xbox на ПК и в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming.