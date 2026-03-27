В механике Football Manager 26 защитники приобрели более весомое значение, чем когда-либо прежде, поэтому в Four-Four-Two составили рейтинг лучших молодых футболистов, способных за сравнительно небольшой бюджет укрепить оборону практически любой команды.

Еще совсем недавно оборонительная составляющая в Football Manager не играла решающей роли — достаточно было придерживаться агрессивного, насыщенного темпа атаки, чтобы добиваться результата.

Однако в FM26 грамотные действия в низком блоке способны приносить ощутимые дивиденды, а значит, качественная защитная линия реализована не просто как «одна из опций», а является тактической необходимостью.

Данило Дуки

Нидерланды прямо сейчас считаются одной из главных кузниц защитных талантов: достаточно взглянуть на таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Микки ван де Вен, Юрриен Тимбер, Ян Пол ван Хекке, Маттейс де Лигт, Лутсхарел Гертрюйда, Йоррел Хато и Иан Матсен, чтобы понять, насколько высока конкуренция за место в национальной сборной.

На этом фоне Данило Дуки выглядит доступной альтернативой целой россыпи нидерландских защитников, которыми сегодня располагает Премьер-лига. Перед нами по-настоящему мощный игрок с выдающимися физическими данными: 16 в силовой борьбе, а также 17 в игре на втором этаже и прыжке. За счет этого он способен стать опасной фигурой как в собственной штрафной, так и у чужих ворот.

Дополнительную ценность Дуки придает его универсальность: он может сыграть и в опорной зоне, и на правом фланге обороны. В большинстве сохранений такого разнопланового и полезного исполнителя для глубины состава можно подписать примерно за 10 миллионов фунтов.

Филиппо Терраччано

Принадлежащий «Милану», Филиппо Терраччано был отправлен в аренду в начале сезона 2025/26. За его развитием в рамках Football Manager 26 определенно стоит понаблюдать, ведь у этого итальянца есть все задатки, чтобы вырасти в универсального и крайне полезного игрока обороны.

Сильные цифры в физике в сочетании с уверенными показателями навесов и паса позволяют ему закрывать практически любую роль на правом фланге защиты — от активно подключающегося латераля до смещающегося в центр крайнего защитника.

И все это на фоне ценника в менее 17 миллионов евро, если успеть оформить сделку в нужный момент.

Абакар Силла

Абакар Силла регулярно всплывает в скаутских базах FM — и прежде всего благодаря своим выдающимся лидерским качествам: у 22-летнего защитника показатель лидерства достигает 17, что делает его отличным кандидатом в контексте усиления раздевалки и построения структуры команды.

Однако одним лишь этим его ценность не ограничивается. Силла — надежный левоногий вариант для линии обороны: он физически крепок, обладает ростом около 188 см, а также выделяется высокой агрессией и смелостью. При необходимости его можно переучить на позицию левого защитника, но в полной мере его потенциал раскрывается именно на левой стороне тройки центральных оборонцев.

Вилли Камбвала

Судя по оценкам FM, «Манчестер Юнайтед» ни при каких обстоятельствах не стоило расставаться с Вилли Камбвалой. Перед нами один из самых перспективных игроков в игре, и уже в ближайшие сезоны француз способен вырасти в центрального защитника топ-уровня в вашем сохранении.

Высокая скорость и отличное ускорение делают Камбвалу идеальным вариантом на роль страхующего центрального защитника, который быстро прогрессирует по мере взросления. Впрочем, показатель решительности у него немного проседает — и в отдельных сохранениях это действительно может помешать ему раскрыть максимум своего потенциала.

Внимательно следите за его первым сезоном и будьте готовы выложить за него более 80 миллионов евро, если развитие пойдет по правильному сценарию — такая инвестиция полностью оправдает себя за счет стабильности, которую он привнесет в оборону.

Дживайро Рид

Лучший молодой правый защитник в игре — и да, еще один опаснейший нидерландский талант в обороне. В случае с Дживайро Ридом речь идет о трансфере из категории «обязателен к подписанию» для любого сохранения в FM.

Представитель «Фейеноорда» отличается по-настоящему универсальным набором качеств: высокая скорость и точные навесы позволяют эффективно использовать его в роли атакующего латераля, способного постоянно нагружать фланг. При этом умение смещаться в центр делает его не менее полезным и в роли инвертированного крайнего защитника.

Более того, в фазе владения мячом Рида можно поднимать выше по флангу, фактически превращая в вингера, тогда как без мяча он спокойно возвращается к классической роли крайнего защитника — выносливости ему хватает, чтобы одинаково уверенно выполнять обе задачи.

Иго Огбу

Поиск выгодных вариантов за пределами топ-5 европейских чемпионатов — всегда разумная стратегия, и Иго Огбу как раз из тех центральных защитников, которых можно заполучить примерно за 11,5 миллиона евро, если действовать грамотно.

Нигериец представляет собой качественного центрального защитника с хорошим первым пасом — показатель передач на уровне 15 позволяет уверенно начинать атаки из глубины. При этом за счет силы, командной игры, умения действовать на втором этаже и приличного ускорения его при желании можно адаптировать и под роль опорного полузащитника.

В 25 лет он как раз входит в свой лучший игровой период, что делает такой трансфер особенно привлекательным с точки зрения соотношения цены и отдачи.

Эйвинн Хелланн

Всего в 20 лет Эйвинн Хелланн уже обладает показателем решительности на уровне 17 — это один из тех вундеркиндов, которых стоит подписывать без лишних раздумий примерно за 23 миллиона евро, особенно с учетом того, что за пару сезонов его стоимость способна вырасти как минимум вдвое.

Его сильные стороны очевидны: отбор, физическая мощь и агрессия выделяются на фоне большинства сверстников, а универсальность позволяет при необходимости использовать его не только в центре обороны, но и в полузащите или на фланге.

Однако по-настоящему Хелланна отличает доминирование в штрафной площади. При росте около 196 см и показателе прыжка 17 в сочетании с игрой головой на уровне 14, которая будет только прогрессировать, он становится серьезным оружием как при стандартах у чужих ворот, так и при обороне собственной штрафной.

Марио Хила

Марио Хила в рамках вашего сохранения способен вырасти в защитника мирового уровня: он уверенно закрывает любую роль в центре обороны и при необходимости может подниматься в полузащиту — в духе Джона Стоунза. При этом подписать его можно примерно за 34-35 миллионов евро.

Испанец представляет собой более агрессивный тип защитника, который надежно работает по зонам и эффективно страхует пространство, органично дополняя более техничных партнеров, ориентированных на начало атак.

А с показателем решительности 18 можно не сомневаться, что уже через пару сезонов он выйдет на свой максимальный уровень и станет ключевой фигурой в обороне.

Иван Фреснеда

Еще несколько лет назад Ивана Фреснеду называли будущей звездой мирового уровня, однако его развитие немного застопорилось. В итоге он оказался в лиссабонском «Спортинге», но именно такие моменты и создают возможности для выгодных трансферов.

Несмотря на временный спад, испанец в FM26 по-прежнему способен вырасти в основного крайнего защитника для клуба элитного уровня, а характеристика личности «довольно решительный» помогает ему уверенно двигаться к раскрытию своего потенциала.

За счет хорошего роста и надежных оборонительных показателей Ивана при желании можно адаптировать под разные позиции в линии защиты, превратив в универсального игрока, способного закрыть сразу несколько ролей.

Кевин Дансо

После перехода в «Тоттенхэм» Кевин Дансо не стал открытием — впрочем, там в последнее время мало кто ярко выстреливает — однако воспитанный в Милтон-Кинсе австриец по-прежнему остается, пожалуй, одним из лучших вариантов в своей ценовой категории: подписать его можно примерно за 46 миллионов евро.

При росте около 191 см и высоких показателях прыжка, скорости и выносливости Дансо выглядит надежным вариантом для ротации в топ-клубе. Но ключевая причина обратить на него внимание — вовсе не это.

Главное его оружие — длинные вбросы из аута. С показателем 17 он превращается в настоящего специалиста по созданию опасных ситуаций с бровки, а с учетом того, какую роль стандарты играют в современной версии игры, вы фактически получаете дополнительный инструмент давления на оборону соперника.