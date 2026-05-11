В Gaming on Phone попытались понять, что происходит с главным футбольным брендом игровой индустрии.

Долгие годы лицензия ФИФА и права на чемпионат мира воспринимались как главный трофей всей индустрии футбольных видеоигр.

С ней всегда приходил вполне определенный набор вещей: официальное оформление трансляций, реальные рекламные баннеры на стадионах, подлинная визуальная стилистика турнира, лицензированные сборные, фирменная типографика чемпионата мира и десятки мелочей, благодаря которым турнир внутри игры ощущался по-настоящему живым.

Пускай в полной мере этим пользовалась преимущественно одна серия, во времена EA Sports FIFA контент чемпионата мира казался чем-то практически недосягаемым.

Каждые четыре года именно этот турнир превращался в главное событие для сообщества: блеск знаменитого кубка, особые режимы, тематические карточки — все это воспринималось как вершина футбольного контента.

Даже сейчас обновление World Cup 22 вспоминается с теплотой, а некоторые карточки Prime Icons — вроде сияющего Бергкампа — давно стали для игроков чем-то культовым.

Но теперь, когда до FIFA World Cup 2026 остается ровно месяц, ситуация воспринимается удивительно иначе. И если смотреть на нее без прикрас, перемены выглядят даже немного шокирующими.

Разрыв между EA и ФИФА перевернул всю индустрию

Согласно последним сообщениям, ни один из крупнейших футбольных симуляторов современности — будь то EA FC, серия eFootball от KONAMI, Dream League Soccer или даже вышедшая в лайт-версии UFL Mobile — так и не получил официальную лицензию FIFA World Cup 2026.

Разумеется, это вовсе не означает, что все эти проекты останутся без контента чемпионата мира. Почти наверняка каждый из них подготовит собственный режим турнира: плей-офф со сборными, борьбу за главный трофей, награды за прохождение и привычный соревновательный азарт.

Само ощущение матчей на вылет никуда не исчезнет. Но все прекрасно понимают другое: когда дело касается чемпионата мира, именно подлинная атмосфера всегда имеет решающее значение.

И на этом фоне возникает вполне закономерный вопрос: а стоит ли сегодня вообще бороться за официальную лицензию FIFA World Cup? Действительно ли преимущества от нее все еще настолько велики, чтобы крупнейшие футбольные франшизы готовы были втягиваться в эту гонку?

Ответ во многом уходит корнями в события 2022 года. Именно тогда завершилось многолетнее партнерство между EA Sports и ФИФА, а после FIFA 23 серия окончательно переродилась в EA Sports FC. Почти три десятилетия — с 1993 года — обе стороны существовали бок о бок, а любые турниры под эгидой ФИФА превращались в масштабное шоу с ощущением настоящего футбольного праздника.

После расставания EA сохранила за собой большую часть клубных лицензий и прав на игроков благодаря новым соглашениям, тогда как ФИФА внезапно осталась без своего главного партнера в игровой индустрии.

Организации пришлось в спешке искать нового союзника — того, кто смог бы унаследовать официальное имя ФИФА вместе с правами на визуальный образ чемпионата мира.

Трудности потенциальной сделки

Поначалу все слухи вели к Take-Two Interactive — компании, стоящей за серией NBA 2K. В начале 2024 года разговоры о полноценном футбольном симуляторе под брендом FIFA звучали слишком громко, чтобы их игнорировать.

В индустрии всерьез обсуждали возможный выход FIFA 2K25 уже в том же году, и сообщество моментально загорелось этой идеей. Реалистичный футбольный симулятор с официальной лицензией ФИФА казался идеальным соперником для EA Sports FC.

Однако глава Take-Two Штраус Зельник довольно быстро остудил весь ажиотаж. По его словам, лицензия ФИФА — история «далеко не такая простая», как может показаться со стороны. В отличие от соглашений с NFL или NBA, само имя ФИФА не обеспечивает автоматический доступ к игрокам, клубам и национальным чемпионатам.

Все эти права по-прежнему приходится согласовывать отдельно — с федерациями, профсоюзами футболистов и клубными организациями по всему миру.

Зельник также отметил, что Take-Two полностью устраивает текущее положение спортивных франшиз компании, поэтому погружаться в настолько сложный и дорогостоящий проект никто не собирается. В итоге мечты о появлении FIFA от 2K постепенно растворились где-то среди бесконечных индустриальных слухов.

Поиски нового крупного партнера

К декабрю 2025 года спектр внимания внезапно сместился в сторону KONAMI. Согласно сообщениям инсайдеров, именно японская компания считалась главным претендентом на получение лицензии ФИФА.

Более того, часть источников утверждала, что речь может идти не о разовом соглашении под один турнир, а о полноценном долгосрочном партнерстве. Подобный сценарий выглядел вполне правдоподобно, особенно с учетом того, что KONAMI еще с 2024 года активно сотрудничала с киберспортивным подразделением ФИФА.

Именно eFootball стал официальной площадкой для проведения FIFAe World Cup, а само партнерство было продлено вплоть до 2026 года.

Компания организовывала Challenger Series, запускала тематические внутриигровые события и постепенно укрепляла связь с брендом ФИФА. В какой-то момент начало казаться, что именно KONAMI суждено первой вернуть полноценную официальную атмосферу чемпионата мира в большой футбольный симулятор.

И вот наступил май 2026 года — а официальных анонсов по-прежнему нет. Судя по всему, eFootball вновь ограничится лишь условными режимами чемпионата мира без подлинного оформления турнира.

И это выглядит странно, поскольку при заключении настолько крупного лицензионного соглашения индустрия обычно узнает о нем задолго до старта самого турнира — особенно если учитывать масштабы маркетинговой подготовки и интеграции подобного контента внутрь игры.

Что касается EA Sports FC, даже после потери названия FIFA серия по-прежнему удерживает колоссальный набор лицензированных игроков и команд.

Недавно появилась информация, что EA в настоящий момент обладает правами примерно на 30 мужских национальных сборных, однако лишь 19 из них участвуют в групповом этапе чемпионата мира.

Даже при желании полностью воссоздать все 48 сборных чемпионата мира 2026 Electronic Arts не хватает значительной части лицензий — хотя сообщения о новых соглашениях продолжают регулярно публиковаться компанией.

Но среди всей этой лицензионной гонки возникает еще один важный вопрос: а насколько сам бренд ФИФА сегодня действительно нужен игрокам?

Если смотреть на ситуацию со стороны конкуренции с EA Sports FC, то главным выгодоприобретателем от сотрудничества с ФИФА наверняка стала бы именно KONAMI.

У eFootball до сих пор остаются серьезные проблемы с лицензированием: вымышленные названия команд, условные эмблемы и прочие ограничения все еще тянут игру вниз и не дают ей конкурировать в среде как полноценной альтернативе лидеру жанра.

Именно поэтому официальная лицензия FIFA World Cup 2026 могла бы стать для KONAMI тем самым недостающим элементом. Один только официальный брендинг чемпионата мира мгновенно решил бы часть проблем с аутентичностью турнира и добавил футсиму тот уровень престижа, который невозможно заменить никакими бесплатными Epic-карточками или внутриигровыми акциями.

Тот же принцип касается и Dream League Soccer наряду с UFL. Если эти проекты действительно хотят закрепиться рядом с двумя главными гигантами футбольного жанра, подобная лицензия способна придать им колоссальный импульс в борьбе за внимание аудитории.

Новые коллаборации ФИФА оставляют желать лучшего

Пока индустрия продолжает гадать, какой именно проект в итоге получит лицензию ФИФА, сама организация, похоже, выбрала совершенно иной путь развития.

Вместо того чтобы вновь передать все права одному крупному партнеру на консолях или мобильном рынке, ФИФА последние пару лет постепенно распределяет собственный бренд между множеством небольших проектов.

На мобильном направлении уже существует FIFA Rivals с официальной символикой организации, а в этом месяце ожидается выход FIFA Heroes — аркадного футбольного проекта в формате «5 на 5» с более легким и развлекательным уклоном.

Еще одной заметной коллаборацией должен стать совместный проект FIFA x Netflix Games, разработкой и издательством которого занимается Delphi Interactive. Даже многомиллионная платформа Roblox не осталась в стороне — бренд ФИФА появился там после ребрендинга футбольного режима от Gamefam.

Возникает ощущение, будто ФИФА сейчас осторожно прощупывает рынок через множество локальных партнерств, вместо того чтобы вновь сделать ставку на одного долгосрочного гиганта — как это было во времена многолетнего союза с EA.

И все же в этой ситуации остается легкое разочарование. По крайней мере, в рамках нынешнего чемпионата мира игрокам, судя по всему, так и не предложат тот самый полноценный, официальный и по-настоящему аутентичный опыт, который раньше ассоциировался с турниром почти автоматически.