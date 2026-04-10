5 августа 1970 года на стадионе «Бутферри Парк» в Халле (восточнее Лидса) 11-летний мальчик по имени Мартин Келли мечтал о табуретке. Ему нужно было получше рассмотреть, что происходит на поле. Потому что то, что происходило, случалось впервые в истории мирового футбола.

До пенальти

Прежде чем разобраться в том, что произошло в Халле, стоит понять, от чего футбол пытался уйти.

До 1970 года, если кубковый или стыковой матч заканчивался вничью после дополнительного времени, победителя определяли переигровкой, жребием или монеткой.

В 1968 году на чемпионате Европы Италия прошла в финал после угаданной монетки — жребий разрешил ничью 0:0 с СССР в полуфинале. Финал с Югославией тоже закончился 1:1, но тут просто переиграли через два дня — и Италия победила 2:0.

Через четыре месяца стало ещё хуже. Четвертьфинал Олимпиады-1968, Мексика. Израиль — Болгария, 1:1 после дополнительного времени. Капитан Израиля достаёт из большой сомбреро бумажку с надписью «нет». Всё, Израиль вылетел. Вот так просто, по бумажке из шляпы.

Йосеф Даган, функционер Израильской футбольной ассоциации, смотрел на это и думал: должен быть лучший способ. Или хотя бы менее абсурдный.

Письмо в ФИФА

Даган вместе с Михаэлем Альмогом — будущим президентом израильской ФА — разработали идею серии пенальти и написали официальное предложение в ФИФА. Оно было опубликовано в журнале федерации в 1969 году.

Альмог писал:

Необходимо прекратить практику определения победителя жребием — аморальную и даже жестокую систему для проигравшей команды и не почётную для победившей. Йосеф Даган федерация футбола Израиля

Он предлагал заменить её серией из пяти пенальти. Если после пяти ударов счёт равный — продолжать по одному удару, пока один не забьёт, а другой не промахнётся.

Предложение обсуждалось долго. Не все были в восторге: кто-то считал пенальти лотереей не лучше монетки . Но 27 июня 1970 года на ежегодном собрании в Инвернессе (Шотландия) Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял новое правило.

Через шесть недель оно было испытано на практике.

Вечер в Халле

5 августа 1970 года, «Бутферри Парк», Халл. Полуфинал Кубка Уотни — предсезонного турнира, в котором участвовали команды, забившие больше всех голов в своих дивизионах в прошлом сезоне. Турнир этот просуществовал всего четыре года (1970–1973), но успел войти в историю несколько раз.

«Халл Сити» из второго дивизиона принимал «Манчестер Юнайтед» — клуб, два года назад выигравший Кубок европейских чемпионов. В составе «Юнайтед» — Джордж Бест, Бобби Чарльтон, Денис Лоу.

Мартин Келли, 11-летний болельщик «Халла», вспоминает:

Я не мог поверить. Мой любимый «Халл Сити» — против Джорджа Беста, Бобби Чарльтона и Дениса Лоу. Это как если бы у одной команды были Месси, Роналду и Мбаппе одновременно. Мартин Келли болельщик «Халла»

Фрэнки Бэнкс, игрок «Халла»: «Это был огромный матч. На бумаге у нас не было шансов. Но мы хотели доказать всем, что можем дать им бой».

«Халл» повёл на 11-й минуте — забил Крис Чилтон. Лоу сравнял на 78-й. 1:1 после основного времени, 1:1 и после дополнительного. И тут все поняли: сейчас будет то, чего ещё никто не видел.

Первые удары

Игрок-менеджер «Халла» Терри Нилл спросил, кто готов бить. Несколько игроков отказались. Другие вызвались. «Никто не хочет быть тем, кто промажет», — вспоминал Бэнкс.

Особенно никто не хочет быть первым, кто промажет в истории.

Сезон 1970/71: «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» принимают участие в первой в истории серии пенальти

Первый удар — Джордж Бест. Правой, низом, в левый угол. Гол. Бест стал первым человеком в истории, забившим пенальти в серии послематчевых ударов.

После него — ещё пятеро забили подряд. 3:3. Терри Нилл стал первым играющим тренером, забившим в серии пенальти.

И тут — Денис Лоу. Удар низом — вратарь «Халла» Иэн Маккечни бросается и отбивает. Лоу — первый человек, промахнувшийся в серии пенальти. Маккечни — первый вратарь, отразивший удар.

Иэн Маккечни, шотландский вратарь «Халл Сити» scotsman.com

Кен Уэгстафф промахнулся за «Халл», Вилли Морган забил за «Юнайтед» — и «Халлу» нужно было забить последний пенальти, чтобы остаться в игре.

К точке подошёл Маккечни — вратарь, тот самый, который только что отразил удар Лоу.

«Пожалуйста, только не он, — думал 11-летний Келли. — Я не мог поверить, моя мама не могла поверить, даже Алекс Стэпни, вратарь "Юнайтед", не мог поверить — он подошёл и спросил Маккечни, что тот здесь делает».

Маккечни разбежался и пробил. Мощно, левой. Мяч ударился о верхнюю часть перекладины — и улетел за ворота. «Халл» вылетел. Маккечни стал первым вратарём, пробившим и первым вратарём, промахнувшимся в серии пенальти. Всё — в одном матче.

Бэнкс: «Я до сих пор считаю, что Иэн был правильным выбором — у него была прекрасная левая нога — и у него хватило смелости выйти и пробить. Я бы поставил на него деньги. Но этот промах остался с ним на всю жизнь».

Что было после

По статистике, 24% пенальти в сериях — промахи. За 55 лет, прошедших с того вечера, серия послематчевых ударов решала судьбу крупнейших турниров: три финала чемпионата мира (1994, 2006, 2022), бесчисленные полуфиналы Евро и ЛЧ. Первый крупный международный титул, решённый пенальти, — чемпионат Европы 1976 года. Победный удар — знаменитый «чипс» Антонина Паненки, ставший нарицательным.

Легендарный удар Антонина Паненки. 1976 год

Англия за эти десятилетия проиграла по пенальти семь раз на крупных турнирах. Буквально только что, весной 2026 года, Уэльс вылетел из отбора на ЧМ-2026 — тоже по пенальти, от Боснии. А потом та же Босния тем же способом оставила без ЧМ-2026 четырёхкратных чемпионов мира — Италию.

Цикл, начавшийся в Халле, продолжается.

Интересные детали

Несколько деталей, которые дополняют картину.

Авторство пенальти оспаривается. Немецкий рефери Карл Вальд из Баварии утверждал, что предложил аналогичную идею баварской ФА в 1970 году — независимо от Дагана. Кто первый — вопрос открытый. Но именно предложение Дагана и Альмога было формально принято IFAB.

Пенальти использовались и до 1970. Не в рамках правил FIFA, но в локальных турнирах. В 1962 году — на Uhrencup в Швейцарии (по предложению основателя турнира Курта Вайсбродта). В том же 1962-м — в финале испанского Trofeo Ramón de Carranza (по предложению журналиста Рафаэля Бальестера). В 1963-м — в финале Кубка Албании, где Павлло Буковику забил все пять ударов за свою команду «Беса». В 1965-м — на Боливарианских играх (Венесуэла — Боливия). Идея буквально витала в воздухе и даже воплощалась в жизнь в локальных турнирах — Даган просто формализовал её для мирового футбола.

Даган умер в 2020 году, в возрасте 93 лет. Он дожил до того, как серия пенальти стала одним из самых драматичных элементов спорта. В 2018-м Англия наконец выиграла серию на ЧМ — против Колумбии. Даган увидел и это.

Кубок Уотни (тот самый, где впервые били пенальти) — первый турнир, продавший название. Спонсор — пивоварня Watney Mann. Это был первый случай в истории английского футбола, когда коммерческая компания выкупила право на название турнира. Со второго сезона в Кубке Уотни экспериментировали с правилом офсайда: он действовал только от штрафной площади, а не от центральной линии — чтобы стимулировать атакующую игру и увеличить количество голов. Маленький турнир, просуществовавший четыре года, — а экспериментов и последствий на десятилетия вперёд.

ФИФА ничего не знает. Когда BBC попросила ФИФА подтвердить, что серия пенальти в Кубке Уотни была первой официальной, мировая федерация ответила: «У нас нет записей, подтверждающих или опровергающих это утверждение». Национальный футбольный музей в Манчестере, впрочем, называет её первой серией пенальти в Англии.

Каждый удар — агония

Мартин Келли, тот самый 11-летний мальчик без табуретки, подвёл итог одной фразой: «Каждый удар был агонией».

Прошло больше полувека — это по-прежнему так.