31 мая в товарищеском матче по футболу сыграют сборные США и Сенегала. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч США — Сенегал с коэффициентом для ставки за 1.88.
США
Турнирное положение: США, в отличие от нынешнего соперника, не боролись за попадание на чемпионат мира 2026 года, поскольку будут одной из принимающих его сторон.
Команда в финальной части чемпионата мира 2026 года попала в одну группу вместе с Парагваем, Австралией и Турцией.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле потерпела поражение от Португалии (0:2).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не смог оказаться на высоте, когда снова-таки в домашних стенах проиграл Бельгии (2:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, США проиграли после пяти поединков без поражений.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, особенно если учесть силу их нынешнего соперника, тем не менее, фактор своего поля может им помочь.
Кристиан Пулишич — лучший действующий бомбардир в истории национальной команды с 32 голами.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграла свою группу африканской квалификации.
Команда, ни разу не проиграв, на два очка опередила в своем секстете вторую в таблице ДР Конго, а также на 11 баллов ставшего третьим Судан.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своей арене одержал победу над Габией (3:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также смог оказаться на высоте, когда снова-таки в домашних стенах обыграл Перу (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сенегал выиграл шесть раз при одном поражении.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.
Садио Мане — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей США забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей США забивали больше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей Сенегал выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.25, успех Сенегала — в 2.75.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.67.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.
Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей США.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15