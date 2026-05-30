прогноз на матч в рамках подготовки к ЧМ-2026, ставка за 1.88

31 мая в товарищеском матче по футболу сыграют сборные США и Сенегала. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч США — Сенегал с коэффициентом для ставки за 1.88.

США

Турнирное положение: США, в отличие от нынешнего соперника, не боролись за попадание на чемпионат мира 2026 года, поскольку будут одной из принимающих его сторон.

Команда в финальной части чемпионата мира 2026 года попала в одну группу вместе с Парагваем, Австралией и Турцией.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле потерпела поражение от Португалии (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не смог оказаться на высоте, когда снова-таки в домашних стенах проиграл Бельгии (2:5).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, США проиграли после пяти поединков без поражений.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, особенно если учесть силу их нынешнего соперника, тем не менее, фактор своего поля может им помочь.

Кристиан Пулишич — лучший действующий бомбардир в истории национальной команды с 32 голами.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграла свою группу африканской квалификации.

Команда, ни разу не проиграв, на два очка опередила в своем секстете вторую в таблице ДР Конго, а также на 11 баллов ставшего третьим Судан.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своей арене одержал победу над Габией (3:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также смог оказаться на высоте, когда снова-таки в домашних стенах обыграл Перу (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сенегал выиграл шесть раз при одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.

Садио Мане — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей США забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей США забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей Сенегал выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.25, успех Сенегала — в 2.75.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.67.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

1.88 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч США — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей США.

2.15 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч США — Сенегал принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15