Выиграет ли «ПСЖ» Лигу чемпионов второй раз подряд?

30 мая в финальном матче Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Арсенал». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.35.

«ПСЖ»

Турнирное положение: на групповой стадии турнира парижане стали только одиннадцатыми и набрали 14 зачетных баллов.

После этого команда из Парижа успела пройти «Монако», «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию». В чемпионате Франции у «красно-синих» не было очевидных проблем и они взяли очередной титул.

Последние матчи: в прошлых играх французского чемпионата парижский коллектив проиграл «Парижу» (1:2) и выиграл у «Ланса» (2:0) и «Бреста» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого же «ПСЖ» смог пройти «Баварию» в Лиге чемпионов, сначала победив 5:4, а затем сыграв вничью 1:1.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован только Квентин Нджанту.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике защищают титул, выигранный в прошлом сезоне. У «ПСЖ» есть отличная возможность второй год подряд победить в Лиге чемпионов и тогда сезон будет по-настоящему успешным.

«ПСЖ» уже выиграл чемпионат Франции, в Кубке страны не смог побороться за победу, а вот в Лиге чемпионов действует уверенно и его все называют фаворитом финальной встречи.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив смог выиграть общий этап Лиги чемпионов, набрав 24 очка из 24 возможных в 8 матчах.

В плей-офф «канониры» оказались сильнее «Байера», «Спортинга» и «Атлетико».

В чемпионате Англии лондонцы смогли набрать 85 очков и впервые за долгое время стали чемпионами страны.

Последние матчи: в прошлых играх английского первенства «красные» победили «Кристал Пэлас» (2:1), «Бернли» (1:0), «Вест Хэм» (1:0), «Фулхэм» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0).

Также команда из Лондона с трудом, но всё же прошла «Атлетико» (1:1, 1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: под вопросом выход на поле Бена Уайта, Чуквунонсо Мадуэке и Юрриена Тимбера.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты уже точно могут записать этот сезон в себе в актив, ведь «Арсенал» стал чемпионом своей страны. Если же он добавит к этому еще и триумф в Лиге чемпионов, то это будет просто фурор.

У «Арсенала» прекрасная форма в концовке сезона и теперь команда должна выложиться на полную, чтобы добыть главный еврокубок.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«ПСЖ» выиграл 2 из последних 5 матчей

В последнем очном поединке команд в 2025 году «ПСЖ» победил «Арсенал» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» считается совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Арсенала» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.82.

Прогноз: «ПСЖ» выглядит сильнее своего соперника по ходу сезона и должен побеждать.

2.35 победа ПСЖ Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «ПСЖ» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.35.

Прогноз: если же рискнуть еще больше, то можно поставить на уверенную победу парижан, но подстраховаться.

3.40 победа ПСЖ с форой-1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «ПСЖ» — «Арсенал» принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1 за 3.40.