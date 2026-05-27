прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.40

29 мая в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Северной Македонии. Начало игры — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Босния и Герцеговина — Северная Македония с коэффициентом для ставки за 3.40.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: боснийцы ведут подготовку к предстоящему мировому футбольному первенства.

В квалификации «сине-желтые» смогли набрать 17 очков и финишировали на второй строчке в турнирной таблице.

После этого «золотые лилии» смогли неожиданно пройти Италию и пробиться на Мундиаль.

Последние матчи: в прошлых играх боснийская национальная команда в серии пенальти смогла победить Италию и Уэльс.

До этого же «драконы» сыграли вничью с Австрией (1:1) и выиграли у Румынии (3:1).

Последнее поражение главной команды Боснии и Герцеговины датировано еще 9 сентября, когда она уступила Австрии (1:2).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Сергея Барбарез имеют некоторое время для подготовки к чемпионату мира и к тому, чтобы внести последние правки.

На Мундиале сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Канады, Швейцарии и Катара. Группа у команды проходная и она вполне может рассчитывать на выход в плей-офф.

Северная Македония

Турнирное положение: македонцы не смогли пробиться на Мундиаль, поэтому просто собрались, чтобы провести спарринги.

В квалификации «красные львы» стали третьими в своей группе, пропустив вперед Бельгию и Уэльс.

Также македонский коллектив в раунде плей-офф квалификации не смог пройти Данию.

Последние матчи: в прошлом спарринге «рыси» сыграли вничью с Ирландией (0:0).

До этого же в квалификации к чемпионату мира у национальной команде Македонии были поражения от Дании (0:4) и Уэльса (1:7).

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Благое Милиевского уже давно не могут победить, поэтому намерены прервать данную неудачную серию.

Следующий турнир, в котором сборная Северной Македонии примет участие — это Лига наций. В Лиге В турнира соперниками команды будут Словения, Шотландия и Швейцария.

Статистика для ставок

Босния и Герцеговина не проигрывает на протяжении 6 матчей

Северная Македония не выигрывает на протяжении 6 матчей

В последнем очном поединке команд в 2008 году была зафиксирована ничья 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцоговина считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа Северной Македонии — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.65.

Прогноз: боснийцы будут наигрывать состав и команды примерно равны, поэтому вполне возможна ничья.

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: команды вполне способны забить друг другу — оборона у них не лучшая.

