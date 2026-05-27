«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» никогда раньше не играли друг с другом и впервые добрались до еврокубкового финала. Для лондонцев это шанс красиво закрыть эпоху Оливера Гласнера, который уже подарил клубу первый крупный трофей, а теперь может уйти с европейским кубком. Для мадридцев — возможность выиграть первый большой титул и вернуть себе место в Европе после восьмого места в Ла Лиге. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

07' Лакруа сыграл рукой в борьбе за мяч, арбитр всё видит.

06' Уортон навесил со штрафного, в итоге аут заработали лондонцы.

05' Опасный штрафной заработал «Пэлас» метрах в 25 от ворот.

03' Блестяще в подкате сыграл Лежён и не дал пройти Матета.

01' Муньос вбросил мяч из аута в штрафную «Райо», от плеча Лакруа мяч ушёл за лицевую.

01' «Пэлас» начинает с центра поля, поехали!

До матча

22:00 Подогревают атмосферу пиротехникой фанаты за обоими воротами, теперь уж точно всё готово к финалу еврокубка!

21:57 Финалисты на поле арены в Лейпциге! Совсем скоро стартует исторический для них матч.

21:55 Масштабные перформансы растянули фанаты «Райо» и «Пэласа», атмосфера финала запредельная!

21:50 На стадионе в Лейпциге всё готово к финалу: фанаты обеих команд заняли трибуны за воротами, а в центре поля — барабанное предматчевое шоу!

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»

21:45 Главная новость по составу «Кристал Пэлас» — Адам Уортон всё-таки готов выйти с первых минут после повреждения, полученного в последнем туре АПЛ против «Арсенала». А вот Крис Ричардс, участие которого оставалось под вопросом, начнёт финал на скамейке запасных. Из-за этого особенно важным становится матч для Чади Риада: защитник пока не закрепился в основе «орлов», но получает шанс проявить себя в главном матче сезона.

Игроки «Кристал Пэлас» на разминке

У «Райо Вальекано» состав обошёлся без сюрпризов. Пате Сисс сыграет в центре обороны вместе с Флорианом Лежёном, в середине поля выйдут Унаи Лопес и Оскар Валентин. Ильяс Ахомаш восстановился и попал в заявку, но начнёт встречу в запасе. На флангах атаки появятся Альваро Гарсия и Хорхе Де Фрутос, а на острие выйдет герой полуфинала Алемао.

21:35 Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньос, Риад, Лакруа, Канво, Митчелл, Уортон, Камада, Пино, Сарр, Матета.

«Райо Вальекано»: Баталья, Ратью, Лежён, Сисс, Чаваррия, Лопес, Валентин, Паласон, Гарсия, Алемао, Де Фрутос.

Игроки «Райо» на разминке

21:20 Судейскую бригаду финала Лиги конференций возглавит итальянец Маурицио Мариани. Он прежде не работал на официальных матчах ни «Кристал Пэлас», ни «Райо Вальекано». В текущем сезоне Лиги чемпионов Мариани обслужил семь встреч, показал одну красную карточку и назначил один пенальти; ещё один одиннадцатиметровый, в матче с участием «Ливерпуля» и ПСЖ, был отменён после вмешательства ВАР. В Лиге конференций на его счету три матча, 11 жёлтых карточек, один пенальти и ни одного удаления. Помогать Мариани будут ассистенты Даниэле Биндони и Альберто Тегони, четвёртый арбитр — швед Гленн Нюберг. За ВАР отвечают Марко Ди Белло и Даниэле Киффи, поддержку видеоассистентам окажет Иван Бебек.

Маурицио Мариани

«Кристал Пэлас»

Для «Кристал Пэлас» этот финал — особенный. Команда проводит дебютный сезон в большом европейском турнире и уже установила рекорд для новичков: восемь побед в Лиге конференций — лучший показатель для клуба в первой кампании в еврокубках. Лондонцы стали первыми дебютантами в финале со времён «Алавеса» в Кубке УЕФА-2000/01, а если выиграют трофей, повторят редчайший сценарий. Последней командой, которая брала трофей в дебютном европейском сезоне, был «Мехелен» в Кубке обладателей кубков-1987/88.

Отдельно стоит сказать об Оливере Гласнере. Австриец ещё в январе объявил, что покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона, но тренер уже переписал клубную историю. В прошлом году он привёл «орлов» к победе в Кубке Англии, а теперь может добавить к этому ещё и еврокубок. В сезоне-2021/22 Гласнер, кстати, уже выигрывал Лигу Европы с «Айнтрахтом», обыграв «Рейнджерс» в серии пенальти.

При этом к решающему матчу «Кристал Пэлас» подходит не в идеальном состоянии. В чемпионате команда финишировала только 15-й, а в концовке сезона выиграла лишь один из шести последних матчей во всех турнирах. Поражение от «Арсенала» (1:2) в заключительном туре ещё раз напомнило о проблемах в обороне: у «Пэлас» всего один «сухой» матч за 11 последних игр, а в пяти из шести недавних выездных встреч команда пропускала минимум дважды. Впрочем, в Европе лондонцы выглядели куда убедительнее: 25 голов в турнире — лучший показатель розыгрыша.

«Райо Вальекано»

Для «Райо Вальекано» финал тоже исторический. Мадридский клуб проводит всего второй еврокубковый сезон и впервые сыграет в европейском финале. При этом по проценту побед в континентальных турнирах «Райо» вообще выглядит уникально: 14 побед в 22 матчах, то есть 64% выигранных встреч — лучший показатель среди команд, которые провели не меньше 20 еврокубковых игр. На бумаге это небольшой клуб, но в Европе он давно не выглядит случайным гостем.

Команда Иньиго Переса подходит к финалу на мощной серии из девяти матчей без поражений во всех турнирах. В последнем туре Ла Лиги «Райо» обыграл «Алавес» (2:1) благодаря голу на 90-й минуте, но всё равно остался восьмым и не смог пробиться в еврокубки через чемпионат. Поэтому финал Лиги конференций для мадридцев — не только матч за трофей, но и единственный путь обратно в Европу. Это важная мотивационная разница: «Кристал Пэлас» играет за красивое завершение эпохи Гласнера, «Райо» — ещё и за продолжение своего европейского проекта.

У Переса почти оптимальная кадровая ситуация. В строй вернулся Альваро Гарсия, один из главных игроков атаки, а главной потерей остаётся Ильяс Ахомаш, получивший повреждение перед полуфиналом со «Страсбуром». Впереди многое будет зависеть от Алемао, который забил четыре мяча в еврокубковой кампании, и от качества работы флангов. «Райо» не выглядит командой, которая будет только отбиваться: мадридцы умеют играть смело, но в финале против физически мощного соперника им придётся очень точно выбирать моменты для давления. Важная деталь — возраст и статус тренера. Иньиго Перес станет самым молодым испанским тренером в крупном европейском финале со времён Пепа Гвардиолы, который в 38 лет вывел «Барселону» в финал Лиги чемпионов-2008/09 против «Манчестер Юнайтед».

Контекст

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» раньше не встречались. Это будет всего 15-й еврокубковый матч в истории английского клуба и 23-й — для испанского. В сумме у финалистов всего 38 матчей в крупных европейских турнирах — минимальный показатель для пары финалистов со времён финала Кубка обладателей кубков-1964/65, когда «Вест Хэм» и «Мюнхен-1860» на двоих имели только 19 таких игр.

Есть и более широкий англо-испанский контекст. Это 20-й еврокубковый финал между командами из Англии и Испании. Долгое время испанские клубы доминировали в таких матчах: с сезона-2005/06 по сезон-2021/22 они выиграли все девять финалов против англичан. Но последняя подобная встреча завершилась крупной победой английской команды — «Челси» обыграл «Бетис» 4:1.

Финал в Лейпциге может получиться более закрытым, чем подсказывает общая результативность «Пэлас» в турнире. Обе команды хорошо защищались по качеству допускаемых моментов: «Кристал Пэлас» позволял соперникам создавать 0,82 xG за матч, «Райо» — 0,98. Это две из пяти команд Лиги конференций, которые допускали меньше одного ожидаемого гола за игру. Поэтому в решающей встрече многое может решить не общий объём атак, а точность в нескольких эпизодах.

