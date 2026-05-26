прогноз на Лигу конференций, ставка за 2.12

27 мая в рамках финала Лиги конференций сыграют «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Кристал Пэлас»

Путь к финалу: «Орлы» начали свое выступление в плей-офф ЛК со стадии 1/16 финала, в котором обыграли «Зриньски Мостар» (1:1 и 2:0). В 1/8 финала «Кристал Пэлас» прошел «АЕК Ларнаку» по сумме двух встреч со счетом 2:1.

В четвертьфинале турнира команда оказалась сильнее «Фиорентины» (3:0 и 1:2). В следующей стадии ЛК «Кристал Пэлас» одержал победу над «Шахтером» (3:1 и 2:1).

Последние матчи: В прошедшей встрече «орлы» уступили «Арсеналу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 48-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).

В последних 4-х встречах «Кристал Пэлас» не одержал ни одной победы, по 2 раза сыграл вничью и столько же раз проиграл. За этот период команда забила 5 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Дукоре, Нкетиаи Ричардс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кристал Пэлас» добрался до финала Лиги конференций, но в АПЛ команда выступила не лучшим образом, заняв всего 15-е место в таблице с 45-ю очками в активе.

Нападающий «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр является лучшим бомбардиром Лиги конференций. За 14 встреч в рамках турнира форвард сумел забить 9 голов.

«Райо Вальекано»

Путь к финалу: В плей-офф Лиги конференций команда начала свое выступление с 1/8 финала, в котором оказалась сильнее «Самсунспора» по сумме двух встреч (3:1 и 0:1).

В четвертьфинале турнира «Райо Вальекано» прошел АЕК с общим счетом 4:3. Уже в полуфинале Лиги конференций команда одолела «Страсбург» по сумме двух встреч (1:0 и 1:0).

Последние матчи: В прошлом поединке «Райо Вальекано» обыграл «Алавес» со счетом 2:1, забив победный гол на 90-й минуте. Матчем ранее команда одолела «Вильярреал» (2:0).

«Райо Вальекано» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 9-и последних матчей. За этот отрезок команда сумела победить 6 раз при трех ничейных результатах.

Не сыграют: Луис Фелипе, Мартин, Мумин, Нтека и Перес (у всех — травмы).

Состояние команды: Мадридцы провели неплохой сезон, пробившись в финал Лиги конференций, но в Примере команде не хватило одного очка, чтобы пробиться в зону еврокубков.

Лучшим бомбардиром «Райо Вальекано» стал нападающий Хорхе де Фрутос, который забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи за 52 встречи во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

«Райо Вальекано» не проигрывает в 9-и последних матчей во всех турнирах

«Райо Вальекано» выиграл 3 раза в 4-х последних матчей в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Кристал Пэласу» с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.55, а победа «Райо Вальекано» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.12 и 1.75.

Прогноз: Команды способны забить довольно много голов.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.12.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.