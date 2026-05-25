Выйдет ли «Сан-Паулу» в плей-офф?

прогноз на матч Южноамериканского кубка, ставка за 2.30

27 мая в шестом, заключительном туре группового этапа Южноамериканского кубка сыграют «Сан-Паулу» и «Бостон Ривер». Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Сан-Паулу — Бостон Ривер с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» перед заключительном туром группового этапа Южноамериканского кубка и занимает первую позицию в квартете.

Команда выйдет в 1/8 финала, если победит или сыграет вничью — в последнем случае нужна мировая между конкурентами, тогда как другой расклад в параллельной игре выведет в 1/16 финала.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура чемпионата Бразилии клуб на своем поле сыграл вничью с «Ботафого» (1:1).

Перед этим коллектив также довольствовался одним баллом, когда в пятом туре группового раунда Южноамериканского кубка снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Мильонариосом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Паулу» ни разу не выиграл при пяти ничьих и трех поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Лусиану — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Южноамериканского кубка с двумя голами.

«Бостон Ривер»

Турнирное положение: «Бостон Ривер» перед заключительном туром группового этапа Южноамериканского кубка уже потерял шансы пробиться в плей-офф.

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в шесть очков от соперника, в пять — от второго в квартете «Мильонариоса» и в четыре — от вышестоящего «О'Хиггинса».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура промежуточного турнира уругвайского первенства клуб на чужом поле проиграл «Серро Ларго» (0:3).

Перед этим коллектив уже оказался на высоте, когда в пятом туре группового раунда Южноамериканского кубка в домашних стенах обыграл «О'Хиггинс» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бостон Ривер» проиграл три раза при двух победах.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Яир Гонсалес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Южноамериканского кубка с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Сан-Паулу» забивали обе команды

в восьми последних матчах «Сан-Паулу» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Бостон Ривер» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.18. Ничья — в 6.60, выигрыш «Бостон Ривер» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.40.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.30 Обе команды забьют

Ставка: обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Бостон Ривер».

2.60 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60