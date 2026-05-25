прогноз на Лигу 1, ставка за 3.60

26 мая в рамках 1-го стыкового матча за право выступать в Лиге 1 сыграют «Сент-Этьен» и «Ницца». Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Сент-Этьен — Ницца с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Сент-Этьен»

Путь к стыковым матчам: По итогам Второй лиги Франции команда заняла 3-е место в таблице с 60-ю очками в активе. «Сент-Этьен» попал в стыковые матчи за право выступать в Лиге 1.

В полуфинале стыков команда обыграла «Родез» по пенальти (0:0, 7:6 по пен.). Уже в финале «Сент-Этьен» встретится с «Ниццей», которая провалилась в Лиге 1.

Последние матчи: В заключительной встрече Второй лиги Франции команда разгромила «Амьен» со счетом 5:0. Матчем ранее «Сент-Этьен» уступил «Родезу» (1:2).

В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Сент-Этьен» забил 6 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Эль Джамали, Эймард, Жабер, Ламба, Тардье и Траоре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Сент-Этьен» провел отличный сезон во Второй лиге Франции, а теперь попытается обыграть «Ниццу», которая в этом году добралась до финала Кубка страны.

Лучшим бомбардиром «Сент-Этьена» является грузинский нападающий Зурико Давиташвили, который за 30 встреч забил 14 голов и сделал 5 голевых передач. Именно он может стать ключевым игроком в противостоянии с «Ниццей».

«Ницца»

Путь к стыковым матчам: Команда заняла 16-е место в таблице Лиги 1 по итогам сезона, попав в зону стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе Франции, где сыграет против «Сент-Этьена».

В нынешнем сезоне «Ницца» не очень здорово выступала на чужом поле, заняв в лиге 16-е место по этому показателю. Команда сумела набрать 12 очков из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Ницца» уступила «Лансу» в финале Кубка Франции со счетом 1:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого команда сыграла вничью с «Метцем» (0:0) в Лиге 1.

«Ницца» не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда трижды сыграла вничью и дважды уступила, пропустив 7 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Абдель Монем, Абдул Самед, Бомбито, Ндомбеле и Перейра (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ницца» только что проиграла в финале Кубка Франции, а сейчас будет бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Задача непростая, но «Ницца» будет пытаться доминировать даже в гостях.

В последних 5-и очных встречах команда непременно обыгрывала «Сент-Этьен». Получится ли на сей раз одолеть соперника в гостях? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Сент-Этьену» с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ниццы» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: Можно предположить, что «Сент-Этьен» доставит проблемы «Ницце», но одержать победу не получится, уровень игроков гостей выше.

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: Матч получится низовым. Исход матча решит минимум голов.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.17.